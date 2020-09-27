Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200927/mogilev-1577850027.html
В Могилеве против протестующих применили спецсредства
Правоохранители в белорусском Могилеве не использовали в отношении участников акции протеста светошумовые гранаты и слезоточивый газ, но применили другие... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T17:44
2020-09-27T17:44
протесты в белоруссии
могилев
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574172397_0:119:3220:1930_1400x0_80_0_0_810980c4143bc73bc61c03433b5e67c5.jpg
<strong>МИНСК, 27 сен – РИА Новости.</strong> Правоохранители в белорусском Могилеве не использовали в отношении участников акции протеста светошумовые гранаты и слезоточивый газ, но применили другие спецсредства, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе УВД Могилевского облисполкома.В различных городах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в воскресенье проходят акции протеста, наиболее масштабную акцию оппозиция проводит в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>. В <a href="http://ria.ru/location_Homyel/" target="_blank" data-auto="true">Гомеле</a> правоохранители применили в отношении протестующих слезоточивый газ и спецсредства со светошумовыми патронами. При этом в ряде <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>-каналов также распространилась информация о якобы использовании силовиками в <a href="http://ria.ru/location_Mahilyow/" target="_blank" data-auto="true">Могилеве</a> светошумовых гранат."Информация о взрыве светошумовой гранаты в городе Могилеве является недостоверной. Газ также не применялся. В отношении протестующих применялись спецсредства", - сказал собеседник агентства. При этом он не уточнил, о каких именно спецсредствах идет речь.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200927/sudba-1577827450.html
https://ria.ru/20200927/protest-1577844749.html
Сделали бы как Наполеон в своё время. Выкатил на площадь две пушки, один залп и все протесты прекратились. Перенимайте опыт «демократических» диктатур!
28
Цена службы в милиции увеличивается. Теперь с огурцом в кобуре не выйдешь на дежурство.
13
2
могилев
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574172397_245:0:2976:2048_1400x0_80_0_0_b937e20a576bc744ec5c3bd4262745b7.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
могилев, белоруссия, в мире

В Могилеве против протестующих применили спецсредства

17:44 27.09.2020
9267
© Sputnik / Перейти в фотобанкМилиция Белоруссии
Милиция Белоруссии - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 27 сен – РИА Новости. Правоохранители в белорусском Могилеве не использовали в отношении участников акции протеста светошумовые гранаты и слезоточивый газ, но применили другие спецсредства, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе УВД Могилевского облисполкома.
В различных городах Белоруссии в воскресенье проходят акции протеста, наиболее масштабную акцию оппозиция проводит в Минске. В Гомеле правоохранители применили в отношении протестующих слезоточивый газ и спецсредства со светошумовыми патронами. При этом в ряде Telegram-каналов также распространилась информация о якобы использовании силовиками в Могилеве светошумовых гранат.
Участники акции и сотрудники милиции на одной из улиц в Минске - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 02:48Протесты в Белоруссии
Глава МИД Белоруссии рассказал, кто решит судьбу страны
"Информация о взрыве светошумовой гранаты в городе Могилеве является недостоверной. Газ также не применялся. В отношении протестующих применялись спецсредства", - сказал собеседник агентства. При этом он не уточнил, о каких именно спецсредствах идет речь.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Акции протеста оппозиции в Гомеле - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 15:44Протесты в Белоруссии
В Гомеле против протестующих применили слезоточивый газ
100512417
Обсудить2
Протесты в БелоруссииМогилевБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Сделали бы как Наполеон в своё время. Выкатил на площадь две пушки, один залп и все протесты прекратились. Перенимайте опыт «демократических» диктатур!
27 сентября, 17:53
Albert SlovakAlbert Slovak
2130011
Цена службы в милиции увеличивается. Теперь с огурцом в кобуре не выйдешь на дежурство.
27 сентября, 17:48
Василий КнуттВасилий Кнутт
310207
Рекомендуем
В Минске перекрывают дороги и в центре стоят военные машины
В центр Минска стягивают войска
Участники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
В Минске протестующие перекрыли проспект Независимости
Сотрудники милиции и участники акции протеста в Минске
В Белоруссии задержали более ста участников акций протеста
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Лукашенко ответил на призыв Макрона уйти в отставку
Участники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
ОМОН задерживает оставшихся участников протеста в минском Уручье
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Пашинян позвонил Путину обсудить обострение в Карабахе
Акции протеста оппозиции в Гомеле
В Гомеле против протестующих применили слезоточивый газ
Акции протеста оппозиции в Минске
Президент Чехии усомнился в необходимости повторных выборов в Белоруссии
Участники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
В Минске протестующие выдвинулись в сторону базы ОМОН в Уручье
Участники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
В Белоруссии задержали около 200 протестующих
Участники акции и сотрудники милиции на одной из улиц в Минске
Глава МИД Белоруссии рассказал, кто решит судьбу страны
Военнослужащий армии Азербайджана
Глава МИД Азербайджана проинформировал Лаврова о ситуации в Карабахе
ОМОН перекрыл проспект Победителей в Минске
В Минске ОМОН возводит заграждения возле резиденции Лукашенко
Дмитрий Мезенцев
Посол России прокомментировал заявления ЕС об инаугурации Лукашенко
Участники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
В Минске завершилась акция протеста
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33Россия будет укреплять потенциал атомной отрасли, заявил Путин
02:30Путин оценил роль работников атомной отрасли в обеспечении обороны России
02:28Путин: АЭС работают на репутацию России как страны высоких технологий
02:24Путин рассказал об эффективности атомной отрасли России на фоне COVID-19
02:03Названы необычные признаки приближающегося инсульта
02:00Как не заболеть вирусной инфекцией? Пять лайфхаков
01:43Ереван показал кадры уничтожения азербайджанской военной колонны
01:40Стали известны даты саммита "Большой двадцатки"
01:36Форум регионов России и Белоруссии впервые пройдет онлайн из-за COVID-19
01:19Матвиенко оценила сроки отмены роуминга между Россией и Белоруссией
01:12Трамп прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
01:10Россия "доверяет мудрости белорусского народа", заявила Матвиенко
01:05На МКС увеличилась скорость утечки воздуха
00:47Байден прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
00:41Глава МИД Армении обсудил ситуацию в Карабахе с замгоссекретаря США
00:26В Москве и Подмосковье ввели новые меры для людей 65+ из-за COVID-19
00:18Назван регион с самым здоровым образом жизни
00:05Мишустин утвердил нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2035 года
23:39Посол России назвал главную помеху восстановлению сообщения с Белоруссией
23:13В Карабахе сообщили о десятках погибших в результате боевых действий
Лента новостейМолния