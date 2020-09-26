Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200926/vaktsina-1577809864.html
Стало известно, как вакцинация влияет на переболевших COVID-19
Переболевших COVID-19 также прививают вакциной "Спутник V", антитела у них вырабатываются быстрее, чем у тех, кто не болел, заявил директор центра Гамалеи... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T12:57
2020-09-26T12:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
нии им. гамалеи
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574163830_0:0:1806:1016_1400x0_80_0_0_98a4c0ccdc846f5ca7fdb60c32bfb777.jpg
<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости.</strong> Переболевших COVID-19 также прививают вакциной "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>", антитела у них вырабатываются быстрее, чем у тех, кто не болел, заявил директор центра Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>.Он уточнил, что людям, которые уже контактировали с коронавирусом или даже перенесли это заболевание, рекомендуется перед второй инъекцией определить титр протективных антител, чтобы посмотреть, надо ли делать вторую прививку.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574163830_0:0:1440:1080_1400x0_80_0_0_f5d53c85da52640108b8d9717585f985.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, нии им. гамалеи, здоровье - общество

Стало известно, как вакцинация влияет на переболевших COVID-19

12:57 26.09.2020
4707
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВрач проводит ежедневный обход-осмотр участника испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве
Врач проводит ежедневный обход-осмотр участника испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости. Переболевших COVID-19 также прививают вакциной "Спутник V", антитела у них вырабатываются быстрее, чем у тех, кто не болел, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"Да, им делали прививки, да, в первую очередь делали прививки те, кто переболел в легкой форме, у них возрастали титры антител гораздо быстрее, чем они возрастают обычно у человека, который не контактировал с вирусом", - сказал Гинцбург в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцины" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос, делали ли исследование, как вакцина влияет на организм людей, которые уже переболели коронавирусом.
Он уточнил, что людям, которые уже контактировали с коронавирусом или даже перенесли это заболевание, рекомендуется перед второй инъекцией определить титр протективных антител, чтобы посмотреть, надо ли делать вторую прививку.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
2243206
Обсудить0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлександр ГинцбургНИИ им. ГамалеиЗдоровье - Общество
Рекомендуем
Анна Попова принимает участие в заседании глав служб государств - членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
Попова рассказала, когда люди вновь смогут здороваться за руку
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
"Вектор" рассказал о формировании пожизненного иммунитета к коронавирусу
Вакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона”
В "Векторе" рассказали, как исследуют вакцину от коронавируса на детях
Место крушения самолета Ан-26 под Харьковом
Выживший курсант рассказал подробности крушения Ан-26 под Харьковом
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Попова назвала причину роста числа заражений коронавирусом в России
Испытания ракетного комплекса Авангард
Борисов рассказал, почему "Авангард" обесценивает систему ПРО США
КПП бизнесмена, взимавшего плату за проезд по дороге от города Усть-Илимск Иркутской области до села Ванавара Эвенкийского района
Россиянин арендовал дорогу и пытался брать плату за проезд
Врач с рентгеном легких в инфекционном корпусе
Ученые назвали главную "хитрость" коронавируса
Медик с юным пациентом ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой
Гинцбург рассказал об исследованиях вакцины от коронавируса на детях
Монумент Независимости Украины в Киеве
Материал Би-би-си о крушении Ан-26 возмутил Киев
Люди в центре Москвы
Вирусолог объяснил, почему нет смысла делить пандемию на волны
Следственные действия на месте крушения самолета Ан-26 под Харьковом
Последние секунды перед крушением Ан-26 под Харьковом попали на видео
Крушение самолета Ан-26 под Харьковом
Стало известно о состоянии единственного выжившего при крушении Ан-26
Вакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона”
"Вектор" выпустит в гражданский оборот два варианта вакцины от COVID-19
Центр города Копенгаген
В Дании планируют запретить продажу алкоголя после восьми вечера
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:43Макей заявил, что ряд стран злоупотребляет обсуждением Белоруссии в ООН
02:40Макей: Запад пытается ввергнуть Белоруссию в хаос
02:27Макей заявил, что санкции против Белоруссии будут иметь обратный эффект
02:20Глава МИД Белоруссии заявил о попытках подорвать ее государственный строй
02:06Врач озвучил сценарий распространения COVID-19 осенью в России
02:03Эксперт рассказал, как не быть обманутым при покупке подержанной машины
02:00"Мозгу нужно расслабляться". Вредно ли играть в игры на телефоне?
01:50В Ираке пятеро боевиков подорвались на собственной бомбе
01:47Глава МИД Сирии обвинил Турцию и США в оккупации
00:42В Минске задержали российскую журналистку, сообщили в городском ГУВД
00:10Россия возобновила авиасообщение с Южной Кореей
23:37Белтелерадиокомпания восстановила работу сайта после хакерской атаки
23:33Умер актер московского Театра сатиры Владимир Носачев
23:22Организаторы Детского Евровидения отреагировали на скандал с голосованием
23:15В Москве умерли 18 пациентов с коронавирусом
22:57Байден пообещал создать комиссию по расследованию действий полиции
22:24Хакеры взломали сайт белорусского СМИ и показали протесты вместо новостей
22:13Ученые назвали главную "хитрость" коронавируса
22:08Минздрав Белоруссии обвинил протестующих в росте заболеваемости COVID-19
21:55В Миннесоте прервали связанное с COVID-19 исследование из-за расизма
Лента новостейМолния