В Белоруссии задержали более ста участников акций протеста
17:35 27.09.2020 (обновлено: 17:54 27.09.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники милиции и участники акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 27 сен – РИА Новости. Правоохранители задержали по всей Белоруссии уже более 100 участников несанкционированных массовых мероприятий, которые проходят в воскресенье, обстановка в целом по стране контролируемая, сообщила РИА Новости пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.
В различных городах Белоруссии в воскресенье проходят акции протеста. Наиболее масштабную акцию оппозиция проводит в Минске.
"По стране более 100 человек уже задержаны за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Количество участников по состоянию на 17.00 (совпадает с мск) значительно меньше, чем во все предыдущие такие протестные акции", - сказала Чемоданова.
По ее словам, в некоторых регионах республики по состоянию на 17.00 акции протеста завершились, а количество участников в Могилеве и Гомеле не превысило 250. "Акции на этот раз были малочисленными, задержания были практически в каждом регионе. Ситуация контролируемая, сотрудниками применялись спецсредства, но светошумовые гранаты никем не применялись", - добавила собеседница агентства.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.
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