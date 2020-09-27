В Минске начались задержания протестующих
16:31 27.09.2020 (обновлено: 16:37 27.09.2020)
1646
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк Сотрудники ОМОНа во время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Несколько протестующих, которые двигались в хвосте колонны оппозиции, задержаны недалеко от стелы "Минск – город-герой", передает корреспондент РИА Новости.
Когда большая часть протестующих покинула пересечение проспекта Победителей и проспекта Машерова, к хвосту колонны подъехала спецтехника, из которой вышли силовики в черной одежде. Протестующие разбежались в близлежащую парковую зону. Вместе с тем, силовикам удалось перегородить дорогу группе протестующих, они задержали несколько человек.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>