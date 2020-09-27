https://ria.ru/20200927/koronavirus-1577833697.html
В России за сутки 3068 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в РФ выписаны 3068 человек после COVID-19, за все время - 943 218, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T10:44
2020-09-27T10:44
2020-09-27T10:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> За сутки в РФ выписаны 3068 человек после COVID-19, за все время - 943 218, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество