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Фейерверк и погружение в историю: как отметили 500-летие Тульского кремля
Вчера в Туле и Тульской области с размахом отмечали День города и 500-летие Тульского кремля: местные жители устроили настоящие народные гуляния. Для туляков... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T17:22
2020-09-27T17:26
500-летие тульского кремля
алексей дюмин
тула
тульская область
праздник
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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.</strong> Вчера в Туле и Тульской области с размахом отмечали День города и 500-летие Тульского кремля: местные жители устроили настоящие народные гуляния. Для туляков работали музеи, городские парки и картинные выставки, проводились разнообразные фестивали. Об этом рассказали на официальном сайте 500-летия Тульского кремля. Одним из самых масштабных мероприятий стала ярмарка производителей "Сделано в Тульской области". Туляки и гости города смогли попробовать продукцию местного производства: кондитерские, мясные, молочные, хлебобулочные изделия и напитки – все это представили на ярмарке 23 участника мероприятия. Кроме того, все желающие смогли получить консультацию о возможностях государственной поддержки для действующих предпринимателей от специалистов центра "Мой бизнес".Кроме того, в Туле прошел гастрономический фестиваль "Кремлевские посады". В рамках мероприятия было организовано шесть площадок, на которых можно было попробовать национальные блюда, а также принять участие в мастер-классах по приготовлению бургера на открытом огне, лапши вок на мангале, латте, бриоши, хинкали и хачапури, выпечки в тандыре и чурчхелы.Всех любителей чайной церемонии можно было найти на центральной площадке, посвященной тульскому чаепитию. Для этого там был установлен 100-литровый самовар высотой 1,7 метра.Помимо народных гуляний в регионе прошло открытие ряда новых экспозиций в Тульском кремле. Губернатор региона Алексей Дюмин, посетивший несколько выставок, отметил заметное преображение старейшего сооружения города:Кроме того, в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля открылась выставка икон иконостаса Успенского собора.Всего к показу представлены 22 иконы, которые были отреставрированы во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре им. академика И.Э.Грабаря.На улице Металлистов в Туле презентовали новый музей, в котором можно будет познакомиться с тульским Левшой. Учреждение станет одной из площадок Тульского историко-архитектурного музея, посвященной произведению Николая Лескова "Левша". Отправной точкой для создания новой экспозиции стал экспонат-аттракцион "Блоха тульская подкованная", которую создал местный токарь Николай Алдунин.Жители города принимали самое активное участие в организации празднования. Так, к примеру, на основных площадках были задействованы 100 волонтеров. Они встречали гостей праздника, измеряли температуру, предлагали посетителям продезинфицировать руки, при необходимости выдавали маски. Кроме того, волонтеры отвечали за контроль на входных точках, сканирование билетов и рассадку участников.День города и праздник в честь 500-летия Тульского кремля завершился большим концертом на площади Ленина, который начался в 19.00 с выступления тульских исполнителей. В конце праздничного дня традиционно прозвучали залпы пиротехники. Фейерверк особенно хорошо было видно с территории кремля, площади Ленина и Пролетарской набережной, однако основная масса людей пришла на Казанскую набережную: оттуда было видно и светопиротехническое шоу фонтанов в русле Упы.
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тула
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500-летие тульского кремля, алексей дюмин, тула, тульская область, праздник

Фейерверк и погружение в историю: как отметили 500-летие Тульского кремля

17:22 27.09.2020 (обновлено: 17:26 27.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковУчастники торжественных мероприятий, посвященных 500-летию Тульского кремля
Участники торжественных мероприятий, посвященных 500-летию Тульского кремля - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Вчера в Туле и Тульской области с размахом отмечали День города и 500-летие Тульского кремля: местные жители устроили настоящие народные гуляния. Для туляков работали музеи, городские парки и картинные выставки, проводились разнообразные фестивали. Об этом рассказали на официальном сайте 500-летия Тульского кремля.
Одним из самых масштабных мероприятий стала ярмарка производителей "Сделано в Тульской области". Туляки и гости города смогли попробовать продукцию местного производства: кондитерские, мясные, молочные, хлебобулочные изделия и напитки – все это представили на ярмарке 23 участника мероприятия. Кроме того, все желающие смогли получить консультацию о возможностях государственной поддержки для действующих предпринимателей от специалистов центра "Мой бизнес".
Кроме того, в Туле прошел гастрономический фестиваль "Кремлевские посады". В рамках мероприятия было организовано шесть площадок, на которых можно было попробовать национальные блюда, а также принять участие в мастер-классах по приготовлению бургера на открытом огне, лапши вок на мангале, латте, бриоши, хинкали и хачапури, выпечки в тандыре и чурчхелы.
Всех любителей чайной церемонии можно было найти на центральной площадке, посвященной тульскому чаепитию. Для этого там был установлен 100-литровый самовар высотой 1,7 метра.
Помимо народных гуляний в регионе прошло открытие ряда новых экспозиций в Тульском кремле. Губернатор региона Алексей Дюмин, посетивший несколько выставок, отметил заметное преображение старейшего сооружения города:

"Благодаря федеральной поддержке и спонсорской помощи мы создали здесь новые объекты показа. В прошлом году Институт археологии РАН во время раскопок раскрыл восточные части первого каменного Успенского собора XVII века. Мы изучили не только российский, но и зарубежный опыт, использовали самые современные подходы к музейному делу. У нас получилось создать действительно уникальный объект. Мы рассчитываем, что он будет пользоваться большой популярностью как у туляков, так и у туристов".

Кроме того, в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля открылась выставка икон иконостаса Успенского собора.
Всего к показу представлены 22 иконы, которые были отреставрированы во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре им. академика И.Э.Грабаря.
На улице Металлистов в Туле презентовали новый музей, в котором можно будет познакомиться с тульским Левшой. Учреждение станет одной из площадок Тульского историко-архитектурного музея, посвященной произведению Николая Лескова "Левша". Отправной точкой для создания новой экспозиции стал экспонат-аттракцион "Блоха тульская подкованная", которую создал местный токарь Николай Алдунин.
Башня Ивановских ворот Тульского кремля - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
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В Туле прошло гашение юбилейного почтового конверта и открытки
Жители города принимали самое активное участие в организации празднования. Так, к примеру, на основных площадках были задействованы 100 волонтеров. Они встречали гостей праздника, измеряли температуру, предлагали посетителям продезинфицировать руки, при необходимости выдавали маски. Кроме того, волонтеры отвечали за контроль на входных точках, сканирование билетов и рассадку участников.
День города и праздник в честь 500-летия Тульского кремля завершился большим концертом на площади Ленина, который начался в 19.00 с выступления тульских исполнителей.
В конце праздничного дня традиционно прозвучали залпы пиротехники. Фейерверк особенно хорошо было видно с территории кремля, площади Ленина и Пролетарской набережной, однако основная масса людей пришла на Казанскую набережную: оттуда было видно и светопиротехническое шоу фонтанов в русле Упы.
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500-летие Тульского кремляАлексей ДюминТулаТульская областьПраздник
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