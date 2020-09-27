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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200927/belorussiya-1577849541.html
В Белоруссии задержали более ста участников акций протеста
Правоохранители задержали по всей Белоруссии уже более 100 участников несанкционированных массовых мероприятий, которые проходят в воскресенье, обстановка в... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T17:35
2020-09-27T17:54
минск
могилев
гомель
протесты в белоруссии
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 27 сен – РИА Новости.</strong> Правоохранители задержали по всей Белоруссии уже более 100 участников несанкционированных массовых мероприятий, которые проходят в воскресенье, обстановка в целом по стране контролируемая, сообщила РИА Новости пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.В различных городах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в воскресенье проходят акции протеста. Наиболее масштабную акцию оппозиция проводит в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>.По ее словам, в некоторых регионах республики по состоянию на 17.00 акции протеста завершились, а количество участников в <a href="http://ria.ru/location_Mahilyow/" target="_blank" data-auto="true">Могилеве</a> и <a href="http://ria.ru/location_Homyel/" target="_blank" data-auto="true">Гомеле</a> не превысило 250. "Акции на этот раз были малочисленными, задержания были практически в каждом регионе. Ситуация контролируемая, сотрудниками применялись спецсредства, но светошумовые гранаты никем не применялись", - добавила собеседница агентства.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200927/protest-1577844749.html
За зарплату любой может выходить, хоть всю жизнь. Небось по штуке им куратуры платят вот уже 50 й день. Не поверю, что сознательный человек будет каждый день ненавидеть свою родину.
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Тихановская никогда не будет иметь переговоры с Путиным. Переводчица с литовского на белорусский в Москве неинтересна
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минск
могилев
гомель
белоруссия
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минск, могилев, гомель, белоруссия, в мире

В Белоруссии задержали более ста участников акций протеста

17:35 27.09.2020 (обновлено: 17:54 27.09.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники милиции и участники акции протеста в Минске
Сотрудники милиции и участники акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 27 сен – РИА Новости. Правоохранители задержали по всей Белоруссии уже более 100 участников несанкционированных массовых мероприятий, которые проходят в воскресенье, обстановка в целом по стране контролируемая, сообщила РИА Новости пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.
В различных городах Белоруссии в воскресенье проходят акции протеста. Наиболее масштабную акцию оппозиция проводит в Минске.
"По стране более 100 человек уже задержаны за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Количество участников по состоянию на 17.00 (совпадает с мск) значительно меньше, чем во все предыдущие такие протестные акции", - сказала Чемоданова.
По ее словам, в некоторых регионах республики по состоянию на 17.00 акции протеста завершились, а количество участников в Могилеве и Гомеле не превысило 250. "Акции на этот раз были малочисленными, задержания были практически в каждом регионе. Ситуация контролируемая, сотрудниками применялись спецсредства, но светошумовые гранаты никем не применялись", - добавила собеседница агентства.
Акции протеста оппозиции в Гомеле - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 15:44Протесты в Белоруссии
В Гомеле против протестующих применили слезоточивый газ
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.
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Протесты в БелоруссииМинскМогилевГомельБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
За зарплату любой может выходить, хоть всю жизнь. Небось по штуке им куратуры платят вот уже 50 й день. Не поверю, что сознательный человек будет каждый день ненавидеть свою родину.
27 сентября, 17:53
ИМИван Матвиенко
3000016
Тихановская никогда не будет иметь переговоры с Путиным. Переводчица с литовского на белорусский в Москве неинтересна
27 сентября, 17:58
Петя МокинПетя Мокин
2010000
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