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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20200926/yakutiya-1577810068.html
Госсобрание Якутии VI созыва за два года приняло 667 нормативных актов
Государственное собрание (Ил Тумэн) Якутии VI созыва за два года работы приняло 667 нормативных правовых актов, в том числе 214 республиканских законов,... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T13:02
2020-09-26T13:02
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
петр гоголев
арктика
госдума рф
общество
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<strong>ЯКУТСК, 26 сен - РИА Новости. </strong>Государственное собрание (Ил Тумэн) Якутии VI созыва за два года работы приняло 667 нормативных правовых актов, в том числе 214 республиканских законов, касающихся, в первую очередь, стратегических направлений социально-экономического развития региона, государственных мер соцподдержки различных категорий граждан, сообщается на <a href="https://iltumen.ru/" target="_blank">сайте</a> якутского парламента.Как отмечается в материале, посвященном двухлетию с начала работы VI созыва Ил Тумена и избрания Петра Гоголева председателем законодательного органа, половина принятых законов инициирована народными депутатами, в этом отношении возросла активность депутатского корпуса.К числу наиболее важных депутаты отнесли закон "О Стратегии социально-экономического развития РС (Я) до 2032 года с целевым видением до 2050 года", а также законы о соцподдержке детей Великой Отечественной войны, о статусе многодетной семьи в РС (Я), о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет, о расширении перечня направлений для использования средств республиканского маткапитала. Кроме того, парламент подготовил законодательные инициативы для рассмотрения на федеральном уровне, касающиеся изменений законодательства о недрах, контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также по информационной системе ЖКХ. Ил Тумэн также инициировал проект закона "Об эпическом наследии народов РФ".В настоящее время в связи с пандемией коронавируса Ил Тумэн внес в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> для рассмотрения на осенней сессии законопроект о возможности проведения дистанционных заседаний региональных парламентов в период режима повышенной готовности, режима ЧС, ограничительных мероприятий (карантина).
https://ria.ru/20200922/yakutiya-1577603159.html
https://ria.ru/20200921/direktsiya-1577561146.html
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арктика
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республика саха (якутия), петр гоголев, арктика, госдума рф, общество

Госсобрание Якутии VI созыва за два года приняло 667 нормативных актов

13:02 26.09.2020
796
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПанорама города Якутска
Панорама города Якутска - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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ЯКУТСК, 26 сен - РИА Новости. Государственное собрание (Ил Тумэн) Якутии VI созыва за два года работы приняло 667 нормативных правовых актов, в том числе 214 республиканских законов, касающихся, в первую очередь, стратегических направлений социально-экономического развития региона, государственных мер соцподдержки различных категорий граждан, сообщается на сайте якутского парламента.
Как отмечается в материале, посвященном двухлетию с начала работы VI созыва Ил Тумена и избрания Петра Гоголева председателем законодательного органа, половина принятых законов инициирована народными депутатами, в этом отношении возросла активность депутатского корпуса.
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К числу наиболее важных депутаты отнесли закон "О Стратегии социально-экономического развития РС (Я) до 2032 года с целевым видением до 2050 года", а также законы о соцподдержке детей Великой Отечественной войны, о статусе многодетной семьи в РС (Я), о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет, о расширении перечня направлений для использования средств республиканского маткапитала.
Кроме того, парламент подготовил законодательные инициативы для рассмотрения на федеральном уровне, касающиеся изменений законодательства о недрах, контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также по информационной системе ЖКХ. Ил Тумэн также инициировал проект закона "Об эпическом наследии народов РФ".
В настоящее время в связи с пандемией коронавируса Ил Тумэн внес в Госдуму для рассмотрения на осенней сессии законопроект о возможности проведения дистанционных заседаний региональных парламентов в период режима повышенной готовности, режима ЧС, ограничительных мероприятий (карантина).
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"В актуальной повестке парламента Якутии продолжают оставаться вопросы закрепления на федеральном уровне особой "арктической модели" здравоохранения, поддержки на федеральном уровне таких категорий общеобразовательных организаций как "кочевая школа" и "малокомплектная школа", повышения транспортной доступности в Арктике и развития полярной авиации, законодательного и программного обеспечения в области рационального использования и охраны вечной мерзлоты, регулирования сбора ископаемой мамонтовой фауны (бивня мамонта), развитию законодательства в области защиты прав коренных малочисленных народов Севера", - отмечается в сообщении.
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Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)Петр ГоголевАрктикаГосдума РФОбщество
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