https://ria.ru/20200927/narkotik-1577849508.html

В Аргентине куры "прятали" целый грузовик наркотиков

Национальная жандармерия Аргентины обнаружила более девяти тонн марихуаны в грузовике, перевозившем курицу, сообщает местное агентство Telam со ссылкой на... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T17:34

2020-09-27T17:34

2020-09-28T00:01

аргентина

бразилия

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.</strong> Национальная жандармерия <a href="http://ria.ru/location_Argentina/" target="_blank" data-auto="true">Аргентины</a> обнаружила более девяти тонн марихуаны в грузовике, перевозившем курицу, сообщает местное агентство <a href="https://www.telam.com.ar/" target="_blank">Telam</a> со ссылкой на источники.По данным агентства, сотрудники жандармерии остановили грузовик в северо-восточной провинции Аргентины Мисьонес для проверки документов. Из-за поведения поисковой собаки агенты заподозрили присутствие наркотических средств. Получив соответствующий приказ от федеральной прокуратуры города Посадас, жандармы приняли решение обыскать грузовик изнутри.По предварительным данным, общий вес изъятых наркотиков составляет 9 741 килограмм. Правоохранители задержали водителя и пассажира грузовика, оба являются гражданами <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>, отмечает агентство.

https://radiosputnik.ria.ru/20200305/1568219945.html

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бразилия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аргентина, бразилия, в мире