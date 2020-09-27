https://ria.ru/20200927/pogoda-1577829452.html

Москвичам пообещали солнечное и теплое воскресенье

Солнечная и теплая погода без осадков ожидается в Москве в воскресенье, температура в течение дня поднимется до 19 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T08:20

2020-09-27T08:20

2020-09-27T08:20

погода

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

общество

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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Солнечная и теплая погода без осадков ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в воскресенье, температура в течение дня поднимется до 19 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос"</a> Евгений Тишковец.По его словам, при таких условиях в Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в столице повысится до плюс 17-19 градусов, в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> - до плюс 16-21."Ветер юго-восточный три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 755 миллиметров ртутного столба", - заключил синоптик.

https://ria.ru/20200926/teplo-1577801246.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество