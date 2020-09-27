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Туризм
https://ria.ru/20200927/aviaperelety-1577721770.html
Эксперты рассказали, на сколько подешевели перелеты бизнес-классом
Специалисты онлайн-сервиса выяснили, что стоимость проездных документов в салоне бизнес-класса на внутренних рейсах летом 2020 снизилась почти на четверть,... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T16:41
2020-09-27T16:41
туризм
туризм
самолеты
пассажиры
анталья (провинция)
новости - туризм
москва
симферополь
владивосток
камчатский край
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<strong>МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. </strong>Специалисты онлайн-сервиса выяснили, что стоимость проездных документов в салоне бизнес-класса на внутренних рейсах летом 2020 снизилась почти на четверть, сообщает Biletix.За полет туда и обратно туристы платили в среднем 74 тысячи рублей, а годом ранее — 98 тысяч рублей.Средний чек на полеты за границу в оба направления в бизнес-классе составил 89 тысяч рублей, а летом 2019-ого был 104 тысячи рублей.Самым дорогим летом 2020-ого был перелет по России по маршруту Москва – Владивосток – Камчатка – Москва. Он обошелся пассажиру в 93 тысячи рублей.Из-за закрытия границ многих государств доля бронирований авиабилетов за границу в бизнес-классе снизилась. Зато значительно выросло число пассажиров, которые выбирает перелет повышенной комфортности внутри страны.Самыми популярными у путешествующих бизнес-классом зарубежными направлениями стали Стамбул, Анталья и Прага, по России – Симферополь, Красноярск и Анапа.
https://ria.ru/20200924/volgograd-1577562220.html
https://ria.ru/20200910/maldivy-1577001147.html
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туризм, самолеты, пассажиры, анталья (провинция), новости - туризм, москва, симферополь, владивосток, камчатский край, стамбул, анапа, прага, красноярск

Эксперты рассказали, на сколько подешевели перелеты бизнес-классом

16:41 27.09.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСтюардесса в бизнес-классе самолета Airbus A350-900
Стюардесса в бизнес-классе самолета Airbus A350-900 - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Специалисты онлайн-сервиса выяснили, что стоимость проездных документов в салоне бизнес-класса на внутренних рейсах летом 2020 снизилась почти на четверть, сообщает Biletix.
За полет туда и обратно туристы платили в среднем 74 тысячи рублей, а годом ранее — 98 тысяч рублей.
Средний чек на полеты за границу в оба направления в бизнес-классе составил 89 тысяч рублей, а летом 2019-ого был 104 тысячи рублей.
Самым дорогим летом 2020-ого был перелет по России по маршруту Москва – Владивосток – Камчатка – Москва. Он обошелся пассажиру в 93 тысячи рублей.
Из-за закрытия границ многих государств доля бронирований авиабилетов за границу в бизнес-классе снизилась. Зато значительно выросло число пассажиров, которые выбирает перелет повышенной комфортности внутри страны.
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ТуризмТуризмсамолетыпассажирыАнталья (провинция)Новости - ТуризмМоскваСимферопольВладивостокКамчатский крайСтамбулАнапаПрагаКрасноярск
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