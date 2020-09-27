https://ria.ru/20200927/pokupka-1577800443.html

Эксперт рассказал, как не быть обманутым при покупке подержанной машины

Чтобы не стать жертвой обмана при покупке подержанного автомобиля, стоит тщательно проверить информацию о нем в базах данных ГИБДД, даже если авто предлагает... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T02:03

2020-09-27T02:03

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егор васильев

мошенничество

авто

общество

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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.</strong> Чтобы не стать жертвой обмана при покупке подержанного автомобиля, стоит тщательно проверить информацию о нем в базах данных ГИБДД, даже если авто предлагает официальный дилер. Приобретать <a href="https://ria.ru/auto/" target="_blank">автомобиль</a> с рук лучше у человека, с которым вы лично знакомы или по рекомендации надежных людей, рассказал агентству "<a href="https://1prime.ru/business/20200927/832075415.html" target="_blank">Прайм</a>" автомобильный эксперт Егор Васильев. Стоит разделить ситуацию на покупку подержанного автомобиля у официального дилера и приобретение машины с рук.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

егор васильев, мошенничество, авто, общество