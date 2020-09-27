https://ria.ru/20200927/stupino-1577832766.html

Число пострадавших при обрушении в подмосковной промзоне выросло до 13

Число пострадавших при обрушении пешеходного перехода на территории предприятия в промзоне в подмосковном Ступине увеличилось до 13, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T10:18

2020-09-27T10:18

2020-09-27T10:31

обрушение надземного перехода в ступино

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ступино

происшествия

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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Число пострадавших при обрушении пешеходного перехода на территории предприятия в промзоне в подмосковном <a href="http://ria.ru/location_Stupino/" target="_blank" data-auto="true">Ступине</a> увеличилось до 13, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по области.По его словам, погибших нет. Для эвакуации пострадавших задействован медицинский вертолет "Ансат".Он добавил, что все пострадавшие – сотрудники предприятия.

ступино

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обрушение надземного перехода в ступино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ступино, происшествия