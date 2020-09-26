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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200926/zakon-1577815329.html
РПЦ: ФЗ об "аттестации духовенства" надо принимать с одобрения конфессий
Законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" можно принимать только в случае его одобрения... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T16:07
2020-09-26T16:12
религия и мировоззрение
религия
московский патриархат
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 26 сен – РИА Новости.</strong> Законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" можно принимать только в случае его одобрения традиционным конфессиями, заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.Совет Госдумы на этой неделе принял решение отложить первое чтение законопроекта "О внесении изменений в ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях", которое было запланировано на 22 сентября. Среди прочего проект предусматривает для священнослужителей и "персонала религиозных организаций", которые получили духовное образование за рубежом, обязательную переаттестацию в российских учебных заведениях, иначе они не смогут заниматься преподавательской и религиозной деятельностью.Эта норма вызвала негативную реакции со стороны российских буддистов, которые традиционно получают духовное образование за рубежом. Также свою озабоченность в связи с законопроектом выразили некоторые мусульманские, еврейские, протестантские и католические организации."Этот закон должен приниматься в том случае, если он будет одобрен традиционными конфессиями Российской Федерации", - сказал митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия 24".Согласно пояснительной записке к законопроекту, основная цель предлагаемых изменений, заключается в том, чтобы не допустить в религиозной деятельности "священнослужителей, обучавшихся за рубежом и распространяющих религиозно-экстремистскую идеологию".По словам митрополита, в практике Русской церкви человек, получивший духовное образование за рубежом, "как правило, проходит некую переаттестацию в церковных учебных заведениях", притом что до недавнего времени у большинства духовных учебных заведений РПЦ не было госаккредитации.Основная цель закона, по его мнению, воспрепятствовать получившим образование за рубежом проповедникам-экстремистам проповедовать в России. "Вот почему требуется некая форма государственной аккредитации для таких проповедников и некая форма конфессиональной аккредитации, чтобы внутри традиционной конфессии такой человек получил право на проповедь", - подчеркнул митрополит Иларион.Государственная переаттестация, по его словам, нужна, "чтобы занимать ученые должности в структурах, которые признаются государством".
https://ria.ru/20200921/popravki-1577517223.html
https://ria.ru/20200921/religii-1577546220.html
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религия, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, госдума рф, общество

РПЦ: ФЗ об "аттестации духовенства" надо принимать с одобрения конфессий

16:07 26.09.2020 (обновлено: 16:12 26.09.2020)
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© РИА Новости / Геннадий МельникАрхиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Митрополит Иларион на встрече в Аммане, Иордания
Архиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Митрополит Иларион на встрече в Аммане, Иордания - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Геннадий Мельник
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" можно принимать только в случае его одобрения традиционным конфессиями, заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Совет Госдумы на этой неделе принял решение отложить первое чтение законопроекта "О внесении изменений в ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях", которое было запланировано на 22 сентября. Среди прочего проект предусматривает для священнослужителей и "персонала религиозных организаций", которые получили духовное образование за рубежом, обязательную переаттестацию в российских учебных заведениях, иначе они не смогут заниматься преподавательской и религиозной деятельностью.
Эта норма вызвала негативную реакции со стороны российских буддистов, которые традиционно получают духовное образование за рубежом. Также свою озабоченность в связи с законопроектом выразили некоторые мусульманские, еврейские, протестантские и католические организации.
"Этот закон должен приниматься в том случае, если он будет одобрен традиционными конфессиями Российской Федерации", - сказал митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
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Согласно пояснительной записке к законопроекту, основная цель предлагаемых изменений, заключается в том, чтобы не допустить в религиозной деятельности "священнослужителей, обучавшихся за рубежом и распространяющих религиозно-экстремистскую идеологию".
По словам митрополита, в практике Русской церкви человек, получивший духовное образование за рубежом, "как правило, проходит некую переаттестацию в церковных учебных заведениях", притом что до недавнего времени у большинства духовных учебных заведений РПЦ не было госаккредитации.
Основная цель закона, по его мнению, воспрепятствовать получившим образование за рубежом проповедникам-экстремистам проповедовать в России. "Вот почему требуется некая форма государственной аккредитации для таких проповедников и некая форма конфессиональной аккредитации, чтобы внутри традиционной конфессии такой человек получил право на проповедь", - подчеркнул митрополит Иларион.
Государственная переаттестация, по его словам, нужна, "чтобы занимать ученые должности в структурах, которые признаются государством".
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