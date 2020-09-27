https://ria.ru/20200927/protestuyuschie-1577852744.html

В Минске протестующие выдвинулись в сторону базы ОМОН в Уручье

Протестующие в Минске идут в сторону базы городского ОМОНа, расположенной в военном городке "Уручье" на окраине белорусской столицы, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T18:54

2020-09-27T18:54

2020-09-27T18:54

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 27 сен - РИА Новости.</strong> Протестующие в Минске идут в сторону базы городского ОМОНа, расположенной в военном городке "Уручье" на окраине белорусской столицы, передает корреспондент РИА Новости.В различных городах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в воскресенье проходят акции протеста. Наиболее масштабную акцию оппозиция проводит в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>. Ранее митингующие прошли мимо станции метро "Московская" по направлению из центра, дошли до Национальной библиотеки Белоруссии.На данный момент толпа участников акции практически подошла к станции метро "Уручье". Часть протестующих говорит, что они идут в стороны базы ОМОН. Силовиков по маршруту следования толпы пока не замечено, за исключением одного микроавтобуса милиции, который быстро уехал от толпы, после того, как в него начали кидать каштаны.По информации <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a>, число задержанных на воскресных акциях протеста в стране приблизилось к 200. Корреспонденты РИА Новости сообщали, в частности, что задержания наблюдались у станции метро "Московская" и недалеко от стелы "Минск - город-герой", несколько человек милиция задержала еще до начала акции.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.

https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

Нефертити Васильевна Фишман Какие молодцы, сами идут в ОМОН. Может сами себя и отдубасят? 70

Ka Tana Что очередная провокация? 24

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минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире