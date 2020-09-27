https://ria.ru/20200927/pokushenie-1577828001.html
СМИ сообщило о готовившем покушение на президента Колумбии россиянине
В Колумбии разыскивают двух иностранцев, которые, вероятно, готовили покушение на президента Ивана Дуке и его семью. Среди них может быть россиянин, пишет... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T05:30
2020-09-27T05:30
2020-09-27T05:30
россия
иван дуке
габриэль гарсиа маркес
израиль
колумбия
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152628/63/1526286361_0:285:5472:3363_1400x0_80_0_0_87bf5d1ab26f9e0d632dac96d754b896.jpg
<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/location_Colombia/" target="_blank" data-auto="true">Колумбии</a> разыскивают двух иностранцев, которые, вероятно, готовили покушение на президента <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Duke/" target="_blank" data-auto="true">Ивана Дуке</a> и его семью. Среди них может быть россиянин, пишет газета <a href="https://www.eltiempo.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tiempo</a> со ссылкой на источник в колумбийском правительстве.Утверждается, что у одного из подозреваемых российское гражданство, у второго — гражданство <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиля</a>.По информации газеты, планировавшие покушение приехали в страну недавно. Их называют "опытными снайперами", один из них якобы служил в спецназе. Источник подчеркнул, что службы безопасности Колумбии находятся в состоянии повышенной готовности, в программу президента вносятся изменения.Также о предположительно готовящемся покушении передает радиостанция <a href="https://noticias.canalrcn.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RCN</a>.Иван Дуке вступил в должность президента Колумбии в 2018 году после победы на выборах.
https://ria.ru/20200516/1571531063.html
Виктор А
Разве может в мире что-то произойти без участия России????))))
14
salivina
Что, и там тоже?)))
13
7
россия
израиль
колумбия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/152628/63/1526286361_304:0:5168:3648_1400x0_80_0_0_5448acfc2853c511ba581c9d04c0c1d4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иван дуке, габриэль гарсиа маркес, израиль, колумбия, безопасность, в мире