https://ria.ru/20200927/belorussiya-1577849541.html

В Белоруссии задержали более ста участников акций протеста

Правоохранители задержали по всей Белоруссии уже более 100 участников несанкционированных массовых мероприятий, которые проходят в воскресенье, обстановка в... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T17:35

2020-09-27T17:35

2020-09-27T17:54

минск

могилев

гомель

протесты в белоруссии

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 27 сен – РИА Новости.</strong> Правоохранители задержали по всей Белоруссии уже более 100 участников несанкционированных массовых мероприятий, которые проходят в воскресенье, обстановка в целом по стране контролируемая, сообщила РИА Новости пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.В различных городах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в воскресенье проходят акции протеста. Наиболее масштабную акцию оппозиция проводит в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>.По ее словам, в некоторых регионах республики по состоянию на 17.00 акции протеста завершились, а количество участников в <a href="http://ria.ru/location_Mahilyow/" target="_blank" data-auto="true">Могилеве</a> и <a href="http://ria.ru/location_Homyel/" target="_blank" data-auto="true">Гомеле</a> не превысило 250. "Акции на этот раз были малочисленными, задержания были практически в каждом регионе. Ситуация контролируемая, сотрудниками применялись спецсредства, но светошумовые гранаты никем не применялись", - добавила собеседница агентства.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200927/protest-1577844749.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, могилев, гомель, белоруссия, в мире