https://ria.ru/20200927/mogilev-1577850027.html

В Могилеве против протестующих применили спецсредства

Правоохранители в белорусском Могилеве не использовали в отношении участников акции протеста светошумовые гранаты и слезоточивый газ, но применили другие... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T17:44

2020-09-27T17:44

2020-09-27T17:44

протесты в белоруссии

могилев

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 27 сен – РИА Новости.</strong> Правоохранители в белорусском Могилеве не использовали в отношении участников акции протеста светошумовые гранаты и слезоточивый газ, но применили другие спецсредства, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе УВД Могилевского облисполкома.В различных городах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в воскресенье проходят акции протеста, наиболее масштабную акцию оппозиция проводит в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>. В <a href="http://ria.ru/location_Homyel/" target="_blank" data-auto="true">Гомеле</a> правоохранители применили в отношении протестующих слезоточивый газ и спецсредства со светошумовыми патронами. При этом в ряде <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>-каналов также распространилась информация о якобы использовании силовиками в <a href="http://ria.ru/location_Mahilyow/" target="_blank" data-auto="true">Могилеве</a> светошумовых гранат."Информация о взрыве светошумовой гранаты в городе Могилеве является недостоверной. Газ также не применялся. В отношении протестующих применялись спецсредства", - сказал собеседник агентства. При этом он не уточнил, о каких именно спецсредствах идет речь.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200927/sudba-1577827450.html

https://ria.ru/20200927/protest-1577844749.html

Albert Slovak Сделали бы как Наполеон в своё время. Выкатил на площадь две пушки, один залп и все протесты прекратились. Перенимайте опыт «демократических» диктатур! 28

Василий Кнутт Цена службы в милиции увеличивается. Теперь с огурцом в кобуре не выйдешь на дежурство. 13

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могилев

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

могилев, белоруссия, в мире