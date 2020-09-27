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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200927/belorussiya-1577838315.html
В Минске проходит автопробег сторонников Лукашенко
В Минске начался автопробег "За мир, стабильность и безопасность", в нем участвует не менее 50 машин, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T13:04
2020-09-27T13:33
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК 26 сен - РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> начался автопробег "За мир, стабильность и безопасность", в нем участвует не менее 50 машин, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Автопробег начался от аквапарка "Лебяжий" в Минске, у которого собрались около 100 человек на машинах. Как минимум у одного участника автопробега был российский триколор, а также на парковке рядом с аквапарком были замечены флаги "Национально-освободительного движения" - российского политического объединения.Подавляющее большинство участников автопробега прикрепили на машины бело-зеленый флаг - официальный флаг Республики <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Беларусь</a>. Головная машина колонны везет на себе колонки, из которых играет патриотическая музыка и в частности песня "Любимую не отдают".Акцию освещают журналисты государственных телеканалов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200927/sudba-1577827450.html
Первая машина с номером витебского региона ))) Это со всей страны 100 машин!?
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минск
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске проходит автопробег сторонников Лукашенко

13:04 27.09.2020 (обновлено: 13:33 27.09.2020)
2513
© РИА НовостиАкция сторонников Лукашенко в Минске
Акция сторонников Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МИНСК 26 сен - РИА Новости. В Минске начался автопробег "За мир, стабильность и безопасность", в нем участвует не менее 50 машин, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Автопробег начался от аквапарка "Лебяжий" в Минске, у которого собрались около 100 человек на машинах. Как минимум у одного участника автопробега был российский триколор, а также на парковке рядом с аквапарком были замечены флаги "Национально-освободительного движения" - российского политического объединения.
Подавляющее большинство участников автопробега прикрепили на машины бело-зеленый флаг - официальный флаг Республики Беларусь. Головная машина колонны везет на себе колонки, из которых играет патриотическая музыка и в частности песня "Любимую не отдают".
Акцию освещают журналисты государственных телеканалов.
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Участники акции и сотрудники милиции на одной из улиц в Минске - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Первая машина с номером витебского региона ))) Это со всей страны 100 машин!?
27 сентября, 13:11
Fiat LuxFiat Lux
5100011
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