https://ria.ru/20200927/koronavirus-1577831936.html
В Москве еще 1126 пациентов вылечились от COVID-19
Еще 1126 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего более 245 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T09:56
2020-09-27T09:56
2020-09-27T09:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
анастасия ракова
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Еще 1126 пациентов вылечились от коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, всего более 245 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>.Ранее мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил о введении новых мер для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, им рекомендуется оставаться дома и избегать лишних контактов. Также мэр рекомендовал работодателям переводить сотрудников на дистанционную работу.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, анастасия ракова , сергей собянин, москва, общество