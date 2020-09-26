https://ria.ru/20200926/zaderzhaniya-1577817428.html
Несколько десятков человек задержали на акции протеста в Минске
Во время несанкционированной акции протеста в Минске задержали несколько десятков человек, заявили РИА Новости в ГУВД белорусской столицы. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T17:21
2020-09-26T17:21
2020-09-26T18:38
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 26 сен — РИА Новости.</strong> Во время несанкционированной акции протеста в Минске задержали несколько десятков человек, заявили РИА Новости в ГУВД белорусской столицы.Сегодня в Минске прошел очередной "Женский марш", в котором приняли участие несколько сотен человек. Силовики провели точечные задержания его участников.Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, марш должен был начаться на площади Победы, но за час до акции метро рядом с площадью закрыли, а в протестных Telegram-каналах прозвучали предложения идти на Комаровский рынок и прятаться в торговом центре.Первые участники стали появляться в районе рынка около 14:00, тогда же начались задержания. Силовики приезжали на микроавтобусах, выбегали из них, собравшиеся девушки рассредотачивались. Так были задержаны несколько человек. Объехав рынок, микроавтобусы вернулись к площади. Там задержали еще нескольких участников акции.Спустя некоторое время активисты направились в сторону проспекта Независимости — центральной улицы Минска. Когда они прошли несколько десятков метров по улице Веры Хоружей, микроавтобусы вновь подъехали вплотную к девушкам и снова начались задержания.Участники акции пошли дальше в сторону проспекта Независимости, но возле здания Олимпийского комитета повернули в сторону области. Через 200 метров шествие из нескольких сотен человек с бело-красно-белыми флагами развернулось, когда рядом появились машина ГАИ и микроавтобусы с силовиками: оттуда выскочили мужчины в темно-зеленой форме и балаклавах и также стали задерживать активистов.Кроме того, во время акции задержали троих журналистов. В ГУВД уточнили, что их доставили в отделение милиции для проверки документов. Ими оказались сотрудники портала tut.by, "Еврорадио" и газеты "Наша нива".Массовые акции протеста начались в <u><a href="http://ria.ru/location_Belarus/">Белоруссии</a></u> 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства <u><a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/">Александр Лукашенко</a></u>, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей <u><a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/">Светлану Тихановскую</a></u>.Сначала митинги жестоко подавляли — против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Между тем 23 сентября в Дворце независимости прошла инаугурация Лукашенко. Это спровоцировало новую волну протестов, которые правоохранители вновь разогнали с применением силовых методов и водометов.
https://radiosputnik.ria.ru/20200926/protesty-minsk-1577811487.html
https://ria.ru/20200925/inauguratsiya-1577727348.html
Сергей Пахомов
Надо убирать пастухов, овцы сами разбегутся.
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Олег Романов
Бандеровец? Хочешь ягеля?
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минск
белоруссия
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https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1a/1577818073_96:0:2827:2048_1400x0_80_0_0_32f135c8d2e7c83d8ec171fb06a56d9a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 26 сен — РИА Новости. Во время несанкционированной акции протеста в Минске задержали несколько десятков человек, заявили РИА Новости в ГУВД белорусской столицы.
Сегодня в Минске прошел очередной "Женский марш", в котором приняли участие несколько сотен человек. Силовики провели точечные задержания его участников.
Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, марш должен был начаться на площади Победы, но за час до акции метро рядом с площадью закрыли, а в протестных Telegram-каналах прозвучали предложения идти на Комаровский рынок и прятаться в торговом центре.
Первые участники стали появляться в районе рынка около 14:00, тогда же начались задержания. Силовики приезжали на микроавтобусах, выбегали из них, собравшиеся девушки рассредотачивались. Так были задержаны несколько человек. Объехав рынок, микроавтобусы вернулись к площади. Там задержали еще нескольких участников акции.
Спустя некоторое время активисты направились в сторону проспекта Независимости — центральной улицы Минска. Когда они прошли несколько десятков метров по улице Веры Хоружей, микроавтобусы вновь подъехали вплотную к девушкам и снова начались задержания.
Участники акции пошли дальше в сторону проспекта Независимости, но возле здания Олимпийского комитета повернули в сторону области. Через 200 метров шествие из нескольких сотен человек с бело-красно-белыми флагами развернулось, когда рядом появились машина ГАИ и микроавтобусы с силовиками: оттуда выскочили мужчины в темно-зеленой форме и балаклавах и также стали задерживать активистов.
Кроме того, во время акции задержали троих журналистов. В ГУВД уточнили, что их доставили в отделение милиции для проверки документов. Ими оказались сотрудники портала tut.by, "Еврорадио" и газеты "Наша нива".
Массовые акции протеста начались в Белоруссии
9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко
, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую
.
Сначала митинги жестоко подавляли — против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Между тем 23 сентября в Дворце независимости прошла инаугурация Лукашенко. Это спровоцировало новую волну протестов, которые правоохранители вновь разогнали с применением силовых методов и водометов.