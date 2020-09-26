https://ria.ru/20200926/zaderzhaniya-1577812391.html
В Минске начались задержания протестующих на акции у Комаровского рынка
На несанкционированной акции протеста на Комаровском рынке в Минске задержали несколько человек, сообщили РИА Новости в ГУВД белорусской столицы. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T14:27
2020-09-26T14:27
2020-09-26T17:23
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 26 сен — РИА Новости.</strong> На несанкционированной акции протеста на Комаровском рынке в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> задержали несколько человек, сообщили РИА Новости в ГУВД белорусской столицы.Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, милиция задержала не менее трех женщин. Одна из них — 73-летняя активистка Нина Багинская. Протестующую с бело-красно-белым флагом задерживали двое сотрудников ОМОН. Они отвели ее в милицейский микроавтобус, при этом Багинская сопротивлялась и кричала.Позже в пресс-службе ГУВД РИА Новости заявили, что Багинскую не задерживали, а в соцсетях появились фотографии, на которых видно, что активистка ходит в центре города, но уже без флага.На сегодня оппозиция запланировала в Минске очередной "Женский марш". Он должен был начаться на площади Победы, но за час до акции метро рядом с площадью закрыли, а в протестных Telegram-каналах прозвучали предложения идти на Комаровский рынок, чтобы "обмануть" милиционеров.Массовые акции протеста начались в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a>.Сначала митинги жестоко подавляли — против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Между тем 23 сентября в Дворце независимости прошла инаугурация Лукашенко. Это спровоцировало новую волну протестов, которые правоохранители вновь разогнали с применением силовых методов и водометов.
https://ria.ru/20200925/problemy-1577717082.html
Стас Титов
Не ленивые они. Нет бы в выходной отдыхать, нет, шляются по улицам. Довыпендриваются, придёт им украинское счастье.
210
Степан Краснов
Правильно!
191
188
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Задержания на акции у Комаровского рынка в Минске
Минская милиция сообщила РИА Новости, что задержала несколько человек у Комаровского рынка после предупреждений о незаконности акции
2020-09-26T14:27
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PT0M26S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 26 сен — РИА Новости.
На несанкционированной акции протеста на Комаровском рынке в Минске
задержали несколько человек, сообщили РИА Новости в ГУВД белорусской столицы.
"Несколько человек задержаны за нарушение законодательства о массовых мероприятиях. Перед задержаниями милиция неоднократно предупреждала собравшихся о незаконности их акции", — сказал собеседник агентства.
Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, милиция задержала не менее трех женщин. Одна из них — 73-летняя активистка Нина Багинская. Протестующую с бело-красно-белым флагом задерживали двое сотрудников ОМОН. Они отвели ее в милицейский микроавтобус, при этом Багинская сопротивлялась и кричала.
Позже в пресс-службе ГУВД РИА Новости заявили, что Багинскую не задерживали, а в соцсетях появились фотографии, на которых видно, что активистка ходит в центре города, но уже без флага.
На сегодня оппозиция запланировала в Минске очередной "Женский марш". Он должен был начаться на площади Победы, но за час до акции метро рядом с площадью закрыли, а в протестных Telegram-каналах прозвучали предложения идти на Комаровский рынок, чтобы "обмануть" милиционеров.
Массовые акции протеста начались в Белоруссии
9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко
, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую
.
Сначала митинги жестоко подавляли — против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Между тем 23 сентября в Дворце независимости прошла инаугурация Лукашенко. Это спровоцировало новую волну протестов, которые правоохранители вновь разогнали с применением силовых методов и водометов.