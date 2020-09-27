https://ria.ru/20200927/obrushenie-1577834097.html
Число пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье выросло до 30
Количество пострадавших при обрушении перехода на предприятии в подмосковном Ступине возросло до 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T11:00
2020-09-27T11:00
2020-09-27T11:04
обрушение надземного перехода в ступино
ступино
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577831530_0:138:1033:719_1400x0_80_0_0_cfa47e6b492c4c0d04f7144808015ac6.jpg
<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Количество пострадавших при обрушении перехода на предприятии в подмосковном <a href="http://ria.ru/location_Stupino/" target="_blank" data-auto="true">Ступине</a> возросло до 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России."Количество пострадавших возросло до 30 человек", - сказал представитель ведомства.
https://ria.ru/20200927/obrushenie-1577833266.html
3
ступино
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577831530_0:0:1033:774_1400x0_80_0_0_76771bbcbdf5f965aabde9e3c85d19b4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обрушение надземного перехода в ступино, ступино, происшествия