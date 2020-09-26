https://ria.ru/20200926/yakutiya-1577810068.html
Госсобрание Якутии VI созыва за два года приняло 667 нормативных актов
Государственное собрание (Ил Тумэн) Якутии VI созыва за два года работы приняло 667 нормативных правовых актов, в том числе 214 республиканских законов,... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T13:02
2020-09-26T13:02
2020-09-26T13:02
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
петр гоголев
арктика
госдума рф
общество
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<strong>ЯКУТСК, 26 сен - РИА Новости. </strong>Государственное собрание (Ил Тумэн) Якутии VI созыва за два года работы приняло 667 нормативных правовых актов, в том числе 214 республиканских законов, касающихся, в первую очередь, стратегических направлений социально-экономического развития региона, государственных мер соцподдержки различных категорий граждан, сообщается на <a href="https://iltumen.ru/" target="_blank">сайте</a> якутского парламента.Как отмечается в материале, посвященном двухлетию с начала работы VI созыва Ил Тумена и избрания Петра Гоголева председателем законодательного органа, половина принятых законов инициирована народными депутатами, в этом отношении возросла активность депутатского корпуса.К числу наиболее важных депутаты отнесли закон "О Стратегии социально-экономического развития РС (Я) до 2032 года с целевым видением до 2050 года", а также законы о соцподдержке детей Великой Отечественной войны, о статусе многодетной семьи в РС (Я), о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет, о расширении перечня направлений для использования средств республиканского маткапитала. Кроме того, парламент подготовил законодательные инициативы для рассмотрения на федеральном уровне, касающиеся изменений законодательства о недрах, контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также по информационной системе ЖКХ. Ил Тумэн также инициировал проект закона "Об эпическом наследии народов РФ".В настоящее время в связи с пандемией коронавируса Ил Тумэн внес в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> для рассмотрения на осенней сессии законопроект о возможности проведения дистанционных заседаний региональных парламентов в период режима повышенной готовности, режима ЧС, ограничительных мероприятий (карантина).
https://ria.ru/20200922/yakutiya-1577603159.html
https://ria.ru/20200921/direktsiya-1577561146.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика саха (якутия), петр гоголев, арктика, госдума рф, общество
ЯКУТСК, 26 сен - РИА Новости.
Государственное собрание (Ил Тумэн) Якутии VI созыва за два года работы приняло 667 нормативных правовых актов, в том числе 214 республиканских законов, касающихся, в первую очередь, стратегических направлений социально-экономического развития региона, государственных мер соцподдержки различных категорий граждан, сообщается на сайте
якутского парламента.
Как отмечается в материале, посвященном двухлетию с начала работы VI созыва Ил Тумена и избрания Петра Гоголева председателем законодательного органа, половина принятых законов инициирована народными депутатами, в этом отношении возросла активность депутатского корпуса.
К числу наиболее важных депутаты отнесли закон "О Стратегии социально-экономического развития РС (Я) до 2032 года с целевым видением до 2050 года", а также законы о соцподдержке детей Великой Отечественной войны, о статусе многодетной семьи в РС (Я), о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет, о расширении перечня направлений для использования средств республиканского маткапитала.
Кроме того, парламент подготовил законодательные инициативы для рассмотрения на федеральном уровне, касающиеся изменений законодательства о недрах, контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также по информационной системе ЖКХ. Ил Тумэн также инициировал проект закона "Об эпическом наследии народов РФ".
В настоящее время в связи с пандемией коронавируса Ил Тумэн внес в Госдуму
для рассмотрения на осенней сессии законопроект о возможности проведения дистанционных заседаний региональных парламентов в период режима повышенной готовности, режима ЧС, ограничительных мероприятий (карантина).
"В актуальной повестке парламента Якутии продолжают оставаться вопросы закрепления на федеральном уровне особой "арктической модели" здравоохранения, поддержки на федеральном уровне таких категорий общеобразовательных организаций как "кочевая школа" и "малокомплектная школа", повышения транспортной доступности в Арктике
и развития полярной авиации, законодательного и программного обеспечения в области рационального использования и охраны вечной мерзлоты, регулирования сбора ископаемой мамонтовой фауны (бивня мамонта), развитию законодательства в области защиты прав коренных малочисленных народов Севера", - отмечается в сообщении.