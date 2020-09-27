https://ria.ru/20200927/belorussiya-1577838315.html
В Минске проходит автопробег сторонников Лукашенко
В Минске начался автопробег "За мир, стабильность и безопасность", в нем участвует не менее 50 машин, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T13:04
2020-09-27T13:04
2020-09-27T13:33
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК 26 сен - РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> начался автопробег "За мир, стабильность и безопасность", в нем участвует не менее 50 машин, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Автопробег начался от аквапарка "Лебяжий" в Минске, у которого собрались около 100 человек на машинах. Как минимум у одного участника автопробега был российский триколор, а также на парковке рядом с аквапарком были замечены флаги "Национально-освободительного движения" - российского политического объединения.Подавляющее большинство участников автопробега прикрепили на машины бело-зеленый флаг - официальный флаг Республики <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Беларусь</a>. Головная машина колонны везет на себе колонки, из которых играет патриотическая музыка и в частности песня "Любимую не отдают".Акцию освещают журналисты государственных телеканалов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200927/sudba-1577827450.html
Fiat Lux
Первая машина с номером витебского региона ))) Это со всей страны 100 машин!?
17
8
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире