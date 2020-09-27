https://ria.ru/20200927/stupino-1577834413.html

Стало известно о состоянии пострадавших после обрушения в Ступино

Пять человек находятся в тяжелом состоянии, восемь - в состоянии средней тяжести в результате обрушения надземного пешеходного перехода в подмосковном Ступино,... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T11:16

2020-09-27T11:16

2020-09-27T14:55

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обрушение надземного перехода в ступино

ступино

происшествия

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<strong>МОСКВА, 27 сен – РИА Новости.</strong> Пять человек находятся в тяжелом состоянии, восемь - в состоянии средней тяжести в результате обрушения надземного пешеходного перехода в подмосковном <a href="http://ria.ru/location_Stupino/" target="_blank" data-auto="true">Ступино</a>, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.Ранее сообщалось, что в цехе одного из предприятий пешеходный переход длиной 35 метров и высотой четыре метра обрушился на инженерные коммуникации. В пресс-службе регионального главка МЧС России сообщили о 30 пострадавших.Отмечается, что медпомощь им оказывается в полном объеме, специалисты продолжают работать на месте.Позднее в минздраве уточнили, что двадцать семь пострадавших при обрушении перехода, доставленные в Ступинскую больницу, в состоянии средней степени тяжести, ещё двое – в тяжелом.

https://ria.ru/20200927/obrushenie-1577833266.html

ступино

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение надземного перехода в ступино, ступино, происшествия