https://ria.ru/20200927/avisoobschenie-1577826332.html

Россия возобновила авиасообщение с Южной Кореей

С сегодняшнего дня Россия возобновляет прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с Южной Кореей. РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T00:10

2020-09-27T00:10

2020-09-27T09:04

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южная корея

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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.</strong> С сегодняшнего дня Россия возобновляет прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с Южной Кореей.Распоряжение об этом утвердило правительство на прошлой неделе.В "<a href="http://ria.ru/organization_Aehroflot/" target="_blank">Аэрофлоте</a>" пояснили, что их борт будет летать из Москвы в Сеул раз в неделю, по четвергам (рейс SU0250). Обратный рейс SU0251 Сеул — Москва будут выполнять по субботам. Таким образом, первый рейс из <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москвы </a>в Сеул авиакомпания совершит 1 октября, обратно — 3 октября.В "Аэрофлот" пообещали, что по мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться.Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила международное авиасообщение. Исключение составляли только рейсы, которыми россиян вывозили из-за границы (а иностранцев — из России), а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты. За время пандемии организовано более 580 вывозных рейсов в Россию, на них перевезли порядка 92 тысяч человек. При этом представители российских властей не раз подчеркивали, что открытие границ будет зависеть от эпидемиологической ситуации.С 1 августа международные перелеты постепенно восстанавливаются. Первыми для россиян открылись Турция, Великобритания и Танзания (в которую, впрочем, нет прямых рейсов). С 15 августа начались полеты в Швейцарию, с 8 сентября возобновилось авиасообщение с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами, с 21 сентября — с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией.

https://radiosputnik.ria.ru/20200925/perelet-gretsiya-1577747765.html

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москва

южная корея

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, туризм, татьяна голикова, москва, южная корея