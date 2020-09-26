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https://ria.ru/20200926/vaktsina-1577808977.html
В "Векторе" рассказали об исследованиях вакцины от COVID-19 на беременных
Исследования, как влияет вакцина от COVID-19, разрабатываемая центром "Вектор", на беременных, завершатся в середине декабря, заявила директор ИМБТ центра... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T12:17
2020-09-26T12:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости.</strong> Исследования, как влияет вакцина от COVID-19, разрабатываемая центром "<a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_nauchnyjj_centr_virusologii_i_biotekhnologijj_GNCVB_Vektor" target="_blank">Вектор</a>", на беременных, завершатся в середине декабря, заявила директор ИМБТ центра "Вектор" Роспотребнадзора Елена Даниленко."Вот в настоящее время эти исследования у нас идут, они длительные по времени, около 4 месяцев занимают, заканчиваем мы их в середине декабря, и тогда у нас будет уже полная информация относительно возможности использования вот на этой группе населения.",- сказала Даниленко в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцины" на канале "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>".<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество

В "Векторе" рассказали об исследованиях вакцины от COVID-19 на беременных

12:17 26.09.2020 (обновлено: 12:43 26.09.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники ООО НПФ "Исследовательский центр" на базе одной из лабораторий НПО "Вектор"
Сотрудники ООО НПФ Исследовательский центр на базе одной из лабораторий НПО Вектор - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости. Исследования, как влияет вакцина от COVID-19, разрабатываемая центром "Вектор", на беременных, завершатся в середине декабря, заявила директор ИМБТ центра "Вектор" Роспотребнадзора Елена Даниленко.
"Вот в настоящее время эти исследования у нас идут, они длительные по времени, около 4 месяцев занимают, заканчиваем мы их в середине декабря, и тогда у нас будет уже полная информация относительно возможности использования вот на этой группе населения.",- сказала Даниленко в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцины" на канале "Россия 1".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Здоровье - Общество
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