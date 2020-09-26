Милиция отпустила трех журналистов, задержанных в Минске
18:53 26.09.2020 (обновлено: 19:25 26.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники милиции на площади Независимости в Минске
МИНСК, 26 сен - РИА Новости. Из отделения милиции в Минске отпустили журналистов tut.by, "Еврорадио" и газеты "Наша Нива", еще двое находятся в милиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
Ранее в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома сообщили, что трое журналистов доставлены в одно из минских отделений милиции после несанкционированной акции оппозиции для проверки документов и их данных. Журналистами оказались сотрудники портала tut.by, "Еврорадио" и газеты "Наша нива". Кроме того, сообщалось, что в минское РУВД для проверки аккредитации была доставлена журналистка "МБХ-медиа" Анастасия Ольшанская.
"Из территориального РУВД отпустили трех журналистов. Еще двое, "Белсат" и "МБХ-медиа", в том числе гражданка РФ Ольшанская, находятся в РУВД, поскольку у них нет аккредитации", - сказал собеседник агентства.
В субботу на Комаровском рынке в Минске проходила "женская" протестная акция. Сразу после ее начала бойцы ОМОН начали задерживать протестующих. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома, на несанкционированной акции задержаны несколько десятков человек.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана силовиками с использованием силовых методов и водометов.
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