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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200927/nezavisimost-1577852900.html
В Госдуме прокомментировали слова Пашиняна о независимости Карабаха
Делать заявления о возможности признания Нагорного Карабаха во время конфликта опрометчиво, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T18:58
2020-09-27T18:58
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
никол пашинян
госдума рф
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 сен – РИА Новости.</strong> Делать заявления о возможности признания Нагорного Карабаха во время конфликта опрометчиво, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.Ранее премьер-министр Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> заявил, что в повестке властей Армении есть вопрос признания независимости Карабаха, необходимо очень серьезно рассмотреть этот вопрос, провести общественные обсуждения.Водолацкий отметил, что для того, чтобы Армения признала Карабах, Ереван и Баку при посредничестве РФ должны сесть за стол переговоров и урегулировать все вопросы по территориальному спору, чтобы даже при условии признания республики ни у кого больше не было возможности провоцировать вооруженные конфликты.
https://ria.ru/20200927/unichtozhenie-1577836333.html
А Россия каким боком здесь?
45
попробуйте на карту посмотреть) Найти Армению и Азербайджан, а потом посмотреть, где Россия находится) Там примерно в том районе Грозный, Владикавказ, Махачкала и тд. И правда, каким боком тут вообще Россия, пусть воюют возле границ, подумаешь, ерунда какая то))
45
6
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
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никол пашинян, госдума рф, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

В Госдуме прокомментировали слова Пашиняна о независимости Карабаха

18:58 27.09.2020
25917
© Фото : сайт Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© Фото : сайт Премьер-министра Республики Армения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Делать заявления о возможности признания Нагорного Карабаха во время конфликта опрометчиво, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в повестке властей Армении есть вопрос признания независимости Карабаха, необходимо очень серьезно рассмотреть этот вопрос, провести общественные обсуждения.
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Водолацкий отметил, что для того, чтобы Армения признала Карабах, Ереван и Баку при посредничестве РФ должны сесть за стол переговоров и урегулировать все вопросы по территориальному спору, чтобы даже при условии признания республики ни у кого больше не было возможности провоцировать вооруженные конфликты.

"Естественно, то, что сегодня там происходит, что начинается уже такая конфликтная ситуация, которая может перерасти в более сильный вооруженный конфликт, это уже плохо. На фоне вот этого конфликта делать такие заявления, на мой взгляд, наверное, опрометчиво. Нужно сначала определить стратегию Нагорного Карабаха, его признания, но именно мирным путем для того, чтобы у той или иной стороны не было больше никаких желаний или возможностей манипулировать теми или иными участками территории", - сказал Водолацкий РИА Новости.

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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНикол ПашинянГосдума РФНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
Популярные комментарии
А Россия каким боком здесь?
27 сентября, 19:00
FBFed BI
18000125
попробуйте на карту посмотреть) Найти Армению и Азербайджан, а потом посмотреть, где Россия находится) Там примерно в том районе Грозный, Владикавказ, Махачкала и тд. И правда, каким боком тут вообще Россия, пусть воюют возле границ, подумаешь, ерунда какая то))
27 сентября, 20:23
Константин ЕКонстантин Е
2621005
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