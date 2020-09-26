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СМИ: на автомойке в Сочи прогремел мощный взрыв
Telegram-канал "360" опубликовал кадры взрыва около ТЦ "Моремолл" в Сочи. РИА Новости, 26.09.2020
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сочи
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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. </strong>Telegram-канал "360" опубликовал кадры взрыва около ТЦ "Моремолл" в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>. Отмечается, что инцидент произошел на автомойке.На ролике видно, как что-то взорвалось и вспыхнуло.
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сочи

СМИ: на автомойке в Сочи прогремел мощный взрыв

16:17 26.09.2020 (обновлено: 16:32 26.09.2020)
16114
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Telegram-канал "360" опубликовал кадры взрыва около ТЦ "Моремолл" в Сочи.
Отмечается, что инцидент произошел на автомойке.
На ролике видно, как что-то взорвалось и вспыхнуло.
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Сочи
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