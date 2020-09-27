https://ria.ru/20200927/pokushenie-1577828001.html

СМИ сообщило о готовившем покушение на президента Колумбии россиянине

В Колумбии разыскивают двух иностранцев, которые, вероятно, готовили покушение на президента Ивана Дуке и его семью. Среди них может быть россиянин, пишет... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T05:30

2020-09-27T05:30

2020-09-27T05:30

россия

иван дуке

габриэль гарсиа маркес

израиль

колумбия

безопасность

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/location_Colombia/" target="_blank" data-auto="true">Колумбии</a> разыскивают двух иностранцев, которые, вероятно, готовили покушение на президента <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Duke/" target="_blank" data-auto="true">Ивана Дуке</a> и его семью. Среди них может быть россиянин, пишет газета <a href="https://www.eltiempo.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tiempo</a> со ссылкой на источник в колумбийском правительстве.Утверждается, что у одного из подозреваемых российское гражданство, у второго — гражданство <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиля</a>.По информации газеты, планировавшие покушение приехали в страну недавно. Их называют "опытными снайперами", один из них якобы служил в спецназе. Источник подчеркнул, что службы безопасности Колумбии находятся в состоянии повышенной готовности, в программу президента вносятся изменения.Также о предположительно готовящемся покушении передает радиостанция <a href="https://noticias.canalrcn.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RCN</a>.Иван Дуке вступил в должность президента Колумбии в 2018 году после победы на выборах.

https://ria.ru/20200516/1571531063.html

Виктор А Разве может в мире что-то произойти без участия России????)))) 14

salivina Что, и там тоже?))) 13

7

россия

израиль

колумбия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, иван дуке, габриэль гарсиа маркес, израиль, колумбия, безопасность, в мире