Портреты врачей и волонтеров. В Сочи прошла акция "Пожалуйста, дышите!"

Медиагруппа "Россия сегодня", АНО "РОСГОНКИ" и Банк ВТБ (ПАО) в рамках Гран-при России 2020 презентовали акцию "Пожалуйста, дышите!".
Медиагруппа "Россия сегодня", АНО "РОСГОНКИ" и Банк ВТБ (ПАО) в рамках Гран-при России 2020 презентовали акцию "Пожалуйста, дышите!".
Акция проводится в поддержку врачей и волонтеров, ведущих борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Акция проводится в поддержку врачей и волонтеров, ведущих борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.
27 сентября перед стартом финальных заездов зрители на трибуне Даниила Квята (Т3) надели футболки с надписью "Пожалуйста, дышите!".
27 сентября перед стартом финальных заездов зрители на трибуне Даниила Квята (Т3) надели футболки с надписью "Пожалуйста, дышите!".
Гран-при России 2020 прошел на Сочи Автодроме с 24 по 27 сентября со зрителями на трибунах при обязательном соблюдении всех установленных санитарно-эпидемиологических нормативов.
Гран-при России 2020 прошел на Сочи Автодроме с 24 по 27 сентября со зрителями на трибунах при обязательном соблюдении всех установленных санитарно-эпидемиологических нормативов.
Карта России на футболке составлена из портретов медицинских работников и волонтеров, которые в этом году сражаются с пандемией коронавирусной инфекции.
Карта России на футболке составлена из портретов медицинских работников и волонтеров, которые в этом году сражаются с пандемией коронавирусной инфекции.
С момента своего старта в конце мая акция "Пожалуйста, дышите!" стала по-настоящему всенародной — в ее активе уже свыше 800 историй, и они продолжают приходить.
С момента своего старта в конце мая акция "Пожалуйста, дышите!" стала по-настоящему всенародной — в ее активе уже свыше 800 историй, и они продолжают приходить.
Акция, инициированная медиагруппой "Россия сегодня", ранее получила поддержку спортивного сообщества страны в рамках матчей 29-го тура Российской премьер-лиги.
Акция, инициированная медиагруппой "Россия сегодня", ранее получила поддержку спортивного сообщества страны в рамках матчей 29-го тура Российской премьер-лиги.
"Пожалуйста, дышите!" — знак безмерной человеческой благодарности и желание сохранить память о тех, кто ежедневно рискует своей жизнью ради спасения жизни других.
"Пожалуйста, дышите!" — знак безмерной человеческой благодарности и желание сохранить память о тех, кто ежедневно рискует своей жизнью ради спасения жизни других.
Для зрителей в Олимпийском парке была предусмотрена большая развлекательная программа, в которую вошли концерты Земфиры, Tesla Boy и Therr Maitz, выступления известных диджеев и Фестиваль драйва.
Для зрителей в Олимпийском парке была предусмотрена большая развлекательная программа, в которую вошли концерты Земфиры, Tesla Boy и Therr Maitz, выступления известных диджеев и Фестиваль драйва.