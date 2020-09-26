https://ria.ru/20200926/vaktsina-1577809663.html

В "Векторе" рассказали, как исследуют вакцину от коронавируса на детях

Клинические исследования вакцины от COVID-19 на детях будут идти последовательно с понижением возраста, заявил директор центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T12:49

2020-09-26T12:49

2020-09-26T12:49

распространение нового коронавируса

ринат максютов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

здоровье - общество

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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости.</strong> Клинические исследования вакцины от COVID-19 на детях будут идти последовательно с понижением возраста, заявил директор центра "<a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_nauchnyjj_centr_virusologii_i_biotekhnologijj_GNCVB_Vektor" target="_blank">Вектор</a>" <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_rinat-maksyutov/" target="_blank" data-auto="true">Ринат Максютов</a>.Он уточнил, что детская вакцина принципиально отличается от взрослой сниженной реактогенностью. Вакцина от COVID-19 центра "Вектор" показала в ходе исследования свою безопасность, поэтому дополнительно снижать и так нулевую реактогенность нет необходимости в случае вакцинации детского населения, пояснил Максютов.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество