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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200927/koronavirus-1577859185.html
В Москве умерли 16 пациентов с коронавирусом
Еще 16 пациентов с COVID-19 скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 5180, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T23:05
2020-09-27T23:05
распространение нового коронавируса
россия
здоровье - общество
москва
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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Еще 16 пациентов с COVID-19 скончались в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> за сутки, общее число умерших достигло 5180, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Днем ранее сообщалось о 18 умерших.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
россия
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60
россия, здоровье - общество, москва

В Москве умерли 16 пациентов с коронавирусом

23:05 27.09.2020
1161
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФельдшеры скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус
Фельдшеры скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Еще 16 пациентов с COVID-19 скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 5180, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"В Москве скончались 16 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Днем ранее сообщалось о 18 умерших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
2101525
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Распространение нового коронавирусаРоссияЗдоровье - ОбществоМосква
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