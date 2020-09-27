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При пожаре в жилом доме в Балашихе погибли три человека
В жилом доме в Балашихе произошел пожар, погибли три человека, заявил РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T06:08
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москва
балашиха
дзержинский
происшествия
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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.</strong> В жилом доме в <a href="http://ria.ru/location_Balashikha/" target="_blank" data-auto="true">Балашихе</a> произошел пожар, погибли три человека, заявил РИА Новости представитель экстренных служб региона.По его словам, инцидент произошел в доме 35 в микрорайоне <u><a href="http://ria.ru/location_Dzerzhinskijj/">Дзержинского</a></u>."Загорание в квартире на площади 50 квадратных метров", — уточнил собеседник агентства.Также сообщается об одном пострадавшем.
москва
балашиха
дзержинский
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москва, балашиха, дзержинский, происшествия

При пожаре в жилом доме в Балашихе погибли три человека

06:08 27.09.2020 (обновлено: 06:44 27.09.2020)
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© Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкПожарная машина на месте ликвидации пожара на газораспределительной станции в Казани. Стоп-кадр видео
Пожарная машина на месте ликвидации пожара на газораспределительной станции в Казани. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© Пресс-служба МЧС РФ
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В жилом доме в Балашихе произошел пожар, погибли три человека, заявил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
По его словам, инцидент произошел в доме 35 в микрорайоне Дзержинского.
"Загорание в квартире на площади 50 квадратных метров", — уточнил собеседник агентства.
Также сообщается об одном пострадавшем.
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МоскваБалашихаДзержинскийПроисшествия
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