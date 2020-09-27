https://ria.ru/20200927/otoplenie-1577830316.html
Отопительный сезон в Москве начнется досрочно
Отопление в Москве начнут включать досрочно, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T09:06
2020-09-27T09:06
2020-09-27T10:07
новости - недвижимость
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.</strong> Отопление в Москве начнут включать досрочно, сообщил мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>.Он напомнил, что с 27 сентября вступают в силу рекомендации, в соответствии с которыми пожилые люди и те, кто страдает хроническими заболеваниями, должны оставаться дома и избегать лишних контактов.Кроме того, он отметил, что многие люди еще живут на дачах, поэтому столичные власти возобновляют программу доставки дров на дачные и садовые участки по льготным ценам.
6
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - недвижимость, сергей собянин, москва, общество