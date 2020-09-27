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Отопительный сезон в Москве начнется досрочно
Отопление в Москве начнут включать досрочно, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T09:06
2020-09-27T10:07
новости - недвижимость
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.</strong> Отопление в Москве начнут включать досрочно, сообщил мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>.Он напомнил, что с 27 сентября вступают в силу рекомендации, в соответствии с которыми пожилые люди и те, кто страдает хроническими заболеваниями, должны оставаться дома и избегать лишних контактов.Кроме того, он отметил, что многие люди еще живут на дачах, поэтому столичные власти возобновляют программу доставки дров на дачные и садовые участки по льготным ценам.
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москва
РИА Новости
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60
новости - недвижимость, сергей собянин, москва, общество

Отопительный сезон в Москве начнется досрочно

09:06 27.09.2020 (обновлено: 10:07 27.09.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодготовка к отопительному сезону в подъезде жилого дома в поселке Калиново Свердловской области
Подготовка к отопительному сезону в подъезде жилого дома в поселке Калиново Свердловской области - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Отопление в Москве начнут включать досрочно, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Он напомнил, что с 27 сентября вступают в силу рекомендации, в соответствии с которыми пожилые люди и те, кто страдает хроническими заболеваниями, должны оставаться дома и избегать лишних контактов.

"Чтобы пребывание дома было максимально комфортным, я принял решение о досрочном начале отопительного сезона. С понедельника тепло начнет поступать в жилые дома", — написал мэр в личном блоге.

Кроме того, он отметил, что многие люди еще живут на дачах, поэтому столичные власти возобновляют программу доставки дров на дачные и садовые участки по льготным ценам.
5450023
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Новости - НедвижимостьСергей СобянинМоскваОбщество
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