https://ria.ru/20200927/inauguratsiya-1577856055.html

Посол России прокомментировал заявления ЕС об инаугурации Лукашенко

Заявления об инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко, прозвучавшие из ряда европейских государств, являются примером недобросовестного отношения... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T20:38

2020-09-27T20:38

2020-09-27T20:38

протесты в белоруссии

дмитрий мезенцев

александр лукашенко

евросоюз

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 27 сен – РИА Новости.</strong> Заявления об инаугурации президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, прозвучавшие из ряда европейских государств, являются примером недобросовестного отношения и безусловного вмешательства во внутренние дела страны, сказал посол РФ в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Mezencev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Мезенцев</a>.Ранее в четверг ЕС заявил, что инаугурация Александра Лукашенко лишена демократической легитимности, ведет к углублению кризиса в Белоруссии."Есть Венская конвенция, но есть и то, что называется "на кончиках пальцев". Веди себя так, чтобы не заступать за определенную черту, чтобы не вмешиваться во внутренние дела независимого и суверенного государства. Формат тех заявлений, которые прозвучали из ряда столиц европейских государств, в том числе из столицы <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, на мой взгляд, это пример недобросовестного отношения, нарушения практики партнерских отношений и безусловного вмешательства во внутренние дела страны, попытка давать те оценки, которые суверенное государство не заслуживает", - сказал он в интервью телеканалу <a href="http://ctb.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">СТВ</a>.По словам Мезенцева, он думает, что европейские коллеги это слышат и понимают, и что будут поступать более выверено и спокойно, вне зависимости от того, "какие команды будут даваться им из их столиц".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200927/lukashenko-1577853475.html

https://ria.ru/20200927/sudba-1577827450.html

Василий Кнутт Заявления об инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко, прозвучавшие из ряда европейских государств, не могут являются примером и свидетельством вмешательства во внутренние Это нонсенс. Официальные публичные заявления государств выражают позицию данного государства по отношению к данному явлению. 22

v.p.neznamov Если следовать духу и букве классической дипломатии г-н посол Мезенцев, безусловно, прав. Но политические парвеню, что всё чаще занимают президентские и премьерские посты в столицах ЕС и США, не только на дух не переносят Венскую конвенцию и другие путеводители по миру дипломатии, но напрочь забыли их буквы, и каждый случай своего вмешательства в дела суверенных государств оправдывают "соображениями высшего порядка", оказывающимися по факту рецидивами неоколониализма. 17

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий мезенцев, александр лукашенко, евросоюз, минск, белоруссия, в мире