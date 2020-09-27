https://ria.ru/20200927/ferapontovo-1577778704.html

Вологодское село признали одним из самых красивых в мире

Найти одну из самых красивых деревень мира можно в Вологодской области. Такое звание селу Ферапонтово присвоили эксперты Ассоциации самых красивых деревень и... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T08:00

2020-09-27T08:00

2020-09-27T08:08

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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. </strong>Найти одну из самых красивых деревень мира можно в Вологодской области. Такое звание селу Ферапонтово присвоили эксперты Ассоциации самых красивых деревень и сел России. Проект является частью международной федерации, поэтому село Ферапонтово также становится одним из самых красивых в мире.Экспедиция "Русский Север 2.0" отправилась в села и деревни, чтобы найти самые привлекательные для туристов места и маршруты, а также продемонстрировать возможности российской глубинки для отдыха и жизни. Первым населенным пунктом, получившим статус красивейшей деревни России в этом году, стало небольшое село в 119 километрах на север от Вологды, на берегах двух живописных озер – Ферапонтовского и Спасского.Бриллиант Русского СевераДалеко за пределами Вологодской области село известно благодаря Богородице-Рождественскому Ферапонтову монастырю конца XIV века, в котором в первозданном виде сохранились фрески работы последователя Андрея Рублева – иконописца Дионисия. Подлинные росписи представляют историческую ценность, поэтому Ферапонтов монастырь внесен в список особо охраняемых памятников ЮНЕСКО.Село Ферапонтово прошло серьезный отбор, как на настоящем конкурсе красоты – эксперты ассоциации точно так же требовательны к кандидаткам и не готовы выбирать между "умными" и "красивыми". Все деревни, подающие заявки на участие в проекте, должны отвечать многочисленным критериям – эстетическим, архитектурным, историко-культурным, природным, экологическим, туристским, организационно-управленческим, культурно-массовым, гастрономическим, демографическим и даже мотивационным. И только если все требования соблюдены, на место в составе экспедиции выезжают эксперты.Участники экспедиций преодолевают тысячи километров, чтобы своими глазами увидеть местные достопримечательности, а также проверить наличие в этих населенных пунктах полноценной туристической инфраструктуры: мест для размещения гостей, возможностей для обеспечения их питанием, связью и другими услугами.Эксперты также погружаются в быт и культурные традиции деревни, знакомятся с местной кухней, встречаются с предпринимателями, которые успешно развивают у себя на селе агрохозяйство.Так, помимо весомого культурно-исторического наследия, эксперты оценили село Ферапонтово за его уникальную гастрономию: кирилловская рогулька, белозерский рыбник, дежень – местный десерт из овсяного или ржаного толокна, замешанного на молоке, сметане или квасе, – серые щи из капустного крошева. Кроме того, без внимания не осталась исключительная красота северной природы, экология места и развитая инфраструктура для охотников."Это определенный престиж и статус. Также информация как для туриста, что здесь действительно красиво и есть что посмотреть, так и собственное осознание того, что мы входим в такую уникальную ассоциацию. И конечно, ответственность", – поделился глава села Ферапонтово Андрей Тюлядин.Главное – не уронить коронуКорону победительницы деревня получает навсегда, но за это она должна доказывать свое соответствие высокому статусу каждые пять лет и выполнять требования ассоциации. Каждая участница получает дорожную карту с перечнем конкретных мероприятий, которые она должна осуществить за этот период.Подписывая так называемую хартию качества, муниципалитет и жители поселений берут на себя серьезные обязательства, выполнение которых строго отлеживается ассоциацией. Деревня должна не только удержать заявленный уровень, но и продолжать развивать инфраструктуру и агротуризм. В случае грубых нарушений совет ассоциации может лишить населенный пункт членства.Согласно дорожной карте участника ассоциации, муниципалитет должен поддерживать развитие гастрономии на базе местной продукции и рецептов, открывать новые места общественного питания и ночлега для туристов, способствовать возрождению ремесел и промыслов, обустраивать общественные места, облагораживать улицы и многое другое.Глава села Ферапонтово признал, что, несмотря на то что монастырь находится в замечательном состоянии и сохранности, прилегающая территория и дома все еще оставляют желать лучшего. Но в этом году началось преобразование села: сделали тротуары, положили асфальт, благоустраивают центральную площадь. И, по его словам, теперь у властей есть обязательства привести в порядок все село не только перед жителями и туристами, но и перед ассоциацией.Мишленовские деревниПри этом ассоциация обязуется помогать с решением поставленных задач. Более того, благодаря тому, что деревни автоматически вступают в членство международной федерации, ежегодно представители поселений-участников посещают саммит самых красивых деревень мира. Они обмениваются опытом организации жизни на селе, в том числе делятся способами привлечения туристов.Так, деревни, признанные самыми красивыми в России, могут заявить о себе на весь мир, встав в один ряд с поселениями из Франции, Италии, Испании, Канады и Японии."Мы стараемся "прокачивать" наши деревни, чтобы они смотрели на мировые стандарты. У поселений – членов ассоциации увеличивается не просто поток туристов из других городов, а в особенности поток иностранцев. Они смотрят каталоги самых красивых деревень мира и, конечно, хотят сюда приехать. Это как мишленовский рейтинг, только деревень", – поделился Дмитрий Панов.Ферапонтово стало вторым населенным пунктом в области, который получил статус самой красивой деревни России. Первым в 2018 году в число таких поселений страны вошел городок XII века Тотьма, в котором бывал Петр I.Экспедиция "Русский север 2.0" выехала из Москвы 18 сентября. За 20 дней ее участники проедут маршрут длиной почти в 6 тысяч километров и посетят более 30 сел и деревень в Ярославской, Вологодской, Кировской и Архангельской областей.В целом за шесть лет работы ассоциации звание самой красивой деревни получили 14 поселений. В результате экспедиции "Русский Север 2.0" список пополнится еще тремя населенными пунктами. Кроме северного направления, ассоциация также развивает турмаршрут по Байкалу и югу России. В планах экспертов в ближайшие два года открыть для туризма 100 самых красивых деревень России.

https://ria.ru/20200805/1575319538.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вологодская область, россия, хорошие новости, юнеско