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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200927/belorussiya-1577856971.html
Посол России раскритиковал НАТО за бряцание оружием у границ Белоруссии
Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что присутствие войск НАТО в рамках учений вблизи границ белорусско-российского Союзного государства нельзя... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T21:13
2020-09-27T21:13
протесты в белоруссии
дмитрий мезенцев
нато
белоруссия
безопасность
в мире
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<strong>МИНСК, 27 сен - РИА Новости.</strong> Посол РФ в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Mezencev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Мезенцев</a> заявил, что присутствие войск НАТО в рамках учений вблизи границ белорусско-российского Союзного государства нельзя трактовать иначе как потенциальную угрозу угроза."Совсем недавно я встречался по инициативе моих коллег с рядом послов стран <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>. Я задал очень простой вопрос: как представители поколения 60-х годов, которые приезжали в страны <a href="http://ria.ru/location_Baltija/" target="_blank" data-auto="true">Балтии</a> в гости, уважая национальный уклад, но в рамках единой страны, ... как сегодня относиться к тому, что танки <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>, американские в том числе, находятся на территории Балтийских стран, у ближайших границ России и Беларуси? К сожалению, я не очень отчетливо получил этот ответ, потому что на самом деле иначе ... как "бряцание оружием" и "потенциальная угроза" Союзному государству и двум братским республикам трактовать это невозможно", - сказал посол в интервью телеканалу <a href="http://ctb.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">СТВ</a>, показанном в воскресенье.Он подчеркнул, что если это так, ответ на это – в том числе сплоченность армейских рядов и на белорусско-российских учениях "Славянское братство""."Вне зависимости от того, сколько единиц боевой техники, военнослужащих из России, из Беларуси принимало участие в этих плановых учениях, объявленных еще в году ушедшем, "Славянское братство" от этого не меняет свои масштабы. "Славянское братство" показало, что убежденность, воля и мужество в защите границ Союзного государства, территории Беларуси, территории России такова, что это ни у кого не должно вызывать сомнения", - подчеркнул Мезенцев.Второй этап двусторонних учений "Славянское братство-2020" стартовал в Белоруссии 22 сентября и завершился в пятницу. Учения были спланированы как оперативно-тактические, их целями являлась, в частности, демонстрация готовности отразить агрессию против Союзного государства и обеспечить территориальную целостность Белоруссии. На первом этапе учений военные отработали на Брестском полигоне учебно-боевые задачи по контртеррористической тематике. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200927/sudba-1577827450.html
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дмитрий мезенцев, нато, белоруссия, безопасность, в мире

Посол России раскритиковал НАТО за бряцание оружием у границ Белоруссии

21:13 27.09.2020
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© РИА Новости / Виктор ТолочкоПосол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев во время брифинга в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев во время брифинга в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что присутствие войск НАТО в рамках учений вблизи границ белорусско-российского Союзного государства нельзя трактовать иначе как потенциальную угрозу угроза.
"Совсем недавно я встречался по инициативе моих коллег с рядом послов стран Евросоюза. Я задал очень простой вопрос: как представители поколения 60-х годов, которые приезжали в страны Балтии в гости, уважая национальный уклад, но в рамках единой страны, ... как сегодня относиться к тому, что танки НАТО, американские в том числе, находятся на территории Балтийских стран, у ближайших границ России и Беларуси? К сожалению, я не очень отчетливо получил этот ответ, потому что на самом деле иначе ... как "бряцание оружием" и "потенциальная угроза" Союзному государству и двум братским республикам трактовать это невозможно", - сказал посол в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.
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Он подчеркнул, что если это так, ответ на это – в том числе сплоченность армейских рядов и на белорусско-российских учениях "Славянское братство"".
"Вне зависимости от того, сколько единиц боевой техники, военнослужащих из России, из Беларуси принимало участие в этих плановых учениях, объявленных еще в году ушедшем, "Славянское братство" от этого не меняет свои масштабы. "Славянское братство" показало, что убежденность, воля и мужество в защите границ Союзного государства, территории Беларуси, территории России такова, что это ни у кого не должно вызывать сомнения", - подчеркнул Мезенцев.
Второй этап двусторонних учений "Славянское братство-2020" стартовал в Белоруссии 22 сентября и завершился в пятницу. Учения были спланированы как оперативно-тактические, их целями являлась, в частности, демонстрация готовности отразить агрессию против Союзного государства и обеспечить территориальную целостность Белоруссии. На первом этапе учений военные отработали на Брестском полигоне учебно-боевые задачи по контртеррористической тематике.
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