<a href="http://wfdeaf.org/get-involved/wfd-events/international-week-deaf/internationalweekofthedeaf/" target="_blank">Международный день глухих</a> (International Day of the Deaf) ежегодно отмечается в последнее воскресенье сентября и завершает Международную неделю глухих (International Week of the Deaf). В 2020 году этот день приходится на 27 сентября.Международный день глухих был установлен <a href="http://wfdeaf.org/get-involved/wfd-events/international-week-deaf/" target="_blank">в 1958 году</a> в память создания в сентябре 1951 года Всемирной федерации глухих (World Federation of the Deaf), которая является одной из старейших международных организаций людей с ограниченными возможностями. В настоящее время Всемирная федерация глухих объединяет <a href="https://wfdeaf.org/who-we-are/our-story/" target="_blank">125 национальных организаций</a> всех пяти континентов. <a href="https://wfdeaf.org/who-we-are/" target="_blank">Всемирная федерация глухих</a> – одна из ведущих организаций мира, занимающаяся решением проблемы уравнивания в правах глухих и слышащих людей. По данным ВОЗ, более 5% населения мира – 466 миллионов человек (432 миллиона взрослых людей и 34 миллиона детей) – страдают от инвалидизирующей потери слуха (потеря слуха в слышащем лучше ухе, превышающая 40 дБ у взрослых людей и 30 дБ у детей). Большинство таких людей живет в странах с низким и средним уровнем дохода.<br> 1,1 миллиарда молодых людей в возрасте 12-35 лет подвергаются риску потери слуха из-за воздействия шума в местах отдыха и развлечений.Примерно каждый третий человек в возрасте старше 65 лет страдает от инвалидизирующей потери слуха. Самая высокая распространенность этого состояния в данной возрастной группе отмечается в Южной Азии, Тихоокеанском регионе Азии и в Африке к югу от Сахары.Потеря слуха может быть легкой, умеренной, тяжелой или глубокой. Она может развиваться в одном или обоих ушах и приводить к трудностям в слуховом восприятии разговорной речи или громких звуков.Понятие "тугоухости" применяется по отношению к людям с потерей слуха, варьирующейся в пределах от легкой до тяжелой. Обычно они общаются с помощью разговорной речи и для улучшения слышимости могут пользоваться слуховыми аппаратами, кохлеарными имплантатами (протез, позволяющий компенсировать потерю слуха) и другими вспомогательными средствами, а также субтитрами."Глухие" люди, в основном, страдают от глубокой потери слуха, при которой они слышат очень мало или не слышат вообще. Часто для общения такие люди используют язык жестов.<a href="http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/ru/" target="_blank">Потеря слуха</a> может развиваться по генетическим причинам, в качестве осложнений во время родов, а также в результате некоторых инфекционных болезней, хронических ушных инфекций, употребления некоторых лекарственных средств, воздействия чрезмерного шума и старения. В России около <a href="https://www.gluxix.net/deafnews/sobitiya/6519-2019-09-14-19-23-58" target="_blank">10% людей</a> имеют те или иные нарушения слуха, из них не менее 150 тысяч глухих или слабослышащих граждан получали и получают образование в специальных (коррекционных) школах или по специальным (коррекционным) программам в школах слышащих. По данным Всероссийского общества глухих, численность глухих, которые являются носителями жестового языка – более <a href="https://www.mos.ru/news/item/70981073/" target="_blank">300 тысяч человек</a>. Среди известных личностей, <a href="http://doorinworld.ru/stati/580-vsemirnyj-den-gluxonemyx" target="_blank">потерявших слух</a> в различном возрасте, поэт эпохи Возрождения Пьер де Ронсар, композитор Людвиг ван Бетховен, писатели Виктор Гюго, Жан Жак Руссо и Карел Чапек, итальянский художник Антонио Станьоли, французский скульптор Клод-Андре Десен и др. Люди, не имеющие слуха, не считают себя немыми – у глухих есть язык жестов, такой же полноценный и богатый, как язык вербального общения. Первая школа для глухих людей – Парижский институт глухонемых был основан в 1760 году во Франции аббатом де Л'Эпе.В России первая школа для глухих детей была открыта в 1806 году в Павловске. В 1900 году в Москве был открыт первый в Европе детский сад для неслышащих. В начале ХХ века учреждения для детей с проблемами слуха, зрения или развития были лишь единичными. В начале 1930-х годов в России начала складываться система специального образования. В середине 1990-х годов в России было 84 школы для глухих. За последние годы количество специальных учреждений увеличилось, выросла квалификация педагогов.В 2012 году в России был законодательно утвержден статус языка жестов. Президент РФ 30 декабря 2012 года одобрил изменения в законе о социальной защите инвалидов, который уточнил статус русского жестового языка и определил его как язык общения при наличии нарушений слуха и (или) речи. Согласно документу, при получении образования инвалидам по слуху должны бесплатно предоставляться специальные учебники, учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги <a href="http://ria.ru/society/20121230/916812978.html" target="_blank">сурдопереводчиков</a>.В настоящее время дошкольные и средние образовательные учреждения для детей с нарушениями слуха <a href="http://doorinworld.ru/stati/289-obrazovanie-dlya-gluxix-i-slaboslyshashhix-detej-v-rossii" target="_blank">работают во многих регионах РФ</a>; в ряде регионов есть средние специальные и высшие учебные заведения, где дети с нарушением слуха могут продолжить образование. В Москве <a href="https://www.deafnet.ru/info.phtml?c=194" target="_blank">к таким вузам</a> относятся Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Московский педагогический государственный университет (МПГУ), Российская государственная специализированная академия искусств (РГСАИ), Московская государственная академия физической культуры (МГАФК), Российский государственный социальный университет (РГСУ), Московский государственный медико-стоматологический университет (МГМСУ), Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ).В Международный день глухих ВФГ рекомендует и призывает все ассоциации глухих к проведению кампаний по привлечению внимания политиков, властей, СМИ и общественности к проблемам людей с нарушением слуха. В 2020 году из-за распространения COVID-19 в мире большинство мероприятий будет проведено <a href="http://wfdeaf.org/coronavirus/" target="_blank">в онлайн формате</a>. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

