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https://ria.ru/20200927/obrushenie-1577834097.html
Число пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье выросло до 30
Количество пострадавших при обрушении перехода на предприятии в подмосковном Ступине возросло до 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T11:00
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обрушение надземного перехода в ступино
ступино
происшествия
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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Количество пострадавших при обрушении перехода на предприятии в подмосковном <a href="http://ria.ru/location_Stupino/" target="_blank" data-auto="true">Ступине</a> возросло до 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России."Количество пострадавших возросло до 30 человек", - сказал представитель ведомства.
https://ria.ru/20200927/obrushenie-1577833266.html
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обрушение надземного перехода в ступино, ступино, происшествия

Число пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье выросло до 30

11:00 27.09.2020 (обновлено: 11:04 27.09.2020)
60731
© Фото : ГУ МЧС РФ по Московской областиНа месте обрушения надземного перехода в Ступино
На месте обрушения надземного перехода в Ступино - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© Фото : ГУ МЧС РФ по Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Количество пострадавших при обрушении перехода на предприятии в подмосковном Ступине возросло до 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России.
"Количество пострадавших возросло до 30 человек", - сказал представитель ведомства.
Обрушение моста в Ступинском районе - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 10:43
Появилось видео с места обрушения перехода в Подмосковье
666491319
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Обрушение надземного перехода в СтупиноСтупиноПроисшествия
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