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Уровень воды в реке у Комсомольска-на-Амуре вырос за сутки на 19 см
Уровень воды в реке Амур у города Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае вырос за сутки на 19 сантиметров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T15:02
2020-09-27T19:13
амур (река)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
комсомольск-на-амуре
хабаровск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.</strong> Уровень воды в реке <a href="http://ria.ru/location_Amur/" target="_blank" data-auto="true">Амур</a> у города <a href="http://ria.ru/location_Komsomolsk_na_Amure/" target="_blank" data-auto="true">Комсомольск-на-Амуре</a> в Хабаровском крае вырос за сутки на 19 сантиметров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.В Хабаровском крае и Еврейской автономии введен режим ЧС межрегионального уровня.Группировка МЧС несет дежурства в городах <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровске</a> и Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, Амурском, Нанайском, Комсомольском районах.Отмечается, что в городе продолжаются работы по укреплению и возведению защитных сооружений. Для укрепления дамбы наполнено около десяти тысяч мешков с песком. Установлены более десяти насосов.Отмечается, что в зоне подтопления 56 жилых домов, более 2,5 тысячи земельных, приусадебных и дачных участков, а также 78 участков местных дорог."В городе и округе в зоне подтопления находятся семь жилых домов и 137 приусадебных участков, семь участков дорог", — добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20200926/baykal-1577823998.html
https://ria.ru/20200627/1573551510.html
амур (река)
комсомольск-на-амуре
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амур (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), комсомольск-на-амуре, хабаровск, происшествия

Уровень воды в реке у Комсомольска-на-Амуре вырос за сутки на 19 см

15:02 27.09.2020 (обновлено: 19:13 27.09.2020)
3543
© РИА Новости / Александр ЯнышевПаводок в Хабаровске
Паводок в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Александр Янышев
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Уровень воды в реке Амур у города Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае вырос за сутки на 19 сантиметров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
В Хабаровском крае и Еврейской автономии введен режим ЧС межрегионального уровня.
Группировка МЧС несет дежурства в городах Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, Амурском, Нанайском, Комсомольском районах.

"Уровень Амура у города Комсомольск-на-Амуре на утро 27 сентября 2020 года составил 677 сантиметров, прирост за сутки — 19 сантиметров. В Комсомольском городском округе подтоплены 143 дачных участка, подвалы шести социально-значимых объектов и 47 многоквартирных домов", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в городе продолжаются работы по укреплению и возведению защитных сооружений. Для укрепления дамбы наполнено около десяти тысяч мешков с песком. Установлены более десяти насосов.

"Уровень Амура у города Хабаровска за сутки снизился на 11 сантиметров и на утро 27 сентября составил 569 сантиметров. Подтопленными остаются 55 населенных пунктов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в зоне подтопления 56 жилых домов, более 2,5 тысячи земельных, приусадебных и дачных участков, а также 78 участков местных дорог.
"В городе и округе в зоне подтопления находятся семь жилых домов и 137 приусадебных участков, семь участков дорог", — добавили в ведомстве.
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Амур (река)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Комсомольск-на-АмуреХабаровскПроисшествия
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