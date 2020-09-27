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Портреты врачей и волонтеров. В Сочи прошла акция "Пожалуйста, дышите!"
РИА Новости, 27.09.2020
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новости агентства
фото
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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новости агентства, фото, общество, фото

Портреты врачей и волонтеров. В Сочи прошла акция "Пожалуйста, дышите!"

16:24 27.09.2020 (обновлено: 17:36 27.09.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова

Медиагруппа "Россия сегодня", АНО "РОСГОНКИ" и Банк ВТБ (ПАО) в рамках Гран-при России 2020 презентовали акцию "Пожалуйста, дышите!".

Презентация акции Пожалуйста, дышите! в рамках финального дня Ф1 на Гран-при в Сочи
1 из 9

Медиагруппа "Россия сегодня", АНО "РОСГОНКИ" и Банк ВТБ (ПАО) в рамках Гран-при России 2020 презентовали акцию "Пожалуйста, дышите!".

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
© РИА Новости / Екатерина Лызлова

Акция проводится в поддержку врачей и волонтеров, ведущих борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Презентация акции Пожалуйста, дышите! в рамках финального дня Ф1 на Гран-при в Сочи
2 из 9

Акция проводится в поддержку врачей и волонтеров, ведущих борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
© РИА Новости / Екатерина Лызлова

27 сентября перед стартом финальных заездов зрители на трибуне Даниила Квята (Т3) надели футболки с надписью "Пожалуйста, дышите!".

Презентация акции Пожалуйста, дышите! в рамках финального дня Ф1 на Гран-при в Сочи
3 из 9

27 сентября перед стартом финальных заездов зрители на трибуне Даниила Квята (Т3) надели футболки с надписью "Пожалуйста, дышите!".

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
© РИА Новости / Екатерина Лызлова

Гран-при России 2020 прошел на Сочи Автодроме с 24 по 27 сентября со зрителями на трибунах при обязательном соблюдении всех установленных санитарно-эпидемиологических нормативов.

Презентация акции Пожалуйста, дышите! в рамках финального дня Ф1 на Гран-при в Сочи
4 из 9

Гран-при России 2020 прошел на Сочи Автодроме с 24 по 27 сентября со зрителями на трибунах при обязательном соблюдении всех установленных санитарно-эпидемиологических нормативов.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
© РИА Новости / Екатерина Лызлова

Карта России на футболке составлена из портретов медицинских работников и волонтеров, которые в этом году сражаются с пандемией коронавирусной инфекции.

Презентация акции Пожалуйста, дышите! в рамках финального дня Ф1 на Гран-при в Сочи
5 из 9

Карта России на футболке составлена из портретов медицинских работников и волонтеров, которые в этом году сражаются с пандемией коронавирусной инфекции.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
© РИА Новости / Екатерина Лызлова

С момента своего старта в конце мая акция "Пожалуйста, дышите!" стала по-настоящему всенародной — в ее активе уже свыше 800 историй, и они продолжают приходить.

Презентация акции Пожалуйста, дышите! в рамках финального дня Ф1 на Гран-при в Сочи
6 из 9

С момента своего старта в конце мая акция "Пожалуйста, дышите!" стала по-настоящему всенародной — в ее активе уже свыше 800 историй, и они продолжают приходить.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
© РИА Новости / Екатерина Лызлова

Акция, инициированная медиагруппой "Россия сегодня", ранее получила поддержку спортивного сообщества страны в рамках матчей 29-го тура Российской премьер-лиги.

Презентация акции Пожалуйста, дышите! в рамках финального дня Ф1 на Гран-при в Сочи
7 из 9

Акция, инициированная медиагруппой "Россия сегодня", ранее получила поддержку спортивного сообщества страны в рамках матчей 29-го тура Российской премьер-лиги.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
© РИА Новости / Екатерина Лызлова

"Пожалуйста, дышите!" — знак безмерной человеческой благодарности и желание сохранить память о тех, кто ежедневно рискует своей жизнью ради спасения жизни других.

Презентация акции Пожалуйста, дышите! в рамках финального дня Ф1 на Гран-при в Сочи
8 из 9

"Пожалуйста, дышите!" — знак безмерной человеческой благодарности и желание сохранить память о тех, кто ежедневно рискует своей жизнью ради спасения жизни других.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
© РИА Новости / Екатерина Лызлова

Для зрителей в Олимпийском парке была предусмотрена большая развлекательная программа, в которую вошли концерты Земфиры, Tesla Boy и Therr Maitz, выступления известных диджеев и Фестиваль драйва.

Презентация акции Пожалуйста, дышите! в рамках финального дня Ф1 на Гран-при в Сочи
9 из 9

Для зрителей в Олимпийском парке была предусмотрена большая развлекательная программа, в которую вошли концерты Земфиры, Tesla Boy и Therr Maitz, выступления известных диджеев и Фестиваль драйва.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Новости агентстваФотоОбщество
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