https://ria.ru/20200926/vzryv-1577815675.html
СМИ: на автомойке в Сочи прогремел мощный взрыв
Telegram-канал "360" опубликовал кадры взрыва около ТЦ "Моремолл" в Сочи. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T16:17
2020-09-26T16:17
2020-09-26T16:32
сочи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_6424ecc4f89bfa0ce53392a26f62cd75.jpg
<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. </strong>Telegram-канал "360" опубликовал кадры взрыва около ТЦ "Моремолл" в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>. Отмечается, что инцидент произошел на автомойке.На ролике видно, как что-то взорвалось и вспыхнуло.
1
сочи
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_bd641e3a481f4d866def5f527a38e31d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи