https://ria.ru/20200927/nezavisimost-1577852900.html

В Госдуме прокомментировали слова Пашиняна о независимости Карабаха

Делать заявления о возможности признания Нагорного Карабаха во время конфликта опрометчиво, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T18:58

2020-09-27T18:58

2020-09-27T18:58

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

госдума рф

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 сен – РИА Новости.</strong> Делать заявления о возможности признания Нагорного Карабаха во время конфликта опрометчиво, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.Ранее премьер-министр Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> заявил, что в повестке властей Армении есть вопрос признания независимости Карабаха, необходимо очень серьезно рассмотреть этот вопрос, провести общественные обсуждения.Водолацкий отметил, что для того, чтобы Армения признала Карабах, Ереван и Баку при посредничестве РФ должны сесть за стол переговоров и урегулировать все вопросы по территориальному спору, чтобы даже при условии признания республики ни у кого больше не было возможности провоцировать вооруженные конфликты.

https://ria.ru/20200927/unichtozhenie-1577836333.html

Fed BI А Россия каким боком здесь? 45

Константин Е попробуйте на карту посмотреть) Найти Армению и Азербайджан, а потом посмотреть, где Россия находится) Там примерно в том районе Грозный, Владикавказ, Махачкала и тд. И правда, каким боком тут вообще Россия, пусть воюют возле границ, подумаешь, ерунда какая то)) 45

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, госдума рф, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире