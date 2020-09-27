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https://ria.ru/20200927/pokushenie-1577828001.html
СМИ сообщило о готовившем покушение на президента Колумбии россиянине
В Колумбии разыскивают двух иностранцев, которые, вероятно, готовили покушение на президента Ивана Дуке и его семью. Среди них может быть россиянин, пишет... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T05:30
2020-09-27T05:30
россия
иван дуке
габриэль гарсиа маркес
израиль
колумбия
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/location_Colombia/" target="_blank" data-auto="true">Колумбии</a> разыскивают двух иностранцев, которые, вероятно, готовили покушение на президента <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Duke/" target="_blank" data-auto="true">Ивана Дуке</a> и его семью. Среди них может быть россиянин, пишет газета <a href="https://www.eltiempo.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tiempo</a> со ссылкой на источник в колумбийском правительстве.Утверждается, что у одного из подозреваемых российское гражданство, у второго — гражданство <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиля</a>.По информации газеты, планировавшие покушение приехали в страну недавно. Их называют "опытными снайперами", один из них якобы служил в спецназе. Источник подчеркнул, что службы безопасности Колумбии находятся в состоянии повышенной готовности, в программу президента вносятся изменения.Также о предположительно готовящемся покушении передает радиостанция <a href="https://noticias.canalrcn.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RCN</a>.Иван Дуке вступил в должность президента Колумбии в 2018 году после победы на выборах.
https://ria.ru/20200516/1571531063.html
Разве может в мире что-то произойти без участия России????))))
14
Что, и там тоже?)))
13
7
россия
израиль
колумбия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, иван дуке, габриэль гарсиа маркес, израиль, колумбия, безопасность, в мире

СМИ сообщило о готовившем покушение на президента Колумбии россиянине

05:30 27.09.2020
7535
© AP Photo / Alex Brandon Президент Колумбии Иван Дуке
Президент Колумбии Иван Дуке - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© AP Photo / Alex Brandon
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В Колумбии разыскивают двух иностранцев, которые, вероятно, готовили покушение на президента Ивана Дуке и его семью. Среди них может быть россиянин, пишет газета Tiempo со ссылкой на источник в колумбийском правительстве.
Утверждается, что у одного из подозреваемых российское гражданство, у второго — гражданство Израиля.
По информации газеты, планировавшие покушение приехали в страну недавно. Их называют "опытными снайперами", один из них якобы служил в спецназе. Источник подчеркнул, что службы безопасности Колумбии находятся в состоянии повышенной готовности, в программу президента вносятся изменения.
Также о предположительно готовящемся покушении передает радиостанция RCN.
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Иван Дуке вступил в должность президента Колумбии в 2018 году после победы на выборах.
514995426
Обсудить7
РоссияИван ДукеГабриэль Гарсиа МаркесИзраильКолумбияБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Разве может в мире что-то произойти без участия России????))))
27 сентября, 06:20
ВАВиктор А
590000
Что, и там тоже?)))
27 сентября, 05:42
salivinasalivina
490000
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