В Минске протестующие выдвинулись в сторону базы ОМОН в Уручье
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Протестующие в Минске идут в сторону базы городского ОМОНа, расположенной в военном городке "Уручье" на окраине белорусской столицы, передает корреспондент РИА Новости.
В различных городах Белоруссии в воскресенье проходят акции протеста. Наиболее масштабную акцию оппозиция проводит в Минске. Ранее митингующие прошли мимо станции метро "Московская" по направлению из центра, дошли до Национальной библиотеки Белоруссии.
На данный момент толпа участников акции практически подошла к станции метро "Уручье". Часть протестующих говорит, что они идут в стороны базы ОМОН. Силовиков по маршруту следования толпы пока не замечено, за исключением одного микроавтобуса милиции, который быстро уехал от толпы, после того, как в него начали кидать каштаны.
По информации МВД Белоруссии, число задержанных на воскресных акциях протеста в стране приблизилось к 200. Корреспонденты РИА Новости сообщали, в частности, что задержания наблюдались у станции метро "Московская" и недалеко от стелы "Минск - город-герой", несколько человек милиция задержала еще до начала акции.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.
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