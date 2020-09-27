https://ria.ru/20200927/politsiya-1577836072.html
Воронежские полицейские спасли из пожара пожилую женщину и двоих детей
Инспекторы ДПС лейтенант Сергей Буравлев и сержант Александр Мурашов помогли пожилой жительнице Воронежа и ее двум малолетним внучкам спастись из пожара,... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T18:00
2020-09-27T18:00
2020-09-27T19:56
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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.</strong> Инспекторы ДПС лейтенант Сергей Буравлев и сержант Александр Мурашов помогли пожилой жительнице Воронежа и ее двум малолетним внучкам спастись из пожара, вспыхнувшего в квартире женщины.Полицейские обеспечивали общественный порядок на улице Переверткина, когда над одним из домов заметили черный дым и почувствовали резкий запах гари.Так, Буравлев выломал металлическую решетку из оконного проема и помог четырехлетней девочке выбраться из горящего помещения. Сержант Мурашов выбил входную дверь и вывел в безопасное место 71-летнюю хозяйку квартиры с девятилетней внучкой.Позднее пожар был потушен силами регионального подразделения МЧС России."Благодаря грамотным и самоотверженным действиям сотрудников полиции, проявивших мужество и решительность, жизни людей были спасены", — подчеркнула официальный представитель МВД России Ирина Волк.
https://ria.ru/20200921/politsiya-1577554993.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хорошие новости, ирина волк, воронеж, происшествия
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Инспекторы ДПС лейтенант Сергей Буравлев и сержант Александр Мурашов помогли пожилой жительнице Воронежа и ее двум малолетним внучкам спастись из пожара, вспыхнувшего в квартире женщины.
Полицейские обеспечивали общественный порядок на улице Переверткина, когда над одним из домов заметили черный дым и почувствовали резкий запах гари.
"Обойдя здание, Александр Мурашов увидел, что из окна квартиры на первом этаже вырывается пламя, и услышал детские крики. Сержант полиции сообщил о происшествии старшему наряда — лейтенанту полиции Сергею Буравлеву, и оба полицейских незамедлительно приняли меры для спасения людей", — сообщили в пресс-службе МВД России.
Так, Буравлев выломал металлическую решетку из оконного проема и помог четырехлетней девочке выбраться из горящего помещения. Сержант Мурашов выбил входную дверь и вывел в безопасное место 71-летнюю хозяйку квартиры с девятилетней внучкой.
Позднее пожар был потушен силами регионального подразделения МЧС России.
"Благодаря грамотным и самоотверженным действиям сотрудников полиции, проявивших мужество и решительность, жизни людей были спасены", — подчеркнула официальный представитель МВД России Ирина Волк.