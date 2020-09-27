https://ria.ru/20200927/minsk-1577845564.html

В Минске милиция предупредила протестующих о возможном применении силы

МВД Белоруссии сообщает собравшимся на акцию протеста в Минске о незаконности мероприятия, просит разойтись и предупреждает о возможности применения к ним силы... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T16:03

2020-09-27T16:03

2020-09-27T16:03

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 27 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_MVD_Belorussii" target="_blank">МВД Белоруссии</a> сообщает собравшимся на акцию протеста в Минске о незаконности мероприятия, просит разойтись и предупреждает о возможности применения к ним силы и спецсредств, передает корреспондент РИА Новости.Многочисленная акция протеста проходит рядом со стелой "Минск – город-герой", люди вышли на проезжую часть, держат бело-красно-белые флаги. Из громкоговорителей звучит музыка, которая периодически прерывается на объявление от имени представителей МВД. В объявлении собравшихся предупреждают о том, что они нарушают законодательство <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> о массовых мероприятиях и "просят проявить благоразумие и разойтись"."В случае неподчинения к вам может быть применена физическая сила и спецсредства в соответствии с законодательством", - говорится в объявлении.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200927/sudba-1577827450.html

https://ria.ru/20200927/protest-1577844749.html

Von Stirliz Да разве в том дело, чтобы он ушёл? Дело в том, КТО придет! И эти борзые ребята во главе с кухаркой нам точно не подходят. Кстати, если никто не доказал, что за батьку было 80%, то ведь никто и не доказал, что большинство было за мадам Тихановску! 19

Геннадий Solo Руководители белорусского майдана этого и ждут, надо мочить организаторов. 13

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, минск, белоруссия, в мире