https://ria.ru/20200927/belorussiya-1577846767.html

В Минске начались задержания протестующих

Несколько протестующих, которые двигались в хвосте колонны оппозиции, задержаны недалеко от стелы "Минск – город-герой", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T16:31

2020-09-27T16:31

2020-09-27T16:37

протесты в белоруссии

минск

в мире

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<strong>МИНСК, 27 сен - РИА Новости.</strong> Несколько протестующих, которые двигались в хвосте колонны оппозиции, задержаны недалеко от стелы "Минск – город-герой", передает корреспондент РИА Новости.Когда большая часть протестующих покинула пересечение проспекта Победителей и проспекта Машерова, к хвосту колонны подъехала спецтехника, из которой вышли силовики в черной одежде. Протестующие разбежались в близлежащую парковую зону. Вместе с тем, силовикам удалось перегородить дорогу группе протестующих, они задержали несколько человек.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.<strong>Все новости <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200927/protest-1577844749.html

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минск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, в мире