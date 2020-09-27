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https://ria.ru/20200927/stupino-1577834413.html
Стало известно о состоянии пострадавших после обрушения в Ступино
Пять человек находятся в тяжелом состоянии, восемь - в состоянии средней тяжести в результате обрушения надземного пешеходного перехода в подмосковном Ступино,... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T11:16
2020-09-27T14:55
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обрушение надземного перехода в ступино
ступино
происшествия
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<strong>МОСКВА, 27 сен – РИА Новости.</strong> Пять человек находятся в тяжелом состоянии, восемь - в состоянии средней тяжести в результате обрушения надземного пешеходного перехода в подмосковном <a href="http://ria.ru/location_Stupino/" target="_blank" data-auto="true">Ступино</a>, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.Ранее сообщалось, что в цехе одного из предприятий пешеходный переход длиной 35 метров и высотой четыре метра обрушился на инженерные коммуникации. В пресс-службе регионального главка МЧС России сообщили о 30 пострадавших.Отмечается, что медпомощь им оказывается в полном объеме, специалисты продолжают работать на месте.Позднее в минздраве уточнили, что двадцать семь пострадавших при обрушении перехода, доставленные в Ступинскую больницу, в состоянии средней степени тяжести, ещё двое – в тяжелом.
https://ria.ru/20200927/obrushenie-1577833266.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение надземного перехода в ступино, ступино, происшествия

Стало известно о состоянии пострадавших после обрушения в Ступино

11:16 27.09.2020 (обновлено: 14:55 27.09.2020)
2926
© Фото : ГУ МЧС РФ по Московской областиНа месте обрушения надземного перехода в Ступино
На месте обрушения надземного перехода в Ступино - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© Фото : ГУ МЧС РФ по Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Пять человек находятся в тяжелом состоянии, восемь - в состоянии средней тяжести в результате обрушения надземного пешеходного перехода в подмосковном Ступино, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
Ранее сообщалось, что в цехе одного из предприятий пешеходный переход длиной 35 метров и высотой четыре метра обрушился на инженерные коммуникации. В пресс-службе регионального главка МЧС России сообщили о 30 пострадавших.
"На данный момент в Ступинскую больницу госпитализированы 13 пострадавших. Пять из них в тяжелой степени тяжести, восемь - в средней степени тяжести", - говорится в сообщении.
Обрушение моста в Ступинском районе - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 10:43
Появилось видео с места обрушения перехода в Подмосковье
Отмечается, что медпомощь им оказывается в полном объеме, специалисты продолжают работать на месте.
Позднее в минздраве уточнили, что двадцать семь пострадавших при обрушении перехода, доставленные в Ступинскую больницу, в состоянии средней степени тяжести, ещё двое – в тяжелом.
"Двадцать девять пострадавших, двое в тяжелом. Остальные в состоянии средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Обрушение надземного перехода в СтупиноСтупиноПроисшествия
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