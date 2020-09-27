Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200927/rouming-1577857133.html
Посол России заявил, что роуминг в Белоруссии "кусается"
Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев признался, что на личном опыте чувствует необходимость отменить роуминг между этой республикой и Россией. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T21:19
2020-09-27T21:19
россия
дмитрий мезенцев
белоруссия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155319/91/1553199168_0:0:2872:1616_1400x0_80_0_0_83beceefcbbe3adfcbfff6acf2d0598c.jpg
<strong>МИНСК, 27 сен - РИА Новости.</strong> Посол РФ в Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Mezencev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Мезенцев</a> признался, что на личном опыте чувствует необходимость отменить роуминг между этой республикой и Россией.Работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведется с 2017 года. В декабре 2019 года утверждена соответствующая "дорожная карта". Согласно документу, плата за входящие звонки в роуминге должна быть отменена не позднее сентября 2020 года. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота летом этого года сообщал, что министерства связи и информации РФ и Белоруссии обещали решить вопрос об отмене роуминга к сентябрю-октябрю, соответствующая "дорожная карта" выполняется по графику.Между тем Рапота 20 сентября заявил, что отраслевые ведомства Белоруссии и РФ обещали до конца года решить вопрос с отменой роуминга.
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
12
россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155319/91/1553199168_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_3799df5dea3b2bb48f0200ad49d67889.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий мезенцев, белоруссия, общество

Посол России заявил, что роуминг в Белоруссии "кусается"

21:19 27.09.2020
1050
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковДмитрий Мезенцев
Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев признался, что на личном опыте чувствует необходимость отменить роуминг между этой республикой и Россией.

"Что касается роуминга. Я тоже, естественно, звоню своим родным, знакомым, своим партнерам, коллегам. И я знаю, что роуминг тоже немножко "кусается", а порой и не немножко", - заявил Мезенцев в интервью белорусскому каналу СТВ.

Работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведется с 2017 года. В декабре 2019 года утверждена соответствующая "дорожная карта". Согласно документу, плата за входящие звонки в роуминге должна быть отменена не позднее сентября 2020 года. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота летом этого года сообщал, что министерства связи и информации РФ и Белоруссии обещали решить вопрос об отмене роуминга к сентябрю-октябрю, соответствующая "дорожная карта" выполняется по графику.
Между тем Рапота 20 сентября заявил, что отраслевые ведомства Белоруссии и РФ обещали до конца года решить вопрос с отменой роуминга.
Акция в поддержку Александра Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 08:00
Что нам делать с Белоруссией?
4392011
Обсудить12
РоссияДмитрий МезенцевБелоруссияОбщество
Рекомендуем
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев во время брифинга в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь
Посол России раскритиковал НАТО за бряцание оружием у границ Белоруссии
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Библиотеке имени Никсона в Калифорнии
Помпео о выборах в США: "Русские не повлияют на результат"
Участница несанкционированной акции оппозиции Марш единства и сотрудники милиции на улице в Минске
В МВД Белоруссии рассказали о трудностях при работе во время протестов
Акции протеста оппозиции в Минске
Президент Чехии усомнился в необходимости повторных выборов в Белоруссии
Вид на Симферопольское водохранилище
Хуснуллин рассказал о планах по преодолению дефицита воды в Крыму
Марина Удгодская
Случайно победившая на выборах уборщица дала первое интервью
Дмитрий Мезенцев
Посол России прокомментировал заявления ЕС об инаугурации Лукашенко
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон заявил, что ему стыдно за руководство Ливана
Сотрудники правоохранительных органов во время акций протеста в Минске
В Гродно милиция применила слезоточивый газ против протестующих
Дмитрий Мезенцев
Посол России назвал главную помеху восстановлению сообщения с Белоруссией
Военнослужащий в зоне карабахского конфликта
Ереван обвинил Баку в публикации кадров из Сирии под видом Карабаха
Военнослужащий в зоне карабахского конфликта
США прокомментировали обострение конфликта в Карабахе
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Кадыров обратился к Азербайджану и Армении с призывом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Лукашенко ответил на призыв Макрона уйти в отставку
Военнослужащий на артиллерийской позиции в зоне карабахского конфликта
Армения опровергла заявление Азербайджана о занятии стратегической высоты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:37Россия по праву гордится создателями своей атомной отрасли, отметил Путин
02:37Японский министр провел осмотр Южных Курил издалека
02:33Россия будет укреплять потенциал атомной отрасли, заявил Путин
02:30Путин оценил роль работников атомной отрасли в обеспечении обороны России
02:28Путин: АЭС работают на репутацию России как страны высоких технологий
02:24Путин рассказал об эффективности атомной отрасли России на фоне COVID-19
02:03Названы необычные признаки приближающегося инсульта
02:00Как не заболеть вирусной инфекцией? Пять лайфхаков
01:43Ереван показал кадры уничтожения азербайджанской военной колонны
01:40Стали известны даты саммита "Большой двадцатки"
01:36Форум регионов России и Белоруссии впервые пройдет онлайн из-за COVID-19
01:19Матвиенко оценила сроки отмены роуминга между Россией и Белоруссией
01:12Трамп прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
01:10Россия "доверяет мудрости белорусского народа", заявила Матвиенко
01:05На МКС увеличилась скорость утечки воздуха
00:47Байден прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
00:41Глава МИД Армении обсудил ситуацию в Карабахе с замгоссекретаря США
00:26В Москве и Подмосковье ввели новые меры для людей 65+ из-за COVID-19
00:18Назван регион с самым здоровым образом жизни
00:05Мишустин утвердил нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2035 года
Лента новостейМолния