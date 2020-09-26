https://ria.ru/20200926/vaktsina-1577809041.html

Гинцбург рассказал об исследованиях вакцины от коронавируса на детях

При исследовании вакцины от COVID-19 "Спутник V" на детях могут использовать интраназальный способ введения, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T12:21

2020-09-26T12:21

2020-09-26T12:41

вакцина "спутник v"

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

александр гинцбург

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

здоровье - общество

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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости.</strong> При исследовании вакцины от COVID-19 "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>" на детях могут использовать интраназальный способ введения, заявил директор центра Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>."Скорее всего, я не исключаю такую возможность – будем использовать, когда, возможно, начнутся исследования данного препарата на детском контингенте",- сказал Гинцбург в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцины" на канале "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>", отвечая на вопрос пробовали ли эту вакцину вводить интраназально.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество