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Выживший курсант рассказал подробности крушения Ан-26 под Харьковом
Курсант Вячеслав Золочевский, выживший в крушении Ан-26 под Чугуевым, не выпрыгивал из самолета, как сообщалось ранее, заявил глава Харьковской областной... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T15:50
2020-09-26T18:52
крушение ан-26 под харьковом
ан-26
харьковская область
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 26 сен — РИА Новости.</strong> Курсант Вячеслав Золочевский, выживший в крушении <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a> под Чугуевым, не выпрыгивал из самолета, как сообщалось ранее, заявил глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер.Кучер посетил Золочевского в больнице и пообщался с ним.Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в районе города <a href="http://ria.ru/location_Chuhuyiv/" target="_blank" data-auto="true">Чугуева</a> в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a> накануне вечером, когда совершал учебный полет. На борту было 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Двадцать пять человек погибли на месте, двое курсантов смогли выбраться из самолета, но один из них позже умер в больнице.Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов и подготовки к ним. Рассматриваются четыре версии: техническая неисправность; ошибка экипажа; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей ответственными за управление полетами; проблемы с техобслуживанием самолета и подготовкой его к полету.
https://ria.ru/20200926/krushenie-1577810924.html
Ржавые корыта ВСУ будут только устаревать и рисков будет больше закончить подобным образом. А нового не производят. Бегите из ВСУ, пусть чиновники воюют и их дети.
174
Вся проблема из-за трезубца, не стыкуется этот странный знак и самолет на котором небесный создатель видел только звезды.
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харьковская область
украина
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крушение ан-26 под харьковом, ан-26, харьковская область, украина, в мире

Выживший курсант рассказал подробности крушения Ан-26 под Харьковом

15:50 26.09.2020 (обновлено: 18:52 26.09.2020)
62575
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМесто крушения самолета Ан-26 под Харьковом
Место крушения самолета Ан-26 под Харьковом - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 26 сен — РИА Новости. Курсант Вячеслав Золочевский, выживший в крушении Ан-26 под Чугуевым, не выпрыгивал из самолета, как сообщалось ранее, заявил глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер.
Кучер посетил Золочевского в больнице и пообщался с ним.

"Мы его не нагружали вопросами, просто спросили, чем можем помочь. Сказал, что все происходило, как в компьютерной игре <…> Он всего не помнит, он потерял на определенном этапе сознание. После того как он пришел в себя, он покинул обломки самолета, насколько нам сейчас понятно, и начал тушить пламя на своем коллеге. Он выжил, находясь в самолете", — приводит слова губернатора издание "Суспильне".

Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в районе города Чугуева в Харьковской области накануне вечером, когда совершал учебный полет. На борту было 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Двадцать пять человек погибли на месте, двое курсантов смогли выбраться из самолета, но один из них позже умер в больнице.
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов и подготовки к ним. Рассматриваются четыре версии: техническая неисправность; ошибка экипажа; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей ответственными за управление полетами; проблемы с техобслуживанием самолета и подготовкой его к полету.
Следственные действия на месте крушения самолета Ан-26 под Харьковом - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
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Последние секунды перед крушением Ан-26 под Харьковом попали на видео
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Крушение Ан-26 под ХарьковомАн-26Харьковская областьУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ржавые корыта ВСУ будут только устаревать и рисков будет больше закончить подобным образом. А нового не производят. Бегите из ВСУ, пусть чиновники воюют и их дети.
26 сентября, 16:16
white rabbitwhite rabbit
155104014
Вся проблема из-за трезубца, не стыкуется этот странный знак и самолет на котором небесный создатель видел только звезды.
26 сентября, 16:30
Геннадий SoloГеннадий Solo
127840023
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