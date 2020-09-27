Ереван оценил заявления Баку о начале контрнаступления в Карабахе
09:18 27.09.2020 (обновлено: 09:20 27.09.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкКарабахские военные армии обороны Нагорного Карабаха на первой линии обороны. Апрель 2016 года
ЕРЕВАН, 27 сен – РИА Новости. Минобороны Армении считает, что заявления Азербайджана о начале "контрнаступления" могут указывать на "заранее спланированные действия", заявила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.
"Минобороны Азербайджана заявило о начале "контрнаступления", что свидетельствует о заранее спланированных действиях. Любой военный, имеющий элементарные знания, засвидетельствует, что планирование контрнаступательной операции длится неделями. Спустя минуты после официального сообщения об эскалации азербайджанские и турецкие СМИ вели репортажи с передовой, что свидетельствует, что провокация Азербайджана была заранее спланирована", - написала Степанян в Facebook.
Ранее пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщил, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Он призвал население укрыться.
Ранее в воскресенье минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. Армянская сторона эти сведения пока официально не комментировала.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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