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При пожаре в жилом доме в Балашихе погибли три человека

В жилом доме в Балашихе произошел пожар, погибли три человека, заявил РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T06:08

2020-09-27T06:08

2020-09-27T06:44

москва

балашиха

дзержинский

происшествия

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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.</strong> В жилом доме в <a href="http://ria.ru/location_Balashikha/" target="_blank" data-auto="true">Балашихе</a> произошел пожар, погибли три человека, заявил РИА Новости представитель экстренных служб региона.По его словам, инцидент произошел в доме 35 в микрорайоне <u><a href="http://ria.ru/location_Dzerzhinskijj/">Дзержинского</a></u>."Загорание в квартире на площади 50 квадратных метров", — уточнил собеседник агентства.Также сообщается об одном пострадавшем.

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балашиха

дзержинский

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, балашиха, дзержинский, происшествия