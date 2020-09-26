https://ria.ru/20200926/zhurnalisty-1577820567.html

Милиция отпустила трех журналистов, задержанных в Минске

Из отделения милиции в Минске отпустили журналистов tut.by, "Еврорадио" и газеты "Наша Нива", еще двое находятся в милиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T18:53

2020-09-26T18:53

2020-09-26T19:25

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 26 сен - РИА Новости.</strong> Из отделения милиции в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> отпустили журналистов tut.by, "Еврорадио" и газеты "Наша Нива", еще двое находятся в милиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.Ранее в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома сообщили, что трое журналистов доставлены в одно из минских отделений милиции после несанкционированной акции оппозиции для проверки документов и их данных. Журналистами оказались сотрудники портала tut.by, "Еврорадио" и газеты "Наша нива". Кроме того, сообщалось, что в минское РУВД для проверки аккредитации была доставлена журналистка "МБХ-медиа" Анастасия Ольшанская."Из территориального РУВД отпустили трех журналистов. Еще двое, "<a href="http://ria.ru/organization_Belsat/" target="_blank" data-auto="true">Белсат</a>" и "МБХ-медиа", в том числе гражданка РФ Ольшанская, находятся в РУВД, поскольку у них нет аккредитации", - сказал собеседник агентства.В субботу на Комаровском рынке в Минске проходила "женская" протестная акция. Сразу после ее начала бойцы <a href="http://ria.ru/organization_OMON_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ОМОН</a> начали задерживать протестующих. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома, на несанкционированной акции задержаны несколько десятков человек.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана силовиками с использованием силовых методов и водометов. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200831/zhurnalisty-1576548419.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200926/protesty-minsk-1577812569.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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