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Понаровская рассказала, как из женщины не превратиться в "бабу"
Певица, актриса и телеведущая Ирина Понаровская раскрыла в эфире НТВ свой секрет молодости и красоты. Она заявила, что нужно не таить обиды и сохранять... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T17:59
2020-09-27T17:59
ирина понаровская
шоу-бизнес
нтв (телеканал)
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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. </strong>Певица, актриса и телеведущая <a href="http://ria.ru/person_irina-ponarovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Понаровская</a> раскрыла в эфире <a href="https://www.ntv.ru/novosti/2427242/" target="_blank">НТВ</a> свой секрет молодости и красоты. Она заявила, что нужно не таить обиды и сохранять самоконтроль.По мнению артистки, женщины превращаются в "баб", когда имеют плохой характер и злятся на что-то.<a href="https://www.instagram.com/irinaponarovskaya/" target="_blank">Понаровская</a> считает, что в каждом возрасте человек должен быть "прибранным". По ее словам, на внешность влияет генетика, а также постоянный самоконтроль.
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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ирина понаровская, шоу-бизнес, нтв (телеканал)

Понаровская рассказала, как из женщины не превратиться в "бабу"

17:59 27.09.2020
7357
© НТВСкриншот эфира НТВ с актрисой и телеведущей Ириной Понаровской
Скриншот эфира НТВ с актрисой и телеведущей Ириной Понаровской - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© НТВ
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Певица, актриса и телеведущая Ирина Понаровская раскрыла в эфире НТВ свой секрет молодости и красоты. Она заявила, что нужно не таить обиды и сохранять самоконтроль.
По мнению артистки, женщины превращаются в "баб", когда имеют плохой характер и злятся на что-то.
- Отчего женщины становятся бабами? У них очень длинная память. Женщине по большому счету надо иметь короткую память. Это спасение — забывать обиды, - отметила знаменитость в программе "Однажды…".
Понаровская считает, что в каждом возрасте человек должен быть "прибранным". По ее словам, на внешность влияет генетика, а также постоянный самоконтроль.
12000014
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Ирина ПонаровскаяШоу-бизнесНТВ (телеканал)
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