https://ria.ru/20200927/obrushenie-1577846025.html
СК завел дело после обрушения пешеходного моста в Подмосковье
Уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда возбуждено после обрушения пешеходного моста в подмосковном Ступино, сообщила официальный... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T16:10
2020-09-27T16:10
2020-09-27T16:18
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр бастрыкин
обрушение надземного перехода в ступино
ступино
происшествия
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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда возбуждено после обрушения пешеходного моста в подмосковном <a href="http://ria.ru/location_Stupino/" target="_blank" data-auto="true">Ступино</a>, сообщила официальный представитель <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Petrenko/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Петренко</a>.Ранее сообщалось, что председатель СК РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бастрыкин</a> направил криминалистов центрального аппарата на место обрушения пешеходного моста в промзоне в Ступино, также сообщалось, что СК изъял техдокументацию на предприятии и опросил его руководство.При обрушении надземного пешеходного перехода на складе в подмосковном Ступино пострадал 51 человек, сообщили ранее в ГУ <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> по региону.
https://ria.ru/20200927/stupino-1577843989.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр бастрыкин, обрушение надземного перехода в ступино, ступино, происшествия