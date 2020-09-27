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В Аргентине куры "прятали" целый грузовик наркотиков
Национальная жандармерия Аргентины обнаружила более девяти тонн марихуаны в грузовике, перевозившем курицу, сообщает местное агентство Telam со ссылкой на... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T17:34
2020-09-28T00:01
аргентина
бразилия
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.</strong> Национальная жандармерия <a href="http://ria.ru/location_Argentina/" target="_blank" data-auto="true">Аргентины</a> обнаружила более девяти тонн марихуаны в грузовике, перевозившем курицу, сообщает местное агентство <a href="https://www.telam.com.ar/" target="_blank">Telam</a> со ссылкой на источники.По данным агентства, сотрудники жандармерии остановили грузовик в северо-восточной провинции Аргентины Мисьонес для проверки документов. Из-за поведения поисковой собаки агенты заподозрили присутствие наркотических средств. Получив соответствующий приказ от федеральной прокуратуры города Посадас, жандармы приняли решение обыскать грузовик изнутри.По предварительным данным, общий вес изъятых наркотиков составляет 9 741 килограмм. Правоохранители задержали водителя и пассажира грузовика, оба являются гражданами <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>, отмечает агентство.
https://radiosputnik.ria.ru/20200305/1568219945.html
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60
аргентина, бразилия, в мире

В Аргентине куры "прятали" целый грузовик наркотиков

17:34 27.09.2020 (обновлено: 00:01 28.09.2020)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКуры в одном из цехов на Натухаевской птицефабрике
Куры в одном из цехов на Натухаевской птицефабрике - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Национальная жандармерия Аргентины обнаружила более девяти тонн марихуаны в грузовике, перевозившем курицу, сообщает местное агентство Telam со ссылкой на источники.
По данным агентства, сотрудники жандармерии остановили грузовик в северо-восточной провинции Аргентины Мисьонес для проверки документов. Из-за поведения поисковой собаки агенты заподозрили присутствие наркотических средств. Получив соответствующий приказ от федеральной прокуратуры города Посадас, жандармы приняли решение обыскать грузовик изнутри.

"В присутствии свидетелей агенты обнаружили 487 завернутых в черные мешки пакетов, от которых исходил сильный запах, напоминающий запах марихуаны", — говорится в сообщении агентства.

По предварительным данным, общий вес изъятых наркотиков составляет 9 741 килограмм. Правоохранители задержали водителя и пассажира грузовика, оба являются гражданами Бразилии, отмечает агентство.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 05.03.2020
5 марта, 22:49
Подмосковная полиция нашла в доме у мужчины 9 ведер с марихуаной
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