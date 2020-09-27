https://ria.ru/20200927/ponarovskaya-1577850709.html
Понаровская рассказала, как из женщины не превратиться в "бабу"
Певица, актриса и телеведущая Ирина Понаровская раскрыла в эфире НТВ свой секрет молодости и красоты. Она заявила, что нужно не таить обиды и сохранять... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T17:59
2020-09-27T17:59
2020-09-27T17:59
ирина понаровская
шоу-бизнес
нтв (телеканал)
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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. </strong>Певица, актриса и телеведущая <a href="http://ria.ru/person_irina-ponarovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Понаровская</a> раскрыла в эфире <a href="https://www.ntv.ru/novosti/2427242/" target="_blank">НТВ</a> свой секрет молодости и красоты. Она заявила, что нужно не таить обиды и сохранять самоконтроль.По мнению артистки, женщины превращаются в "баб", когда имеют плохой характер и злятся на что-то.<a href="https://www.instagram.com/irinaponarovskaya/" target="_blank">Понаровская</a> считает, что в каждом возрасте человек должен быть "прибранным". По ее словам, на внешность влияет генетика, а также постоянный самоконтроль.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирина понаровская, шоу-бизнес, нтв (телеканал)