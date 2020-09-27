Уровень воды в реке у Комсомольска-на-Амуре вырос за сутки на 19 см
15:02 27.09.2020 (обновлено: 19:13 27.09.2020)
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Уровень воды в реке Амур у города Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае вырос за сутки на 19 сантиметров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
В Хабаровском крае и Еврейской автономии введен режим ЧС межрегионального уровня.
Группировка МЧС несет дежурства в городах Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, Амурском, Нанайском, Комсомольском районах.
"Уровень Амура у города Комсомольск-на-Амуре на утро 27 сентября 2020 года составил 677 сантиметров, прирост за сутки — 19 сантиметров. В Комсомольском городском округе подтоплены 143 дачных участка, подвалы шести социально-значимых объектов и 47 многоквартирных домов", — говорится в сообщении.
26 сентября, 21:02Уровень воды в Байкале стабилизировался
Отмечается, что в городе продолжаются работы по укреплению и возведению защитных сооружений. Для укрепления дамбы наполнено около десяти тысяч мешков с песком. Установлены более десяти насосов.
"Уровень Амура у города Хабаровска за сутки снизился на 11 сантиметров и на утро 27 сентября составил 569 сантиметров. Подтопленными остаются 55 населенных пунктов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в зоне подтопления 56 жилых домов, более 2,5 тысячи земельных, приусадебных и дачных участков, а также 78 участков местных дорог.
"В городе и округе в зоне подтопления находятся семь жилых домов и 137 приусадебных участков, семь участков дорог", — добавили в ведомстве.