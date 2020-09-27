https://ria.ru/20200927/italiya-1577842845.html

В Москве открылся Фестиваль нового итальянского кино

В Москве открылся Фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E. (New Italian Cinema Events). В программе – полнометражные и документальные фильмы, показ которых... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T15:20

2020-09-27T15:20

2020-09-27T17:04

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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. </strong>В Москве открылся Фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E. (New Italian Cinema Events). В программе – полнометражные и документальные фильмы, показ которых пройдет в Инженерном корпусе Третьяковской галереи и в кинотеатре КАРО Октябрь.Фестиваль открылся картиной "Дорога с Адель". Это первый полнометражный фильм Алессандро Капитани, получившего в 2016 году национальную кинопремию Италии за лучший короткий метр. "Дорога с Адель" – картина о девушке с синдромом Аспергера, которая никогда не снимает розовый комбинезон с заячьими ушами. После внезапной смерти матери в жизни Адель впервые появляется отец – театральный актер. Вместе они проедут по Апулии на машине и будут пытаться наладить отношения. Исполнитель главной роли и со-сценарист Алессандро Абер – ветеран итальянского кино, снимавшийся у Бертолуччи и Лиццани. Его, как и режиссера фильма "Дорога с Адель", ждали в Москве на открытии фестиваля. Но из-за ситуации с коронавирусом и закрытием границ, итальянцы так и не смогли прилететь в Россию. "Нам очень хотелось приехать и поприветствовать вас. Но надеемся, что это получится сделать в другой раз и с другим фильмом", – сказал режиссер Алессандро Капитани в приветственном видеоролике на открытии фестиваля. "Я никогда не был в России, но я много слышал о ней, интересовался всем, много читал – Достоевского, Пушкина, хорошо знаю ваш кинематограф. Я люблю русских, и мне было бы очень приятно в связи с этим событием приехать в Москву, посмотреть город и представить наш фильм. Услышать вашу реакцию мне было бы очень интересно, конечно", – добавил исполнитель главной роли Алессандро Абер. Один из самых ярких фильмов программы — документальный фильм "Охотники за трюфелями", который был показан на фестивалях "Сандэнс" (Sundance Film Festival) и в Торонто (TIFF). Это живописное погружение в параллельный – но абсолютно реальный – мир людей, которые занимаются поиском трюфелей.Еще один дебют – музыкальная драмеди "Мы будем юными и прекрасными" от Летиции Ламартире, молодого режиссера с консерваторским образованием. Также на фестивале N.I.C.E будет показана комедия "Хорошие девчонки" о четырех подругах, которые решили ограбить банк, социально-мистическая драма "Лукания" от документалиста Джиджи биографический докуфикшн "Бабочка" — история Ирмы Тесты, первой итальянской женщины-боксера, допущенной к участию в Олимпийских играх. Еще одна история об ограблении – фильм "Золотые мужчины": водитель инкассаторской машины решает украсть перевозимые деньги, как только мечты о заслуженном отдыхе рушит пенсионная реформа.<br>Три самых ярких звезды фестиваля – межкультурная драма "Вегетарианец", семейное кино "Пшеничное море" с Орнеллой Мути, а также документальный проект "Бернардо Бертолуччи: Нескончаемое путешествие". Этот фильм-мемуар объединяет воспоминания киноведа-режиссёра Марио Сести с неизвестной ранее видеозаписью его разговора с Бертолуччи. <a href="https://www.coolconnections.ru/ru/events/nice-2020/moscow" target="_blank">Показы проходят</a> в рамках межгосударственного сотрудничества при официальной поддержке Посольства Италии, Государственной Третьяковской галереи, Итальянского института в Москве, Арт-объединения CoolConnections и КАРО Арт. Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

https://ria.ru/20200924/kino-1577655089.html

москва

италия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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