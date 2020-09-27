https://ria.ru/20200927/belorussiya-1577856971.html

Посол России раскритиковал НАТО за бряцание оружием у границ Белоруссии

Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что присутствие войск НАТО в рамках учений вблизи границ белорусско-российского Союзного государства нельзя... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T21:13

2020-09-27T21:13

2020-09-27T21:13

протесты в белоруссии

дмитрий мезенцев

нато

белоруссия

безопасность

в мире

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<strong>МИНСК, 27 сен - РИА Новости.</strong> Посол РФ в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Mezencev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Мезенцев</a> заявил, что присутствие войск НАТО в рамках учений вблизи границ белорусско-российского Союзного государства нельзя трактовать иначе как потенциальную угрозу угроза."Совсем недавно я встречался по инициативе моих коллег с рядом послов стран <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>. Я задал очень простой вопрос: как представители поколения 60-х годов, которые приезжали в страны <a href="http://ria.ru/location_Baltija/" target="_blank" data-auto="true">Балтии</a> в гости, уважая национальный уклад, но в рамках единой страны, ... как сегодня относиться к тому, что танки <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>, американские в том числе, находятся на территории Балтийских стран, у ближайших границ России и Беларуси? К сожалению, я не очень отчетливо получил этот ответ, потому что на самом деле иначе ... как "бряцание оружием" и "потенциальная угроза" Союзному государству и двум братским республикам трактовать это невозможно", - сказал посол в интервью телеканалу <a href="http://ctb.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">СТВ</a>, показанном в воскресенье.Он подчеркнул, что если это так, ответ на это – в том числе сплоченность армейских рядов и на белорусско-российских учениях "Славянское братство""."Вне зависимости от того, сколько единиц боевой техники, военнослужащих из России, из Беларуси принимало участие в этих плановых учениях, объявленных еще в году ушедшем, "Славянское братство" от этого не меняет свои масштабы. "Славянское братство" показало, что убежденность, воля и мужество в защите границ Союзного государства, территории Беларуси, территории России такова, что это ни у кого не должно вызывать сомнения", - подчеркнул Мезенцев.Второй этап двусторонних учений "Славянское братство-2020" стартовал в Белоруссии 22 сентября и завершился в пятницу. Учения были спланированы как оперативно-тактические, их целями являлась, в частности, демонстрация готовности отразить агрессию против Союзного государства и обеспечить территориальную целостность Белоруссии. На первом этапе учений военные отработали на Брестском полигоне учебно-боевые задачи по контртеррористической тематике. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200927/sudba-1577827450.html

https://ria.ru/20200927/vybory-1577855247.html

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий мезенцев, нато, белоруссия, безопасность, в мире