https://ria.ru/20200927/amur-1577842967.html

Уровень воды в реке у Комсомольска-на-Амуре вырос за сутки на 19 см

Уровень воды в реке Амур у города Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае вырос за сутки на 19 сантиметров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T15:02

2020-09-27T15:02

2020-09-27T19:13

амур (река)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

комсомольск-на-амуре

хабаровск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.</strong> Уровень воды в реке <a href="http://ria.ru/location_Amur/" target="_blank" data-auto="true">Амур</a> у города <a href="http://ria.ru/location_Komsomolsk_na_Amure/" target="_blank" data-auto="true">Комсомольск-на-Амуре</a> в Хабаровском крае вырос за сутки на 19 сантиметров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.В Хабаровском крае и Еврейской автономии введен режим ЧС межрегионального уровня.Группировка МЧС несет дежурства в городах <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровске</a> и Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, Амурском, Нанайском, Комсомольском районах.Отмечается, что в городе продолжаются работы по укреплению и возведению защитных сооружений. Для укрепления дамбы наполнено около десяти тысяч мешков с песком. Установлены более десяти насосов.Отмечается, что в зоне подтопления 56 жилых домов, более 2,5 тысячи земельных, приусадебных и дачных участков, а также 78 участков местных дорог."В городе и округе в зоне подтопления находятся семь жилых домов и 137 приусадебных участков, семь участков дорог", — добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20200926/baykal-1577823998.html

https://ria.ru/20200627/1573551510.html

амур (река)

комсомольск-на-амуре

хабаровск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

амур (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), комсомольск-на-амуре, хабаровск, происшествия