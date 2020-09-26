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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200926/zaderzhaniya-1577817428.html
Несколько десятков человек задержали на акции протеста в Минске
Во время несанкционированной акции протеста в Минске задержали несколько десятков человек, заявили РИА Новости в ГУВД белорусской столицы. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T17:21
2020-09-26T18:38
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 26 сен — РИА Новости.</strong> Во время несанкционированной акции протеста в Минске задержали несколько десятков человек, заявили РИА Новости в ГУВД белорусской столицы.Сегодня в Минске прошел очередной "Женский марш", в котором приняли участие несколько сотен человек. Силовики провели точечные задержания его участников.Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, марш должен был начаться на площади Победы, но за час до акции метро рядом с площадью закрыли, а в протестных Telegram-каналах прозвучали предложения идти на Комаровский рынок и прятаться в торговом центре.Первые участники стали появляться в районе рынка около 14:00, тогда же начались задержания. Силовики приезжали на микроавтобусах, выбегали из них, собравшиеся девушки рассредотачивались. Так были задержаны несколько человек. Объехав рынок, микроавтобусы вернулись к площади. Там задержали еще нескольких участников акции.Спустя некоторое время активисты направились в сторону проспекта Независимости — центральной улицы Минска. Когда они прошли несколько десятков метров по улице Веры Хоружей, микроавтобусы вновь подъехали вплотную к девушкам и снова начались задержания.Участники акции пошли дальше в сторону проспекта Независимости, но возле здания Олимпийского комитета повернули в сторону области. Через 200 метров шествие из нескольких сотен человек с бело-красно-белыми флагами развернулось, когда рядом появились машина ГАИ и микроавтобусы с силовиками: оттуда выскочили мужчины в темно-зеленой форме и балаклавах и также стали задерживать активистов.Кроме того, во время акции задержали троих журналистов. В ГУВД уточнили, что их доставили в отделение милиции для проверки документов. Ими оказались сотрудники портала tut.by, "Еврорадио" и газеты "Наша нива".Массовые акции протеста начались в <u><a href="http://ria.ru/location_Belarus/">Белоруссии</a></u> 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства <u><a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/">Александр Лукашенко</a></u>, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей <u><a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/">Светлану Тихановскую</a></u>.Сначала митинги жестоко подавляли — против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Между тем 23 сентября в Дворце независимости прошла инаугурация Лукашенко. Это спровоцировало новую волну протестов, которые правоохранители вновь разогнали с применением силовых методов и водометов.
https://radiosputnik.ria.ru/20200926/protesty-minsk-1577811487.html
https://ria.ru/20200925/inauguratsiya-1577727348.html
Надо убирать пастухов, овцы сами разбегутся.
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Бандеровец? Хочешь ягеля?
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минск
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минск, белоруссия, в мире

Несколько десятков человек задержали на акции протеста в Минске

17:21 26.09.2020 (обновлено: 18:38 26.09.2020)
10697
© REUTERS / Tut.ByСотрудники правоохранительных органов задерживают мужчину у во время митинга оппозиции в Минске
Сотрудники правоохранительных органов задерживают мужчину у во время митинга оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© REUTERS / Tut.By
Читать ria.ru в
МИНСК, 26 сен — РИА Новости. Во время несанкционированной акции протеста в Минске задержали несколько десятков человек, заявили РИА Новости в ГУВД белорусской столицы.
Сегодня в Минске прошел очередной "Женский марш", в котором приняли участие несколько сотен человек. Силовики провели точечные задержания его участников.
Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, марш должен был начаться на площади Победы, но за час до акции метро рядом с площадью закрыли, а в протестных Telegram-каналах прозвучали предложения идти на Комаровский рынок и прятаться в торговом центре.
Первые участники стали появляться в районе рынка около 14:00, тогда же начались задержания. Силовики приезжали на микроавтобусах, выбегали из них, собравшиеся девушки рассредотачивались. Так были задержаны несколько человек. Объехав рынок, микроавтобусы вернулись к площади. Там задержали еще нескольких участников акции.
Участник акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
Вчера, 13:50
"Забег свободных" в Минске закончился задержаниями
Спустя некоторое время активисты направились в сторону проспекта Независимости — центральной улицы Минска. Когда они прошли несколько десятков метров по улице Веры Хоружей, микроавтобусы вновь подъехали вплотную к девушкам и снова начались задержания.
Участники акции пошли дальше в сторону проспекта Независимости, но возле здания Олимпийского комитета повернули в сторону области. Через 200 метров шествие из нескольких сотен человек с бело-красно-белыми флагами развернулось, когда рядом появились машина ГАИ и микроавтобусы с силовиками: оттуда выскочили мужчины в темно-зеленой форме и балаклавах и также стали задерживать активистов.
Кроме того, во время акции задержали троих журналистов. В ГУВД уточнили, что их доставили в отделение милиции для проверки документов. Ими оказались сотрудники портала tut.by, "Еврорадио" и газеты "Наша нива".
Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую.
Сначала митинги жестоко подавляли — против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Между тем 23 сентября в Дворце независимости прошла инаугурация Лукашенко. Это спровоцировало новую волну протестов, которые правоохранители вновь разогнали с применением силовых методов и водометов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 08:00Протесты в Белоруссии
"Спросите у разведки". Что произошло на инаугурации Лукашенко
38311211169
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Надо убирать пастухов, овцы сами разбегутся.
26 сентября, 17:56
Сергей ПахомовСергей Пахомов
159500825
Бандеровец? Хочешь ягеля?
26 сентября, 17:56
ОРОлег Романов
89510521
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