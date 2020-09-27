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https://ria.ru/20200927/pogoda-1577829452.html
Москвичам пообещали солнечное и теплое воскресенье
Солнечная и теплая погода без осадков ожидается в Москве в воскресенье, температура в течение дня поднимется до 19 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T08:20
2020-09-27T08:20
погода
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Солнечная и теплая погода без осадков ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в воскресенье, температура в течение дня поднимется до 19 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос"</a> Евгений Тишковец.По его словам, при таких условиях в Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в столице повысится до плюс 17-19 градусов, в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> - до плюс 16-21."Ветер юго-восточный три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 755 миллиметров ртутного столба", - заключил синоптик.
https://ria.ru/20200926/teplo-1577801246.html
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московская область (подмосковье)
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погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество

Москвичам пообещали солнечное и теплое воскресенье

08:20 27.09.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевПрохожие в сквере на площади Ленина в Новосибирске
Прохожие в сквере на площади Ленина в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Солнечная и теплая погода без осадков ожидается в Москве в воскресенье, температура в течение дня поднимется до 19 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится западной периферией антициклона, благодаря чему выходной выдастся погожим, солнечным, сухим и теплым с температурным фоном на три-пять градусов выше положенного по многолетнему климату", - сообщил Тишковец.
По его словам, при таких условиях в Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в столице повысится до плюс 17-19 градусов, в Подмосковье - до плюс 16-21.
"Ветер юго-восточный три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 755 миллиметров ртутного столба", - заключил синоптик.
Спасская башня Московского Кремля и Храм Василия Блаженного в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
Вчера, 05:10
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300001
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ПогодаЕвгений ТишковецМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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