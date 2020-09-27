https://ria.ru/20200927/koronavirus-1577833551.html

В России выявили 7867 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России выявили 7867 новых случаев коронавирусной инфекции, умерли 99 человек, выписались из больниц — 3068, сообщили журналистам в... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T10:42

2020-09-27T10:42

2020-09-27T11:30

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.</strong> За прошедшие сутки в России выявили 7867 новых случаев коронавирусной инфекции, умерли 99 человек, выписались из больниц — 3068, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.При этом 2077 человек (26,4 процента) болеют без клинических проявлений.Новые случаи выявили в 83 регионах, за исключением Чукотского и Ненецкого автономных округов. Больше всего их в Москве — 2016. В Санкт-Петербурге выявили 227 инфицированных, в Подмосковье — 226, в Ростовской области — 188, в Нижегородской — 167.Минимальный прирост отмечен в Чечне — четверо заразившихся.Накануне сообщалось о 7523 новых случаях. Темпы прироста в целом по стране за сутки составили 0,7 процента. Общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 1 151 438, умерли за все время 20 324 человека, вылечились — 943 218.Во всем мире, по последним <a href="https://who.sprinklr.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">данным ВОЗ</a>, насчитывается 32,4 миллиона случаев COVID-19, 985 тысяч человек умерли. Больше всего заболевших в США — почти семь миллионов. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Индия, Бразилия, Россия, Колумбия, Перу, Мексика, Испания, Аргентина и ЮАР.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200926/khitrost-1577825155.html

Антивирус Вторая часть марлезонского балета начинается. 29

samara578 Последний раз столько заболевших было 19 июня. Как бы опять всех на несколько месяцев не закрыли. Бизнес не переживет. 16

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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