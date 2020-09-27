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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200927/belorussiya-1577846767.html
В Минске начались задержания протестующих
Несколько протестующих, которые двигались в хвосте колонны оппозиции, задержаны недалеко от стелы "Минск – город-герой", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T16:31
2020-09-27T16:37
протесты в белоруссии
минск
в мире
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<strong>МИНСК, 27 сен - РИА Новости.</strong> Несколько протестующих, которые двигались в хвосте колонны оппозиции, задержаны недалеко от стелы "Минск – город-герой", передает корреспондент РИА Новости.Когда большая часть протестующих покинула пересечение проспекта Победителей и проспекта Машерова, к хвосту колонны подъехала спецтехника, из которой вышли силовики в черной одежде. Протестующие разбежались в близлежащую парковую зону. Вместе с тем, силовикам удалось перегородить дорогу группе протестующих, они задержали несколько человек.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.<strong>Все новости <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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минск, в мире

В Минске начались задержания протестующих

16:31 27.09.2020 (обновлено: 16:37 27.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк Сотрудники ОМОНа во время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
 Сотрудники ОМОНа во время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Читать ria.ru в
МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Несколько протестующих, которые двигались в хвосте колонны оппозиции, задержаны недалеко от стелы "Минск – город-герой", передает корреспондент РИА Новости.
Когда большая часть протестующих покинула пересечение проспекта Победителей и проспекта Машерова, к хвосту колонны подъехала спецтехника, из которой вышли силовики в черной одежде. Протестующие разбежались в близлежащую парковую зону. Вместе с тем, силовикам удалось перегородить дорогу группе протестующих, они задержали несколько человек.
Акции протеста оппозиции в Гомеле - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 15:44Протесты в Белоруссии
В Гомеле против протестующих применили слезоточивый газ
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.
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Протесты в БелоруссииМинскВ мире
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