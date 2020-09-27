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https://ria.ru/20200927/obrushenie-1577846025.html
СК завел дело после обрушения пешеходного моста в Подмосковье
Уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда возбуждено после обрушения пешеходного моста в подмосковном Ступино, сообщила официальный... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T16:10
2020-09-27T16:18
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр бастрыкин
обрушение надземного перехода в ступино
ступино
происшествия
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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда возбуждено после обрушения пешеходного моста в подмосковном <a href="http://ria.ru/location_Stupino/" target="_blank" data-auto="true">Ступино</a>, сообщила официальный представитель <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Petrenko/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Петренко</a>.Ранее сообщалось, что председатель СК РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бастрыкин</a> направил криминалистов центрального аппарата на место обрушения пешеходного моста в промзоне в Ступино, также сообщалось, что СК изъял техдокументацию на предприятии и опросил его руководство.При обрушении надземного пешеходного перехода на складе в подмосковном Ступино пострадал 51 человек, сообщили ранее в ГУ <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> по региону.
https://ria.ru/20200927/stupino-1577843989.html
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светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр бастрыкин, обрушение надземного перехода в ступино, ступино, происшествия

СК завел дело после обрушения пешеходного моста в Подмосковье

16:10 27.09.2020 (обновлено: 16:18 27.09.2020)
775
© Фото : ГУ МЧС РФ по Московской областиНа месте обрушения надземного перехода в Ступино
На месте обрушения надземного перехода в Ступино - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© Фото : ГУ МЧС РФ по Московской области
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда возбуждено после обрушения пешеходного моста в подмосковном Ступино, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее сообщалось, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата на место обрушения пешеходного моста в промзоне в Ступино, также сообщалось, что СК изъял техдокументацию на предприятии и опросил его руководство.
"Принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей", - сказала Петренко.
При обрушении надземного пешеходного перехода на складе в подмосковном Ступино пострадал 51 человек, сообщили ранее в ГУ МЧС по региону.
На месте обрушения надземного перехода в Ступино - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 15:30
Пострадавший рассказал об обрушении перехода в Ступино
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Светлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр БастрыкинОбрушение надземного перехода в СтупиноСтупиноПроисшествия
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