Посол России раскритиковал НАТО за бряцание оружием у границ Белоруссии
1427
© РИА Новости / Виктор ТолочкоПосол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев во время брифинга в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что присутствие войск НАТО в рамках учений вблизи границ белорусско-российского Союзного государства нельзя трактовать иначе как потенциальную угрозу угроза.
"Совсем недавно я встречался по инициативе моих коллег с рядом послов стран Евросоюза. Я задал очень простой вопрос: как представители поколения 60-х годов, которые приезжали в страны Балтии в гости, уважая национальный уклад, но в рамках единой страны, ... как сегодня относиться к тому, что танки НАТО, американские в том числе, находятся на территории Балтийских стран, у ближайших границ России и Беларуси? К сожалению, я не очень отчетливо получил этот ответ, потому что на самом деле иначе ... как "бряцание оружием" и "потенциальная угроза" Союзному государству и двум братским республикам трактовать это невозможно", - сказал посол в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.
Он подчеркнул, что если это так, ответ на это – в том числе сплоченность армейских рядов и на белорусско-российских учениях "Славянское братство"".
"Вне зависимости от того, сколько единиц боевой техники, военнослужащих из России, из Беларуси принимало участие в этих плановых учениях, объявленных еще в году ушедшем, "Славянское братство" от этого не меняет свои масштабы. "Славянское братство" показало, что убежденность, воля и мужество в защите границ Союзного государства, территории Беларуси, территории России такова, что это ни у кого не должно вызывать сомнения", - подчеркнул Мезенцев.
Второй этап двусторонних учений "Славянское братство-2020" стартовал в Белоруссии 22 сентября и завершился в пятницу. Учения были спланированы как оперативно-тактические, их целями являлась, в частности, демонстрация готовности отразить агрессию против Союзного государства и обеспечить территориальную целостность Белоруссии. На первом этапе учений военные отработали на Брестском полигоне учебно-боевые задачи по контртеррористической тематике.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>