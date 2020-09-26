https://ria.ru/20200926/vzryv-1577815675.html

СМИ: на автомойке в Сочи прогремел мощный взрыв

Telegram-канал "360" опубликовал кадры взрыва около ТЦ "Моремолл" в Сочи. РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T16:17

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сочи

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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. </strong>Telegram-канал "360" опубликовал кадры взрыва около ТЦ "Моремолл" в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>. Отмечается, что инцидент произошел на автомойке.На ролике видно, как что-то взорвалось и вспыхнуло.

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сочи

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи