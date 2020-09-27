https://ria.ru/20200927/rouming-1577857133.html
Посол России заявил, что роуминг в Белоруссии "кусается"
Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев признался, что на личном опыте чувствует необходимость отменить роуминг между этой республикой и Россией. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T21:19
2020-09-27T21:19
2020-09-27T21:19
россия
дмитрий мезенцев
белоруссия
общество
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<strong>МИНСК, 27 сен - РИА Новости.</strong> Посол РФ в Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Mezencev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Мезенцев</a> признался, что на личном опыте чувствует необходимость отменить роуминг между этой республикой и Россией.Работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведется с 2017 года. В декабре 2019 года утверждена соответствующая "дорожная карта". Согласно документу, плата за входящие звонки в роуминге должна быть отменена не позднее сентября 2020 года. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота летом этого года сообщал, что министерства связи и информации РФ и Белоруссии обещали решить вопрос об отмене роуминга к сентябрю-октябрю, соответствующая "дорожная карта" выполняется по графику.Между тем Рапота 20 сентября заявил, что отраслевые ведомства Белоруссии и РФ обещали до конца года решить вопрос с отменой роуминга.
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий мезенцев, белоруссия, общество