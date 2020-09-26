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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200926/vaktsina-1577809041.html
Гинцбург рассказал об исследованиях вакцины от коронавируса на детях
При исследовании вакцины от COVID-19 "Спутник V" на детях могут использовать интраназальный способ введения, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T12:21
2020-09-26T12:41
вакцина "спутник v"
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости.</strong> При исследовании вакцины от COVID-19 "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>" на детях могут использовать интраназальный способ введения, заявил директор центра Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>."Скорее всего, я не исключаю такую возможность – будем использовать, когда, возможно, начнутся исследования данного препарата на детском контингенте",- сказал Гинцбург в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцины" на канале "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>", отвечая на вопрос пробовали ли эту вакцину вводить интраназально.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество

Гинцбург рассказал об исследованиях вакцины от коронавируса на детях

12:21 26.09.2020 (обновлено: 12:41 26.09.2020)
778
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедик с юным пациентом ГБУЗ "ДГКБ им. З.А. Башляевой"
Медик с юным пациентом ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости. При исследовании вакцины от COVID-19 "Спутник V" на детях могут использовать интраназальный способ введения, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"Скорее всего, я не исключаю такую возможность – будем использовать, когда, возможно, начнутся исследования данного препарата на детском контингенте",- сказал Гинцбург в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцины" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос пробовали ли эту вакцину вводить интраназально.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Коронавирусная инфекция COVID-19 у детей: о чем говорят цифры - РИА Новости, 1920, 27.04.2020
27 апреля, 13:45Инфографика
COVID-19 у детей: о чем говорят цифры
700057
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлександр ГинцбургГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Здоровье - Общество
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