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После акции протеста в Минске задержали нескольких журналистов
Правоохранители задержали нескольких белорусских журналистов на проспекте Независимости в Минске после завершения несанкционированной акции оппозиции, передает... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T17:24
2020-09-26T17:39
tut.by
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 26 сен - РИА Новости.</strong> Правоохранители задержали нескольких белорусских журналистов на проспекте Независимости в Минске после завершения несанкционированной акции оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.В районе домов 41-45 по проспекту Независимости после очередного массового задержания оставались несколько десятков участников и журналисты. Когда основные силы правоохранителей покинули улицу, несколько человек в комбинезонах цвета хаки и черных балаклавах предупредили оставшихся девушек, что находиться на улице опасно, и попросили их проследовать домой.Спустя десять минут к обочине подъехали несколько микроавтобусов, из которых вышли порядка двух десятков силовиков, они стали проверять аккредитацию и удостоверения у журналистов. Девушку в жилетке с надписью с <a href="http://ria.ru/organization_tutby/" target="_blank" data-auto="true">TUT.BY</a> долго опрашивали и проверяли ее документы, а после увели в микроавтобус. Так же силовики поступили с несколькими людьми в жилетках с надписью "Пресса". Другими задержанными оказались сотрудники "Еврорадио" и "Нашей нивы". Остальных журналистов оттеснили дальше по проспекту в сторону области, потребовав освободить улицу.Позже, троих журналистов доставили в одно из минских отделений милиции после несанкционированной акции оппозиции для проверки документов и их данных, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.Днем в субботу в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> был анонсирован очередной "женский марш". Изначально марш должен был начаться на площади Победы, но за час до начала акции метро рядом с площадью закрыли, а в протестных Telegram-каналах прозвучали предложения идти на Комаровский рынок и прятаться в торговом центре.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана силовиками с использованием силовых методов и водометов.<strong>Все новости <u><a href="http://ria.ru/location_Belarus/">Белоруссии</a></u> читайте на сайте</strong> <strong><u><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></u></strong>
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tut.by, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

После акции протеста в Минске задержали нескольких журналистов

17:24 26.09.2020 (обновлено: 17:39 26.09.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники милиции и участники акции протеста в Минске
Сотрудники милиции и участники акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 26 сен - РИА Новости. Правоохранители задержали нескольких белорусских журналистов на проспекте Независимости в Минске после завершения несанкционированной акции оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.
В районе домов 41-45 по проспекту Независимости после очередного массового задержания оставались несколько десятков участников и журналисты. Когда основные силы правоохранителей покинули улицу, несколько человек в комбинезонах цвета хаки и черных балаклавах предупредили оставшихся девушек, что находиться на улице опасно, и попросили их проследовать домой.
Спустя десять минут к обочине подъехали несколько микроавтобусов, из которых вышли порядка двух десятков силовиков, они стали проверять аккредитацию и удостоверения у журналистов. Девушку в жилетке с надписью с TUT.BY долго опрашивали и проверяли ее документы, а после увели в микроавтобус. Так же силовики поступили с несколькими людьми в жилетках с надписью "Пресса". Другими задержанными оказались сотрудники "Еврорадио" и "Нашей нивы". Остальных журналистов оттеснили дальше по проспекту в сторону области, потребовав освободить улицу.
Позже, троих журналистов доставили в одно из минских отделений милиции после несанкционированной акции оппозиции для проверки документов и их данных, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
"Журналисты доставлены в территориальное РУВД для установления данных", - сказали в пресс-службе. Там уточнили, что речь идет о трех журналистах.
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Днем в субботу в центре Минска был анонсирован очередной "женский марш". Изначально марш должен был начаться на площади Победы, но за час до начала акции метро рядом с площадью закрыли, а в протестных Telegram-каналах прозвучали предложения идти на Комаровский рынок и прятаться в торговом центре.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана силовиками с использованием силовых методов и водометов.
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3020106
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tut.byАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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