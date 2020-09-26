Стало известно, как вакцинация влияет на переболевших COVID-19
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВрач проводит ежедневный обход-осмотр участника испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости. Переболевших COVID-19 также прививают вакциной "Спутник V", антитела у них вырабатываются быстрее, чем у тех, кто не болел, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"Да, им делали прививки, да, в первую очередь делали прививки те, кто переболел в легкой форме, у них возрастали титры антител гораздо быстрее, чем они возрастают обычно у человека, который не контактировал с вирусом", - сказал Гинцбург в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцины" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос, делали ли исследование, как вакцина влияет на организм людей, которые уже переболели коронавирусом.
Он уточнил, что людям, которые уже контактировали с коронавирусом или даже перенесли это заболевание, рекомендуется перед второй инъекцией определить титр протективных антител, чтобы посмотреть, надо ли делать вторую прививку.
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