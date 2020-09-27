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Эксперт рассказал, как не быть обманутым при покупке подержанной машины
Чтобы не стать жертвой обмана при покупке подержанного автомобиля, стоит тщательно проверить информацию о нем в базах данных ГИБДД, даже если авто предлагает... РИА Новости, 27.09.2020
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егор васильев
мошенничество
авто
общество
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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.</strong> Чтобы не стать жертвой обмана при покупке подержанного автомобиля, стоит тщательно проверить информацию о нем в базах данных ГИБДД, даже если авто предлагает официальный дилер. Приобретать <a href="https://ria.ru/auto/" target="_blank">автомобиль</a> с рук лучше у человека, с которым вы лично знакомы или по рекомендации надежных людей, рассказал агентству "<a href="https://1prime.ru/business/20200927/832075415.html" target="_blank">Прайм</a>" автомобильный эксперт Егор Васильев. Стоит разделить ситуацию на покупку подержанного автомобиля у официального дилера и приобретение машины с рук.
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егор васильев, мошенничество, авто, общество

Эксперт рассказал, как не быть обманутым при покупке подержанной машины

02:03 27.09.2020 (обновлено: 09:50 27.09.2020)
2905
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРабота автосалона
Работа автосалона - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Чтобы не стать жертвой обмана при покупке подержанного автомобиля, стоит тщательно проверить информацию о нем в базах данных ГИБДД, даже если авто предлагает официальный дилер. Приобретать автомобиль с рук лучше у человека, с которым вы лично знакомы или по рекомендации надежных людей, рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.

"К сожалению, покупка подержанного автомобиля — это всегда лотерея, даже несмотря на то, что абсолютное большинство современных машин оставляют заметный след в различных базах данных", — пояснил он.

Стоит разделить ситуацию на покупку подержанного автомобиля у официального дилера и приобретение машины с рук.
18902120
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Егор ВасильевМошенничествоАвтоОбщество
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