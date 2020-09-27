https://ria.ru/20200927/otoplenie-1577830316.html

Отопительный сезон в Москве начнется досрочно

Отопление в Москве начнут включать досрочно, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T09:06

2020-09-27T09:06

2020-09-27T10:07

новости - недвижимость

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.</strong> Отопление в Москве начнут включать досрочно, сообщил мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>.Он напомнил, что с 27 сентября вступают в силу рекомендации, в соответствии с которыми пожилые люди и те, кто страдает хроническими заболеваниями, должны оставаться дома и избегать лишних контактов.Кроме того, он отметил, что многие люди еще живут на дачах, поэтому столичные власти возобновляют программу доставки дров на дачные и садовые участки по льготным ценам.

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - недвижимость, сергей собянин, москва, общество