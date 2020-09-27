https://ria.ru/20200927/karabakh-1577830667.html

Ереван оценил заявления Баку о начале контрнаступления в Карабахе

Минобороны Армении считает, что заявления Азербайджана о начале "контрнаступления" могут указывать на "заранее спланированные действия", заявила пресс-секретарь РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T09:18

2020-09-27T09:18

2020-09-27T09:20

тагуи степанян

минобороны азербайджана

обсе

нагорно-карабахская республика

сша

армения

обострение конфликта в нагорном карабахе

минобороны армении

азербайджан

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<strong>ЕРЕВАН, 27 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Армении</a> считает, что заявления <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> о начале "контрнаступления" могут указывать на "заранее спланированные действия", заявила пресс-секретарь минобороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Шушан Степанян.Ранее пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщил, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Он призвал население укрыться.Ранее в воскресенье <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Азербайджана</a> заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. Армянская сторона эти сведения пока официально не комментировала.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200716/1574401775.html

https://ria.ru/20200715/1574383126.html

нагорно-карабахская республика

сша

армения

азербайджан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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