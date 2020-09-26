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В "Векторе" рассказали, как исследуют вакцину от коронавируса на детях
Клинические исследования вакцины от COVID-19 на детях будут идти последовательно с понижением возраста, заявил директор центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T12:49
2020-09-26T12:49
распространение нового коронавируса
ринат максютов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости.</strong> Клинические исследования вакцины от COVID-19 на детях будут идти последовательно с понижением возраста, заявил директор центра "<a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_nauchnyjj_centr_virusologii_i_biotekhnologijj_GNCVB_Vektor" target="_blank">Вектор</a>" <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_rinat-maksyutov/" target="_blank" data-auto="true">Ринат Максютов</a>.Он уточнил, что детская вакцина принципиально отличается от взрослой сниженной реактогенностью. Вакцина от COVID-19 центра "Вектор" показала в ходе исследования свою безопасность, поэтому дополнительно снижать и так нулевую реактогенность нет необходимости в случае вакцинации детского населения, пояснил Максютов.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество

В "Векторе" рассказали, как исследуют вакцину от коронавируса на детях

12:49 26.09.2020
516
© РИА Новости / РоспотребнадзорВакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона”
Вакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона” - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Роспотребнадзор
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости. Клинические исследования вакцины от COVID-19 на детях будут идти последовательно с понижением возраста, заявил директор центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.
"Клинические исследования на детях идут последовательно с понижением возраста. То есть сначала это 15-17 лет, потом группа 10-14 лет, 6-9 лет, 2-5 лет потом от 6 месяцев до 24 месяцев, и последняя группа — уже новорожденные",- сказал Максютов в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцины" на канале "Россия 1".
Он уточнил, что детская вакцина принципиально отличается от взрослой сниженной реактогенностью. Вакцина от COVID-19 центра "Вектор" показала в ходе исследования свою безопасность, поэтому дополнительно снижать и так нулевую реактогенность нет необходимости в случае вакцинации детского населения, пояснил Максютов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Коронавирусная инфекция COVID-19 у детей: о чем говорят цифры - РИА Новости, 1920, 27.04.2020
27 апреля, 13:45Инфографика
COVID-19 у детей: о чем говорят цифры
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Распространение нового коронавирусаРинат МаксютовКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Здоровье - Общество
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