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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200927/belorussiya-1577839881.html
В Минске ОМОН возводит заграждения возле резиденции Лукашенко
Белорусский ОМОН перекрыл проспект Победителей в Минске и возводит заграждения у дворца Независимости, где находится резиденция президента Александра Лукашенко, РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T13:49
2020-09-27T15:06
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
в мире
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<strong>МИНСК, 27 сен - РИА Новости.</strong> Белорусский ОМОН перекрыл проспект Победителей в Минске и возводит заграждения у дворца Независимости, где находится резиденция президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, передаёт корреспондент РИА Новости.В частности, используются спецмашины "Рубеж", сотрудники милиции разматывают мотки колючей проволоки с машин. Движение автомобилей полностью перекрыто.В центре столицы <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в воскресенье планируется несанкционированная акция протеста.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются уже в течение месяца. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко. Между тем в среду госагентство Белта сообщило, что состоялась инаугурация Лукашенко и он вступил в должность.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200927/belorussiya-1577840188.html
Надо бы уже более жестко действовать. Как в США, например. А то они еще долго не успокоятся.
152
Посрывают им их балаклавы.
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минск
РИА Новости
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РИА Новости
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60
александр лукашенко, минск, в мире

В Минске ОМОН возводит заграждения возле резиденции Лукашенко

13:49 27.09.2020 (обновлено: 15:06 27.09.2020)
81494
© РИА НовостиОМОН перекрыл проспект Победителей в Минске
ОМОН перекрыл проспект Победителей в Минске - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости
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МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Белорусский ОМОН перекрыл проспект Победителей в Минске и возводит заграждения у дворца Независимости, где находится резиденция президента Александра Лукашенко, передаёт корреспондент РИА Новости.
В частности, используются спецмашины "Рубеж", сотрудники милиции разматывают мотки колючей проволоки с машин. Движение автомобилей полностью перекрыто.
Сотрудник милиции у ограждения на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 13:57Протесты в Белоруссии
В центре Минска закрыли несколько станций метро
В центре столицы Белоруссии в воскресенье планируется несанкционированная акция протеста.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются уже в течение месяца. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко. Между тем в среду госагентство Белта сообщило, что состоялась инаугурация Лукашенко и он вступил в должность.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскВ мире
Популярные комментарии
Надо бы уже более жестко действовать. Как в США, например. А то они еще долго не успокоятся.
27 сентября, 13:50
rralf4002
103000346
Посрывают им их балаклавы.
27 сентября, 14:24
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
57110234
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