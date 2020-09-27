https://ria.ru/20200927/pokupka-1577800443.html
Эксперт рассказал, как не быть обманутым при покупке подержанной машины
Чтобы не стать жертвой обмана при покупке подержанного автомобиля, стоит тщательно проверить информацию о нем в базах данных ГИБДД, даже если авто предлагает... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T02:03
2020-09-27T02:03
2020-09-27T09:50
егор васильев
мошенничество
авто
общество
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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.</strong> Чтобы не стать жертвой обмана при покупке подержанного автомобиля, стоит тщательно проверить информацию о нем в базах данных ГИБДД, даже если авто предлагает официальный дилер. Приобретать <a href="https://ria.ru/auto/" target="_blank">автомобиль</a> с рук лучше у человека, с которым вы лично знакомы или по рекомендации надежных людей, рассказал агентству "<a href="https://1prime.ru/business/20200927/832075415.html" target="_blank">Прайм</a>" автомобильный эксперт Егор Васильев. Стоит разделить ситуацию на покупку подержанного автомобиля у официального дилера и приобретение машины с рук.
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
егор васильев, мошенничество, авто, общество