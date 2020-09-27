https://ria.ru/20200927/aviaperelety-1577721770.html

Эксперты рассказали, на сколько подешевели перелеты бизнес-классом

Специалисты онлайн-сервиса выяснили, что стоимость проездных документов в салоне бизнес-класса на внутренних рейсах летом 2020 снизилась почти на четверть,... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T16:41

2020-09-27T16:41

2020-09-27T16:41

туризм

туризм

самолеты

пассажиры

анталья (провинция)

новости - туризм

москва

симферополь

владивосток

камчатский край

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<strong>МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. </strong>Специалисты онлайн-сервиса выяснили, что стоимость проездных документов в салоне бизнес-класса на внутренних рейсах летом 2020 снизилась почти на четверть, сообщает Biletix.За полет туда и обратно туристы платили в среднем 74 тысячи рублей, а годом ранее — 98 тысяч рублей.Средний чек на полеты за границу в оба направления в бизнес-классе составил 89 тысяч рублей, а летом 2019-ого был 104 тысячи рублей.Самым дорогим летом 2020-ого был перелет по России по маршруту Москва – Владивосток – Камчатка – Москва. Он обошелся пассажиру в 93 тысячи рублей.Из-за закрытия границ многих государств доля бронирований авиабилетов за границу в бизнес-классе снизилась. Зато значительно выросло число пассажиров, которые выбирает перелет повышенной комфортности внутри страны.Самыми популярными у путешествующих бизнес-классом зарубежными направлениями стали Стамбул, Анталья и Прага, по России – Симферополь, Красноярск и Анапа.

https://ria.ru/20200924/volgograd-1577562220.html

https://ria.ru/20200910/maldivy-1577001147.html

анталья (провинция)

москва

симферополь

владивосток

камчатский край

стамбул

анапа

прага

красноярск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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