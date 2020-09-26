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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200926/zhurnalisty-1577820567.html
Милиция отпустила трех журналистов, задержанных в Минске
Из отделения милиции в Минске отпустили журналистов tut.by, "Еврорадио" и газеты "Наша Нива", еще двое находятся в милиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T18:53
2020-09-26T19:25
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 26 сен - РИА Новости.</strong> Из отделения милиции в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> отпустили журналистов tut.by, "Еврорадио" и газеты "Наша Нива", еще двое находятся в милиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.Ранее в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома сообщили, что трое журналистов доставлены в одно из минских отделений милиции после несанкционированной акции оппозиции для проверки документов и их данных. Журналистами оказались сотрудники портала tut.by, "Еврорадио" и газеты "Наша нива". Кроме того, сообщалось, что в минское РУВД для проверки аккредитации была доставлена журналистка "МБХ-медиа" Анастасия Ольшанская."Из территориального РУВД отпустили трех журналистов. Еще двое, "<a href="http://ria.ru/organization_Belsat/" target="_blank" data-auto="true">Белсат</a>" и "МБХ-медиа", в том числе гражданка РФ Ольшанская, находятся в РУВД, поскольку у них нет аккредитации", - сказал собеседник агентства.В субботу на Комаровском рынке в Минске проходила "женская" протестная акция. Сразу после ее начала бойцы <a href="http://ria.ru/organization_OMON_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ОМОН</a> начали задерживать протестующих. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома, на несанкционированной акции задержаны несколько десятков человек.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана силовиками с использованием силовых методов и водометов. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200831/zhurnalisty-1576548419.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200926/protesty-minsk-1577812569.html
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мвд белоруссии, минск, белоруссия, в мире

Милиция отпустила трех журналистов, задержанных в Минске

18:53 26.09.2020 (обновлено: 19:25 26.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники милиции на площади Независимости в Минске
Сотрудники милиции на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МИНСК, 26 сен - РИА Новости. Из отделения милиции в Минске отпустили журналистов tut.by, "Еврорадио" и газеты "Наша Нива", еще двое находятся в милиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
Ранее в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома сообщили, что трое журналистов доставлены в одно из минских отделений милиции после несанкционированной акции оппозиции для проверки документов и их данных. Журналистами оказались сотрудники портала tut.by, "Еврорадио" и газеты "Наша нива". Кроме того, сообщалось, что в минское РУВД для проверки аккредитации была доставлена журналистка "МБХ-медиа" Анастасия Ольшанская.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
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"Из территориального РУВД отпустили трех журналистов. Еще двое, "Белсат" и "МБХ-медиа", в том числе гражданка РФ Ольшанская, находятся в РУВД, поскольку у них нет аккредитации", - сказал собеседник агентства.
В субботу на Комаровском рынке в Минске проходила "женская" протестная акция. Сразу после ее начала бойцы ОМОН начали задерживать протестующих. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома, на несанкционированной акции задержаны несколько десятков человек.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана силовиками с использованием силовых методов и водометов.
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Участники акции протеста во время столкновения с сотрудниками правоохранительных органов в Минске - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
Вчера, 14:35
Протесты в Белоруссии: силовики в центре Минска и первые задержания
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Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
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