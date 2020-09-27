В МВД Белоруссии рассказали о трудностях при работе во время протестов
21:47 27.09.2020 (обновлено: 21:52 27.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкУчастница несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" и сотрудники милиции на улице в Минске
МИНСК, 27 сен – РИА Новости. Нагрузка на все службы и подразделения МВД Белоруссии в разы выросла из-за продолжающихся в стране акций протеста, правоохранителям приходится работать "в особых условиях", заявил и.о. начальника главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Максим Свирид.
"Защита граждан и их интересов остается основной задачей органов внутренних дел. Но с учетом общеполитических событий в стране, конечно, мы вынуждены обеспечивать охрану общественного порядка. И в этой связи есть определенные моменты, связанные с нагрузкой на сотрудников органов внутренних дел... В разы в последнее время выросла нагрузка на абсолютно все службы и подразделения. В этой связи нам приходится работать в более сложных, особых условиях", - заявил Свирид в интервью телеканалу ОНТ, которое показано в воскресенье.
По словам представителя МВД, если говорить об анализе состояния преступности в Белоруссии за текущий год, в ее уровне и структуре есть существенные изменения. В частности, по словам Свирида, зарегистрирован рост таких преступлений, как убийства и тяжкие телесные повреждения, преступления в сфере высоких технологий, разбойные нападения.
"Работая в нынешних условиях, органы внутренних дел, конечно, сталкиваются с существенными проблемами. Мы, исходя из нашей деятельности, связанной с обеспечением общественного порядка, в полной мере не можем решать те задачи, которые стоят перед нами ежедневно – перед подразделениями уголовного розыска, перед другими подразделениями органов внутренних дел", - добавил и.о. начальника управления МВД.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.