https://ria.ru/20200927/pogoda-1577829452.html
Москвичам пообещали солнечное и теплое воскресенье
Солнечная и теплая погода без осадков ожидается в Москве в воскресенье, температура в течение дня поднимется до 19 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T08:20
2020-09-27T08:20
2020-09-27T08:20
погода
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577565429_0:281:3142:2048_1400x0_80_0_0_68116b2ffa53ec30cb8a9b66f542ff24.jpg
<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Солнечная и теплая погода без осадков ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в воскресенье, температура в течение дня поднимется до 19 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос"</a> Евгений Тишковец.По его словам, при таких условиях в Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в столице повысится до плюс 17-19 градусов, в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> - до плюс 16-21."Ветер юго-восточный три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 755 миллиметров ртутного столба", - заключил синоптик.
https://ria.ru/20200926/teplo-1577801246.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577565429_411:0:3142:2048_1400x0_80_0_0_62ddc49a64e1cb6e04cc2c67da56b4e7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество