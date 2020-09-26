https://ria.ru/20200926/vyzhivshiy-1577814750.html

Выживший курсант рассказал подробности крушения Ан-26 под Харьковом

Курсант Вячеслав Золочевский, выживший в крушении Ан-26 под Чугуевым, не выпрыгивал из самолета, как сообщалось ранее, заявил глава Харьковской областной... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T15:50

2020-09-26T15:50

2020-09-26T18:52

крушение ан-26 под харьковом

ан-26

харьковская область

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 26 сен — РИА Новости.</strong> Курсант Вячеслав Золочевский, выживший в крушении <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a> под Чугуевым, не выпрыгивал из самолета, как сообщалось ранее, заявил глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер.Кучер посетил Золочевского в больнице и пообщался с ним.Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в районе города <a href="http://ria.ru/location_Chuhuyiv/" target="_blank" data-auto="true">Чугуева</a> в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a> накануне вечером, когда совершал учебный полет. На борту было 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Двадцать пять человек погибли на месте, двое курсантов смогли выбраться из самолета, но один из них позже умер в больнице.Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов и подготовки к ним. Рассматриваются четыре версии: техническая неисправность; ошибка экипажа; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей ответственными за управление полетами; проблемы с техобслуживанием самолета и подготовкой его к полету.

https://ria.ru/20200926/krushenie-1577810924.html

white rabbit Ржавые корыта ВСУ будут только устаревать и рисков будет больше закончить подобным образом. А нового не производят. Бегите из ВСУ, пусть чиновники воюют и их дети. 174

Геннадий Solo Вся проблема из-за трезубца, не стыкуется этот странный знак и самолет на котором небесный создатель видел только звезды. 162

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харьковская область

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение ан-26 под харьковом, ан-26, харьковская область, украина, в мире