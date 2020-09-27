https://ria.ru/20200927/belorussiya-1577839881.html

В Минске ОМОН возводит заграждения возле резиденции Лукашенко

Белорусский ОМОН перекрыл проспект Победителей в Минске и возводит заграждения у дворца Независимости, где находится резиденция президента Александра Лукашенко, РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T13:49

2020-09-27T13:49

2020-09-27T15:06

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

в мире

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<strong>МИНСК, 27 сен - РИА Новости.</strong> Белорусский ОМОН перекрыл проспект Победителей в Минске и возводит заграждения у дворца Независимости, где находится резиденция президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, передаёт корреспондент РИА Новости.В частности, используются спецмашины "Рубеж", сотрудники милиции разматывают мотки колючей проволоки с машин. Движение автомобилей полностью перекрыто.В центре столицы <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в воскресенье планируется несанкционированная акция протеста.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются уже в течение месяца. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко. Между тем в среду госагентство Белта сообщило, что состоялась инаугурация Лукашенко и он вступил в должность.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200927/belorussiya-1577840188.html

ralf4002 Надо бы уже более жестко действовать. Как в США, например. А то они еще долго не успокоятся. 152

Samvel Vazgenovich Gurgenov Посрывают им их балаклавы. 95

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минск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, в мире