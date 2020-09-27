https://ria.ru/20200927/motivatsiya-1577841624.html
Эксперт рассказал, почему дети теряют мотивацию к учебе
Дети теряют мотивацию к учебе из-за перегрузки подготовкой к школе в детском саду, эту проблему должна решить программа переподготовки воспитателей, которую... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T14:27
2020-09-27T14:27
2020-09-27T17:28
российская академия образования
общество
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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.</strong> Дети теряют мотивацию к учебе из-за перегрузки подготовкой к школе в детском саду, эту проблему должна решить программа переподготовки воспитателей, которую разрабатывает <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_obrazovanija/" target="_blank" data-auto="true">Российская академия образования</a>, рассказала исполняющая обязанности директора Института изучения детства, семьи и воспитания РАО Наталья Агре.По мнению РАО, эта программа будет способствовать вхождению отечественного общего образования в топ-10 в мире.По ее словам, растет число детей, которые механически учатся читать, при этом не понимая смысла прочитанного. В дальнейшем это пагубно влияет на формирование основ всех видов грамотности ребенка (математической, естественно-научной и других). А сокращение сюжетно-ролевых игр приводит к недостатку формы воображения, в дальнейшем необходимой для развития мышления и овладения учебной деятельностью.В Институте воспитания считают, что в детских садах необходимо убрать излишнюю перегруженность программ, положив в основу чтение художественной литературы, игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую деятельность. Особое внимание необходимо уделить индивидуальным особенностям ребенка, воспитательной составляющей и вовлечению в образовательную деятельность родителей. Для этого необходимо внедрение новых форм родительского просвещения в области развития и воспитания детей.Поясняется, что основным отличием этих программ станет акцент на получение детьми основных практических навыков и ориентация всего дошкольного процесса на практическую плоскость с обязательным учетом индивидуальных особенностей развития детей. Организация образовательной части процесса будет рассматриваться сквозь призму получения ребенком новых практик и изучения окружающего мира.После апробации методики будут запущены в пилотном режиме, ожидается, что они увидят свет уже в 2021 году.
https://ria.ru/20200926/uchebniki-1577804149.html
https://ria.ru/20200923/mesta-1577653128.html
Александр Почему недопустимое? Я пропустил это поле
В детском саду нужно выбросить все "образовательные программы". Детский сад - вынужденная мера, если родители работают. Даже "подготовка к школе" должна только дома проходить. В детсаду нужно кушать, гулять, играть и общаться со сверстниками.
33
iljnix
"растет число детей, которые механически учатся читать"? Так это же в школе с секундомером считают, сколько слов за минуту протараторит ребенок, или уже перестали? И в школе же нет времени на повторение, гонят материал из урока в урок, Какой же в том интерес?
22
15
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российская академия образования, общество
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.
Дети теряют мотивацию к учебе из-за перегрузки подготовкой к школе в детском саду, эту проблему должна решить программа переподготовки воспитателей, которую разрабатывает Российская академия образования
, рассказала исполняющая обязанности директора Института изучения детства, семьи и воспитания РАО Наталья Агре.
По мнению РАО, эта программа будет способствовать вхождению отечественного общего образования в топ-10 в мире.
"Как показывают результаты исследований отечественных педагогов и психологов, в последние годы в дошкольном образовании замечены тенденции к чрезмерному вниманию к подготовке к школе вместо совместных сюжетно-ролевых игр детей. В свою очередь, это приводит к быстрой потере мотивации детей к учебе", — приводит пресс-служба РАО слова Агре.
По ее словам, растет число детей, которые механически учатся читать, при этом не понимая смысла прочитанного. В дальнейшем это пагубно влияет на формирование основ всех видов грамотности ребенка (математической, естественно-научной и других). А сокращение сюжетно-ролевых игр приводит к недостатку формы воображения, в дальнейшем необходимой для развития мышления и овладения учебной деятельностью.
В Институте воспитания считают, что в детских садах необходимо убрать излишнюю перегруженность программ, положив в основу чтение художественной литературы, игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую деятельность. Особое внимание необходимо уделить индивидуальным особенностям ребенка, воспитательной составляющей и вовлечению в образовательную деятельность родителей. Для этого необходимо внедрение новых форм родительского просвещения в области развития и воспитания детей.
"В 2020 году Институт воспитания РАО приступил к подготовке методических рекомендаций по развитию инновационной деятельности в дошкольных образовательных организациях и разработке уникальной программы повышения квалификации педагогов", — добавляют в пресс-службе.
Поясняется, что основным отличием этих программ станет акцент на получение детьми основных практических навыков и ориентация всего дошкольного процесса на практическую плоскость с обязательным учетом индивидуальных особенностей развития детей. Организация образовательной части процесса будет рассматриваться сквозь призму получения ребенком новых практик и изучения окружающего мира.
После апробации методики будут запущены в пилотном режиме, ожидается, что они увидят свет уже в 2021 году.