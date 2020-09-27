В Госдуме прокомментировали слова Пашиняна о независимости Карабаха
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© Фото : сайт Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Делать заявления о возможности признания Нагорного Карабаха во время конфликта опрометчиво, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в повестке властей Армении есть вопрос признания независимости Карабаха, необходимо очень серьезно рассмотреть этот вопрос, провести общественные обсуждения.
Водолацкий отметил, что для того, чтобы Армения признала Карабах, Ереван и Баку при посредничестве РФ должны сесть за стол переговоров и урегулировать все вопросы по территориальному спору, чтобы даже при условии признания республики ни у кого больше не было возможности провоцировать вооруженные конфликты.
"Естественно, то, что сегодня там происходит, что начинается уже такая конфликтная ситуация, которая может перерасти в более сильный вооруженный конфликт, это уже плохо. На фоне вот этого конфликта делать такие заявления, на мой взгляд, наверное, опрометчиво. Нужно сначала определить стратегию Нагорного Карабаха, его признания, но именно мирным путем для того, чтобы у той или иной стороны не было больше никаких желаний или возможностей манипулировать теми или иными участками территории", - сказал Водолацкий РИА Новости.