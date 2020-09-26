После акции протеста в Минске задержали нескольких журналистов
17:24 26.09.2020 (обновлено: 17:39 26.09.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники милиции и участники акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 26 сен - РИА Новости. Правоохранители задержали нескольких белорусских журналистов на проспекте Независимости в Минске после завершения несанкционированной акции оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.
В районе домов 41-45 по проспекту Независимости после очередного массового задержания оставались несколько десятков участников и журналисты. Когда основные силы правоохранителей покинули улицу, несколько человек в комбинезонах цвета хаки и черных балаклавах предупредили оставшихся девушек, что находиться на улице опасно, и попросили их проследовать домой.
Спустя десять минут к обочине подъехали несколько микроавтобусов, из которых вышли порядка двух десятков силовиков, они стали проверять аккредитацию и удостоверения у журналистов. Девушку в жилетке с надписью с TUT.BY долго опрашивали и проверяли ее документы, а после увели в микроавтобус. Так же силовики поступили с несколькими людьми в жилетках с надписью "Пресса". Другими задержанными оказались сотрудники "Еврорадио" и "Нашей нивы". Остальных журналистов оттеснили дальше по проспекту в сторону области, потребовав освободить улицу.
Позже, троих журналистов доставили в одно из минских отделений милиции после несанкционированной акции оппозиции для проверки документов и их данных, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
"Журналисты доставлены в территориальное РУВД для установления данных", - сказали в пресс-службе. Там уточнили, что речь идет о трех журналистах.
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Днем в субботу в центре Минска был анонсирован очередной "женский марш". Изначально марш должен был начаться на площади Победы, но за час до начала акции метро рядом с площадью закрыли, а в протестных Telegram-каналах прозвучали предложения идти на Комаровский рынок и прятаться в торговом центре.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана силовиками с использованием силовых методов и водометов.
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