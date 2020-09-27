В Москве открылся Фестиваль нового итальянского кино
15:20 27.09.2020 (обновлено: 17:04 27.09.2020)
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© предоставлено пресс-службой Фестиваля нового итальянского кино Кадр из фильма "Пшеничное море"
© предоставлено пресс-службой Фестиваля нового итальянского кино
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В Москве открылся Фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E. (New Italian Cinema Events). В программе – полнометражные и документальные фильмы, показ которых пройдет в Инженерном корпусе Третьяковской галереи и в кинотеатре КАРО Октябрь.
Фестиваль открылся картиной "Дорога с Адель". Это первый полнометражный фильм Алессандро Капитани, получившего в 2016 году национальную кинопремию Италии за лучший короткий метр.
"Дорога с Адель" – картина о девушке с синдромом Аспергера, которая никогда не снимает розовый комбинезон с заячьими ушами. После внезапной смерти матери в жизни Адель впервые появляется отец – театральный актер. Вместе они проедут по Апулии на машине и будут пытаться наладить отношения. Исполнитель главной роли и со-сценарист Алессандро Абер – ветеран итальянского кино, снимавшийся у Бертолуччи и Лиццани. Его, как и режиссера фильма "Дорога с Адель", ждали в Москве на открытии фестиваля. Но из-за ситуации с коронавирусом и закрытием границ, итальянцы так и не смогли прилететь в Россию.
© предоставлено пресс-службой Фестиваля нового итальянского кино Кадр из фильма "Дорога с Адель"
© предоставлено пресс-службой Фестиваля нового итальянского кино
Кадр из фильма "Дорога с Адель"
"Нам очень хотелось приехать и поприветствовать вас. Но надеемся, что это получится сделать в другой раз и с другим фильмом", – сказал режиссер Алессандро Капитани в приветственном видеоролике на открытии фестиваля.
"Я никогда не был в России, но я много слышал о ней, интересовался всем, много читал – Достоевского, Пушкина, хорошо знаю ваш кинематограф. Я люблю русских, и мне было бы очень приятно в связи с этим событием приехать в Москву, посмотреть город и представить наш фильм. Услышать вашу реакцию мне было бы очень интересно, конечно", – добавил исполнитель главной роли Алессандро Абер.
Один из самых ярких фильмов программы — документальный фильм "Охотники за трюфелями", который был показан на фестивалях "Сандэнс" (Sundance Film Festival) и в Торонто (TIFF). Это живописное погружение в параллельный – но абсолютно реальный – мир людей, которые занимаются поиском трюфелей.
Еще один дебют – музыкальная драмеди "Мы будем юными и прекрасными" от Летиции Ламартире, молодого режиссера с консерваторским образованием.
© предоставлено пресс-службой Фестиваля нового итальянского кино Кадр из фильма "Хорошие девчонки"
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Кадр из фильма "Хорошие девчонки"
© предоставлено пресс-службой Фестиваля нового итальянского кино
© предоставлено пресс-службой Фестиваля нового итальянского кино Кадр из фильма "Вегетарианец"
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Кадр из фильма "Вегетарианец"
© предоставлено пресс-службой Фестиваля нового итальянского кино
© предоставлено пресс-службой Фестиваля нового итальянского кино Кадр из фильма "Бернардо Бертолуччи: нескончаемое путешествие"
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Кадр из фильма "Бернардо Бертолуччи: нескончаемое путешествие"
© предоставлено пресс-службой Фестиваля нового итальянского кино
© предоставлено пресс-службой Фестиваля нового итальянского кино Кадр из фильма "Лукания"
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Кадр из фильма "Лукания"
© предоставлено пресс-службой Фестиваля нового итальянского кино
© предоставлено пресс-службой Фестиваля нового итальянского кино Кадр из фильма "Золотые мужчины"
5 из 5
Кадр из фильма "Золотые мужчины"
© предоставлено пресс-службой Фестиваля нового итальянского кино
1 из 5
Кадр из фильма "Хорошие девчонки"
© предоставлено пресс-службой Фестиваля нового итальянского кино
2 из 5
Кадр из фильма "Вегетарианец"
© предоставлено пресс-службой Фестиваля нового итальянского кино
3 из 5
Кадр из фильма "Бернардо Бертолуччи: нескончаемое путешествие"
© предоставлено пресс-службой Фестиваля нового итальянского кино
4 из 5
Кадр из фильма "Лукания"
© предоставлено пресс-службой Фестиваля нового итальянского кино
5 из 5
Кадр из фильма "Золотые мужчины"
© предоставлено пресс-службой Фестиваля нового итальянского кино
Также на фестивале N.I.C.E будет показана комедия "Хорошие девчонки" о четырех подругах, которые решили ограбить банк, социально-мистическая драма "Лукания" от документалиста Джиджи биографический докуфикшн "Бабочка" — история Ирмы Тесты, первой итальянской женщины-боксера, допущенной к участию в Олимпийских играх.
Еще одна история об ограблении – фильм "Золотые мужчины": водитель инкассаторской машины решает украсть перевозимые деньги, как только мечты о заслуженном отдыхе рушит пенсионная реформа.
Три самых ярких звезды фестиваля – межкультурная драма "Вегетарианец", семейное кино "Пшеничное море" с Орнеллой Мути, а также документальный проект "Бернардо Бертолуччи: Нескончаемое путешествие". Этот фильм-мемуар объединяет воспоминания киноведа-режиссёра Марио Сести с неизвестной ранее видеозаписью его разговора с Бертолуччи.
Три самых ярких звезды фестиваля – межкультурная драма "Вегетарианец", семейное кино "Пшеничное море" с Орнеллой Мути, а также документальный проект "Бернардо Бертолуччи: Нескончаемое путешествие". Этот фильм-мемуар объединяет воспоминания киноведа-режиссёра Марио Сести с неизвестной ранее видеозаписью его разговора с Бертолуччи.
© Фото : пресс-служба Фестиваля итальянского кино На открытии Фестиваля итальянского кино в Москве
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На открытии Фестиваля итальянского кино в Москве
© Фото : пресс-служба Фестиваля итальянского кино
© Фото : пресс-служба Фестиваля итальянского кино На открытии Фестиваля итальянского кино в Москве
2 из 4
На открытии Фестиваля итальянского кино в Москве
© Фото : пресс-служба Фестиваля итальянского кино
© Фото : пресс-служба Фестиваля итальянского кино На открытии Фестиваля итальянского кино в Москве
3 из 4
На открытии Фестиваля итальянского кино в Москве
© Фото : пресс-служба Фестиваля итальянского кино
© Фото : пресс-служба Фестиваля итальянского кино На открытии Фестиваля итальянского кино в Москве
4 из 4
На открытии Фестиваля итальянского кино в Москве
© Фото : пресс-служба Фестиваля итальянского кино
1 из 4
На открытии Фестиваля итальянского кино в Москве
© Фото : пресс-служба Фестиваля итальянского кино
2 из 4
На открытии Фестиваля итальянского кино в Москве
© Фото : пресс-служба Фестиваля итальянского кино
3 из 4
На открытии Фестиваля итальянского кино в Москве
© Фото : пресс-служба Фестиваля итальянского кино
4 из 4
На открытии Фестиваля итальянского кино в Москве
© Фото : пресс-служба Фестиваля итальянского кино
Показы проходят в рамках межгосударственного сотрудничества при официальной поддержке Посольства Италии, Государственной Третьяковской галереи, Итальянского института в Москве, Арт-объединения CoolConnections и КАРО Арт.
Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.
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